El verano se encuentra en su recta final y la vuelta al cole está cada vez más cerca. Volver a la rutina no es fácil, eso no os lo puedo discutir, pero con la temporada especial de ofertas que ha preparado Corsair se vive de otra manera. Os puedo asegurar que esta es una de las campañas de ofertas más espectacular que ha preparado la marca estadounidense, y por ello he querido compartir con vosotros una selección con algunas de las que son, en mi opinión, las más interesantes.

Obviamente esa selección solo cubriría una pequeña parte, así que para que no os perdáis otras ofertas que también os pueden resultar atractivas ampliaré cada selección con un resumen donde encontraréis listados otros productos a buen precio que ofrecen un valor interesante, y que por tanto merece la pena tener en cuenta.

Es importante que tengáis en cuenta, eso sí, que estas ofertas solo estarán disponibles por tiempo limitado y hasta agotar existencias, así que si encontráis algo que os interesa os recomiendo que no esperéis demasiado, porque cabe la posibilidad de que se agote o de que se termine el plazo de la oferta, y si esto ocurre os perderéis la oferta.

Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla. Tened en cuenta que la mayoría de las ofertas finalizan el 3 de septiembre. Poneos cómodos, que empezamos.

1.-Ratón Corsair Dark Core RGB Pro SE

Uno de los mejores ratones que ha lanzado Corsair, y también uno de mis favoritos, de hecho es el que utilizo actualmente en mi PC personal desde hace más de dos años, y la verdad es que no puedo estar más contento. El Dark Core RGB Pro SE tiene uno de los diseños más bonitos y cuidados de su categoría, es perfecto para cualquier tipo de agarre, tiene una alta calidad de construcción y ofrece un nivel de prestaciones sobresaliente.

Especificaciones clave:

Tres tipos de conexión diferentes: cable USB, Bluetooth o SlipStream de Corsair con una latencia de menos de 1 ms.

Sensor óptico PixArt PAW3392 personalizado y optimizado para ofrecer un consumo de energía muy bajo. Alcanza los 18.000 DPI y podemos personalizarlo en tramos de 1 DPI.

Tecnología Hyper-Polling que le permite comunicarse con el PC a una velocidad de hasta 2.000 Hz, el doble que otros ratones para gaming.

Recarga a través de conector USB con soporte de carga inalámbrica.

Agarre personalizable con piezas magnéticas de fácil montaje y terminación gomosa para conseguir un agarre perfecto incluso tras varias horas de juego.

Sistema de iluminación LED RGB de alta calidad con nueve zonas totalmente personalizables a través de iCUE de Corsair.

Dispone de ocho botones totalmente programables y personalizables.

Interruptores OMRON de alta calidad con una vida útil de 50 millones de clics y una fuera de actuación de 60 gramos.

Ofrece una autonomía de hasta 50 horas de duración. Si jugamos una media de 8 horas al día podríamos jugar durante más de seis días sin tener que cargarlo.

Podemos utilizarlo conectado al cable USB mientras se carga.

Cable USB mallado de 1,8 metros para recarga.

Almacenamiento integrado que nos permitirá llevar en el ratón hasta tres perfiles diferentes.

Medidas: 129 mm x 89 mm x 43 mm.

Peso: 133 gramos.

Su precio normal es de 119,99 euros, pero podemos conseguirlo por tiempo limitado por 89,99 euros. La oferta terminará el 3 de septiembre.

Otras opciones interesantes

Katar Elite Wireless, ratón inalámbrico con sensor óptico de hasta 26.000 DPI rebajado a 59,99 euros. Su precio normal es de 79,99 euros.

Su precio normal es de Nightsword RGB, ratón gaming cableado con sensor óptico de hasta 18.000 DPI rebajado a 69,99 euros . Su precio normal es de 89,99 euros.

. Su precio normal es de Harpoon RGB Wireless, ratón inalámbrico con sensor óptico de 10.000 DPI rebajado a 44,99 euros . Su precio normal es de 59,99 euros.

. Su precio normal es de Corsair M65 RGB ULTRA, ratón cableado con sensor óptico de 26.000 DPI rebajado a 59,99 euros. Su precio normal es de 79,99 euros.

2.-Teclado Corsair K100 RGB con interruptores óptico-mecánicos

Probablemente el mejor teclado que tiene Corsair ahora mismo en su catálogo, y uno de los más avanzados del mercado. Tiene un diseño y una calidad de construcción premium, utiliza interruptores óptico-mecánicos, que eliminan el retraso por rebote y tienen una vida útil de 150 millones de pulsaciones, y ofrece una experiencia de uso simplemente perfecta en cualquier situación. Además de esto su iluminación LED RGB es fantástica, y viene con un reposamuñecas acolchado y terminado en polipiel.

Especificaciones clave:

Interruptores óptico-mecánicos Corsair OPX RGB con un punto de actuación de 1 mm y 45g de fuerza, recorrido suave y lineal de 3,2 mm (en total), sin rebote, con una vida útil de 150 millones de pulsaciones.

