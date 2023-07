Qué PC necesito para jugar a Starfield: guía y recomendaciones

La publicación de los diferentes niveles de requisitos oficiales dejó a muchos jugadores con una pregunta tan simple como importante, ¿qué PC necesitaré para jugar a Starfield de forma óptima? Esta pregunta se puede enfocar de dos maneras distintas, la primera de cara a actualizar un PC ya existente para poder moverlo, y la segunda orientada a montar un PC nuevo totalmente desde cero.

En este artículo os voy a ayudar a resolver ambas cuestiones de una manera sencilla y óptima, es decir, buscando siempre la mejor relación posible entre coste de actualización o de montaje de cada PC para jugar a Starfield y el rendimiento de este. Para que todos podáis resolver cualquier posible duda veremos también equivalencias de tarjetas gráficas pasadas y presentes, y si a pesar de todo os queda cualquier pregunta podréis dejarla en los comentarios.

Antes de empezar quiero recordaros que Starfield es un juego promocionado por AMD, y que por tanto puede que esté optimizado para funcionar mejor con las tarjetas gráficas Radeon RX 6000 y RX 7000, algo que ya hemos visto con otros títulos como Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, por poner dos ejemplos muy conocidos.

Componentes que debe tener un PC para jugar a Starfield en 1080p

Esta resolución sigue ofreciendo un excelente equilibrio entre calidad gráfica y exigencias a nivel de hardware. No obstante, debemos tener en cuenta que Starfield va a ser un juego exclusivo de Xbox Series S y Series X, y que por tanto sus requisitos estarán claramente por encima de los títulos de la generación anterior.

El nivel mínimo para poder jugar a Starfield en 1080p y con calidad gráfica media manteniendo una fluidez aceptable estará situado en esta configuración:

Windows 10 versión 22H2.

Procesador de cuatro núcleos y ocho hilos al nivel de un Ryzen 5 1500X o un Intel Core i7-4770.

16 GB de memoria RAM. Probablemente funcione con 8 GB de RAM, pero es casi seguro que con esta cantidad acabaremos teniendo problemas.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 con 8 GB de memoria gráfica o Radeon RX Vega 56 con 8 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento SSD.

Contar con un SSD será fundamental para reducir los tiempos de carga, y para evitar problemas en el streaming de los assets (archivos y datos del juego) con los que Starfield trabajará en tiempo real.

Dentro de las generaciones más actuales de componentes lo más cercano a esa configuración sería un PC de este tipo:

Procesador Intel Core i3-10100F o Ryzen 5 2500X . Ambos tienen un IPC superior y son más potentes que los Intel Core i7-4770 y Ryzen 5 1500X, pero mantienen los 4 núcleos y 8 hilos.

. Ambos tienen un IPC superior y son más potentes que los Intel Core i7-4770 y Ryzen 5 1500X, pero mantienen los 4 núcleos y 8 hilos. Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 Super, GeForce RTX 3050 y Radeon RX 5600 XT. Las dos últimas son un poco más potentes que las GeForce GTX 1070 y Radeon RX Vega 56.

Subimos un escalón y pasamos a buscar las configuraciones que debe cumplir nuestro PC para jugar a Starfield en 1080p con calidad máxima y total fluidez, y tomamos como punto de partida lo requisitos recomendados para 1080p:

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 5 3600X o Intel Core i5-10600K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 o GeForce RTX 2080.

SSD con 125 GB de espacio libre.

Bien, podemos sacar en claro de esto que vamos a necesitar un PC con una CPU de seis núcleos y doce hilos que tenga un IPC al nivel de Zen 2 o de Skylake, que este deberá contar con 16 GB de RAM y que necesitaremos una tarjeta gráfica de 300 euros con 8 GB de memoria gráfica al nivel de la Radeon RX 7600.

Tanto en generaciones anteriores como en otras más actuales podemos encontrar configuraciones que cumplirían también con esos requisitos recomendados, entre las que destacan las siguientes:

Procesador Intel Core i7 8700K y Ryzen 5 5500 .

. Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 y Radeon RX 6700. Otras más antiguas como las GeForce GTX 1080 Ti, la Radeon RX 6600 XT y la Intel Arc A770 quedarían solo un pelín por debajo del nivel recomendado en términos de potencia bruta.

Configuración ideal para jugar a Starfield en 1080p con todas las garantías

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-8700K o equivalente. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 o GeForce RTX 4060 con 8 GB de memoria gráfica.

SSD PCIe Gen3 x4 con 125 GB de espacio libre.