Teclas fabricadas en policarbonato.

Chasis fabricado en aluminio anodizado con terminación cepillada.

Sistema de iluminación LED RGB individualizado por tecla, y extendido a los laterales y al marco superior.

Tecnología Corsair AXON, que registra y transmite nuestras acciones a un máximo de 8.000 Hz.

Integración total en iCUE: podremos crear macros, personalizar la iluminación LED RGB y mucho más.

Tecnología «Full key rollover (NKRO)» que elimina por completo el «ghosting».

Seis teclas dedicadas para crear macros, compatibles con el Stream Deck.

Memoria integrada de 8 MB para guardar diferentes perfiles, tanto de macros y ajustes como de iluminación LED RGB.

Reposamuñecas extraíble relleno de espuma con efecto memoria y rematado en polipiel.

Teclas multimedia dedicadas y rueda de control de volumen.

Rueda iCUE con funciones personalizables.

Conector USB Type-A 2.0 integrado.

Cable trenzado de 1,82 metros.

Medidas: 470 x 166 x 38 mm.

Peso: 1,31 kilogramos.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o superior.

Tiene un precio normal de 269,99 euros, y podremos comprarlo en oferta por 214,99 euros. La oferta solo durará hasta el 3 de septiembre.

Otras opciones interesantes

K60 RGB PRO TKL OPX, teclado gaming compacto con interruptores óptico-mecánicos rebajado a 99,99 euros. Su precio normal es de 149,99 euros.

Su precio normal es de K55 RGB PRO, teclado gaming con interruptores de membrana rebajado a 49,99 euros . Su precio normal es de 64,99 euros.

. Su precio normal es de K65 RGB MINI 60%, teclado gaming de pequeño tamaño con interruptores mecánicos rebajado a 99,99 euros. Su precio normal es de 129,99 euros.

Su precio normal es de K70 RGB Pro, teclado gaming con interruptores mecánicos Cherry MX Red rebajado a 159,99 euros. Su precio normal es de 199,99 euros.

3.-Auriculares Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

Los Corsair Virtuoso RGB Wireless XT son unos auriculares para gaming que tienen un diseño elegante y sin estridencias. Su calidad de construcción es la propia de un modelo de gama alta, ya que utiliza aluminio y piel sintética, y tienen una ergonomía sobresaliente. A nivel de prestaciones son de lo mejor que podemos encontrar en su rango de precios, gracias a su soporte de la tecnología SLIPSTREAM WIRELESS, a sus transductores de altavoz de neodimio de alta densidad de 50 mm perfectamente afinados y a su integración total en iCUE.

Especificaciones clave

Construidos en aluminio, cuero sintético y espuma viscoelástica de alta calidad.

Sonido envolvente 7.1 (24 bits y 96 kHz).

Impedancia: 32 Ohms @ 2.5 kHz.

Transductores de neodimio de 50 mm con una frecuencia de respuesta de 20 Hz-40 kHz.

Hasta 15 horas por cada carga de batería.

Sensibilidad: 109 dB (+/-3 dB).

Tienen un alcance de hasta 12 metros con la tecnología SlipStream (trabaja en la banda de 2,4 GHz).

Sistema de iluminación LED RGB microperforado personalizable.

Micrófono omnidireccional con una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz, y una sensibilidad de 42 dB (+/-2 dB).

Impedancia del micrófono: 2.2k Ohms.

Conector jack y USB incluidos.

Compatible con iCUE de Corsair, que permite crear efectos de iluminación y realizar diversos ajustes de sonido.

Compatible con PC, Mac, PS5, PS4 y dispositivos móviles.

Medidas y peso: 195 x 100 x 70 mm, 382 gramos.

Podemos comprarlos por 219,99 euros. Su precio normal es de 279,99 euros, así que el descuento que nos llevamos es muy bueno. Solo durará hasta el 3 de septiembre.

Otras opciones interesantes

HS80 RGB, auriculares para gaming cableados con sonido 7.1 y SoundID rebajados a 79,99 euros. Su precio normal es de 129,99 euros.

Su precio normal es de HS80 RGB WIRELESS, auriculares inalámbricos con sonido Dolby Atmos rebajados a 119,99 euros. Su precio normal es de 169,99 euros.

VIRTUOSO RGB SE, auriculares inalámbricos premium con sonido 7.1 rebajados a 169,99 euros. Su precio normal es de 209,99 euros.

Su precio normal es de HS55 Wireless Core, auriculares gaming inalámbricos con sonido 7.1 rebajados a 69,99 euros. Su precio normal es de 109,99 euros.

4.-Refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite LCD XT

Uno de los mejores kits de refrigeración líquida todo en uno que podemos comprar ahora mismo, tanto por estética y calidad de construcción como por prestaciones. Con esta solución podremos mantener bajo control las temperaturas de cualquier procesador actual, tanto en sus versiones de 240 mm como de 360 y 420 mm, y podremos disfrutar de la pantalla LCD IPS de alta calidad integrada en la bomba, que ofrece numerosas opciones de personalización.