Si tenemos un PC que cumpla a rajatabla estas especificaciones no tendremos ningún problema para poder jugar a Starfield en 1080p con calidad muy alta o incluso máxima, todo dependerá del grado de optimización del mismo, y podremos mantener una fluidez total.

Esta configuración también debería ser suficiente para jugar en 1440p ajustando un poco el nivel de calidad gráfica para no perder fluidez, o recurriendo al FSR2 para contrarrestar ese aumento de la resolución.

Componentes que debe tener un PC para jugar a Starfield en 1440p

En este caso fue la propia AMD la que listó los requisitos a cumplir. La verdad es que estos parecen estar inflados, pero no tenemos más opción, de momento, que partir de ellos para elaborar el listado de recomendaciones y de equivalencias. Vamos a recordar esos requisitos recomendados:

Procesador Ryzen 7 7700X con 8 núcleos y 16 hilos. Su equivalente más cercano sería el Intel Core i5-13600K.

16 GB de RAM.

AMD Radeon RX 6800 con 16 GB de memoria gráfica. Su equivalencia más cercana sería una GeForce RTX 3070 Ti, aunque esta última tiene 8 GB de memoria gráfica.

Con esta configuración podríamos jugar en 1440p con calidad máxima y una tasa alta de fotogramas por segundo, es decir, tendríamos una experiencia totalmente óptima, lo que significa que con configuraciones inferiores podríamos jugar también perfectamente si reducimos un poco el nivel de calidad gráfica.

Es importante tener en cuenta que al subir la resolución no se incrementan las exigencias a nivel de CPU en un juego, pero sí que aumentan las necesidades a nivel de GPU. Tampoco necesitaremos más memoria RAM, y los casos en los que hemos visto tendencias diferentes al final ha resultado que estábamos ante un simple problema de fuga de memoria. Eso fue, de hecho, lo que ocurría con Diablo IV, y todo el mundo dio por hecho que era porque al subir la calidad de las texturas se consumía más RAM, cosa que no tenía sentido.

Quiero destacar esto porque al final para jugar bien a Starfield no vamos a necesitar un procesador de 8 núcleos y 16 hilos porque subamos la resolución, lo único que necesitaremos será una tarjeta gráfica más potente. Esto no quiere decir que no vayamos a notar una mejora de rendimiento al utilizar un Ryzen 7 7700X, pero en este caso se debería más al aumento del IPC y de las frecuencias de trabajo que al mayor conteo de núcleos e hilos.

Con todo, para que tengáis una serie de referencias os dejo a continuación las equivalencias directas más cercanas a los requisitos recomendados que dio AMD:

Procesador Intel Core i5-13600K o Ryzen 7 5800X3D.

En tarjetas gráficas no hay equivalencias directas cercanas a esos dos modelos. La GeForce RTX 2080 Ti sería lo más cercano por debajo, es decir, inferior a ambas y la GeForce RTX 4070 sería lo más cercano por encima, es decir, superior a ambas.

Configuración ideal para jugar a Starfield en 1440p con todas las garantías

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 5 7600, Intel Core i5-12600K o equivalente. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6800 o GeForce RTX 4070. La GeForce RTX 4070 es alrededor de un 11% más potente.

SSD PCIe Gen3 x4 con 125 GB de espacio libre.

Esta sería la configuración realista y correctamente ajustada que necesitaremos para jugar a Starfield en condiciones totalmente óptimas en 1440p, partiendo de componentes actuales siempre que sea posible. Como he dicho, con un PC de este tipo podremos mover dicho juego en esa resolución con calidad máxima manteniendo una fluidez total.

La configuración que hemos visto también será capaz de mover Starfield en 2160p, aunque ajustando calidad gráfica a la baja para mantener un buen nivel de fluidez, o recurriendo al FSR2 para contrarrestar de nuevo la pérdida de rendimiento que supone incrementar la resolución.

Componentes que debe tener un PC para jugar a Starfield en 2160p

Saltar a 4K supone un incremento importante de los requisitos que deberá cumplir nuestro PC, sobre todo si queremos disfrutar de una experiencia verdaderamente óptima. No obstante, hay que tener en cuenta al final también influirá la configuración de calidad gráfica que utilicemos, ya que obviamente el nivel de exigencia no será el mismo si configuramos el juego en medio o si lo configuramos en calidad alta.

Según AMD, para poder jugar en 2160p disfrutando de la mejor experiencia y sin compromisos necesitaremos cumplir con estas especificaciones:

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos. Su equivalente más cercano sería el Intel Core i9-13900K por rendimiento monohilo.