Especificaciones clave

Radiador de 397 x 120 x 27 mm.

Tres ventiladores Corsair AF RGB Elite de 120 mm basados en levitación magnética.

Flujo de aire: 13,86 – 65.57 CFM.

Commander Core incluido para gestionar la iluminación LED RGB y los ventiladores (admite hasta seis ventiladores).

Bomba con una pantalla de 2,1 pulgadas de tipo IPS, resolución de 480 x 480 píxeles, color de 24 bits (16,7 millones de colores) y 30 Hz de tasa de refresco. Brillo máximo de 600 cd por metro cuadrado.

Base de contacto de cobre dividido y microbiselado de 65 mm.

Iluminación LED RGB en los ventiladores y en la esfera de la bomba.

Integración total en iCUE.

Velocidad de giro de los ventiladores: de 500 a 2.100 RPM.

Garantía de 5 años.

Ruido de la bomba y de los ventiladores: menos de 20 dBa y de cero a 34,1 dBa, respectivamente.

Compatible con los sockets AMD AM4, AMD sTR4, sTRX4 (Threadripper), Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) e Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011) (Core Extreme). Incluye todos los anclajes, la tornillería y los materiales necesarios para instalarlo en cualquier socket compatible.

Incluye un «splitter» USB que sirve, además, como alargador.

Trae pasta térmica preaplicada.

Modo «Zero RPM» para un funcionamiento totalmente silencioso.

Podemos comprarla en oferta por 298,89 euros en su versión de 360 mm. Su precio normal es de 370 euros. La oferta estará disponible hasta el 3 de septiembre.

Otras opciones interesantes

H60x RGB Elite, refrigeración líquida todo en uno con radiador de 120 mm y un ventilador. Rebajada a 84,99 euros . Su precio normal es de 103,90 euros.

. Su precio normal es de H100x RGB Elite, refrigeración líquida todo en uno con radiador de 240 mm y dos ventiladores. Rebajada a 110,99 euros , su precio normal es de 138,90 euros.

, su precio normal es de iCUE H150i Elite CAPELLIX XT, refrigeración líquida todo en uno con radiador de 360 mm y tres ventiladores rebajada a 205,31 euros . Su precio normal es de 266,90 euros.

. Su precio normal es de iCUE H150i RGB ELITE, refrigeración líquida todo en uno con radiador de 360 mm y tres ventiladores en oferta por 181,35 euros. Su precio normal es de 219,90 euros.

5.-Monitor Corsair XENEON Flex 45WQHD240

Es uno de los monitores más innovadores y más interesantes que ha lanzado Corsair hasta la fecha. El Corsair XENEON Flex 45WQHD240 utiliza un panel OLED de 45 pulgadas que puede curvarse hasta llegar a un valor 800R, ofrece resolución de 3.440 x 1.440 píxeles, tiene una tasa de refresco de 240 Hz, es compatible con AMD FreeSync Premium y con NVIDIA G-Sync, y ofrece una calidad de imagen y una reproducción del color sobresalientes.

Especificaciones clave

Panel OLED flexible de 45 pulgadas con un tamaño de 45 pulgadas y resolución de 3.440 x 1.440 píxeles.

Formato de pantalla 21:9 (ultra panorámico).

Tasa de refresco de 240 Hz. Compatible con G-Sync y FreeSync.

Brillo de 1.000 nits y contraste estático de 1.500.000:1.

Tiempo de respuesta de 0,03 ms.

Tecnologías anti parpadeo y de reducción de luz azul.

Reproduce el 100% del espacio de color sRGB y el 98,5% del espacio de color DCI-P3.

Certificación HDR10.

Profundidad de color de 10 bits (1.070 millones de colores).

Dos salidas HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un puerto USB Type-C que puede trabajar como DisplayPort.

Tres años de garantía y cero píxeles muertos.

Peso: 15,25 kilogramos.

Podemos comprarlo por 1.699 euros, una cifra muy buena teniendo en cuenta que su precio normal es de 2.399 euros. Esta oferta finaliza el 31 de agosto, así que date prisa.

Otras opciones interesantes

XENEON 27QHD240, un monitor gaming de 27 pulgadas con panel OLED, resolución QHD, tasa de refresco de 240 Hz y compatibilidad con FreeSync y Premium y G-Sync. Está rebajado a 999,99 euros , su precio normal es de 1.149,99 euros.

, su precio normal es de Xeneon 32UHD144, monitor gaming con panel IPS de 32 pulgadas, resolución 4K, tasa de refresco de 144 Hz, compatibilidad con FreeSync Premium y G-Sync y HDR600 rebajado a 899,99 euros. Su precio normal es de 999 euros.

6.-Otras ofertas que no te deberías perder

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.