16 GB de RAM.

AMD Radeon RX 7900 XT con 20 GB de memoria gráfica. Su equivalencia más cercana sería una GeForce RTX 3090 Ti, aunque esta última tiene 24 GB de memoria gráfica.

Entiendo que AMD se refiere, cuando dice «sin compromisos», a jugar a Starfield en 4K con calidad máxima sin renunciar a una fluidez total. Como podemos apreciar, de nuevo se incrementan los requisitos a nivel de CPU, algo que como ya os he dicho no tiene sentido, y menos en esta resolución, ya que precisamente es en 4K cuando se minimiza la dependencia del procesador y se reduce en gran medida su impacto.

Por tanto, el nivel óptimo a nivel de CPU seguiría establecido realmente en un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600K, aunque como dije anteriormente contar con un procesador más potente podría contribuir a mejorar ligeramente el rendimiento, siempre dependiendo del modelo en concreto. Ese Ryzen 7 7800X3D sería precisamente el que mayor diferencia supondría, pero incluso en este caso sería relativamente pequeña.

A pesar de todo, os dejo una relación de equivalencias de hardware para que tengáis referencias a la hora de convalidar y de interpretar mejor esos requisitos recomendados:

Procesador Intel Core i9-13900K,

La equivalencia más cercana a la Radeon RX 7900 XT es la GeForce RXT 3090 Ti. Por debajo de ella estaría la GeForce RTX 4070 Ti, que es de media un 10% más lenta, y por encima quedaría la GeForce RTX 4080, que es un 15% más rápida.

Configuración ideal para jugar a Starfield en 1440p con todas las garantías

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 5 7600, Intel Core i5-12600K o equivalente. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XT o GeForce RTX 3090 Ti.

SSD PCIe Gen3 x4 con 125 GB de espacio libre.

Esta configuración me resulta totalmente realista para jugar en 4K con calidad máxima y sin ningún problema de fluidez, siempre que Bethesda haya hecho los deberes y que la optimización esté mínimamente cuidada. Es importante tener en cuenta que el juego estará limitado a la tecnología FSR2, y que activar esta en modo calidad cuando jugamos en 4K es una excelente manera de mejorar el rendimiento sin hacer un sacrificio importante en calidad de imagen.

Consejos de cara a actualizar un PC para jugar a Starfield

De todo lo que hemos visto hasta ahora podemos sacar en claro algunas cosas muy importantes que nos marcarán los objetivos a cumplir con esa actualización de componentes. Creo que listar esos objetivos y dejaros alguna recomendación de forma directa junto a cada uno de ellos es la mejor manera de abordar esta parte, ya que resultará muy fácil de leer y de entender.

No obstante, tened en cuenta que en caso de que tengáis un PC muy antiguo es muy probable que lo ideal sea realizar un cambio completo de equipo, sobre todo si no podemos llegar a cumplir con los requisitos mínimos que hemos indicado al principio de este artículo.

Objetivo de actualización GPU: cambiar la GPU por una que esté como mínimo al nivel de una GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1070 Ti, Radeon RX Vega 56 o Radeon RX 5600 XT para 1080p. Objetivo de actualización CPU: el nivel mínimo está en un procesador con cuatro núcleos y ocho hilos al nivel de un Ryzen 5 1500X o un Intel Core Gen4, pero sería muy recomendable contar con una CPU de seis núcleos y doce hilos. Objetivo de actualización de memoria RAM: ampliar la memoria de 8 GB a 16 GB marcará una diferencia sustancial, ya que eliminará microtirones y posibles parones, derivados de los ciclos de vaciado y carga de la memoria Objetivo de actualización de almacenamiento: pasar de un HDD a un SSD, aunque sea una unidad SATA III de bajo coste, marcará una mejora muy grande. Valdrá mucho la pena.

Si tenemos, por ejemplo, un PC con un Ryzen 5 2500X, 8 GB de RAM y una GeForce GTX 970 o una Radeon RX 570 deberíamos priorizar la ampliación de la RAM a 16 GB y el cambio de la tarjeta gráfica a un modelo más potente.

Os pongo otro ejemplo más extremo para cerrar esta guía. Si tuviéramos un PC configurado con Intel Core i5-2400, 4 GB de RAM y una GeForce GTX 660 Ti lo más recomendable sería cambiar el equipo por completo, aunque podríamos llegar a jugar a Starfield si cambiamos la CPU a Intel Core i7-2600K, ampliamos la RAM a 16 GB y montamos una Radeon RX 580 de 8 GB. La experiencia no sería óptima, pero podría ser aceptable.