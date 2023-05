Snapdragon 8 Gen 3 promete mejorar el rendimiento y mantener la eficiencia

Viendo el aparente dominio tecnológico de Apple en el espectro ARM, Qualcomm tiene sobre sus hombros la presión de tener que ofrecer algo realmente muy bueno a través del Snapdragon 8 Gen 3, su próximo SoC tope de gama. Si bien todavía quedan algunos meses para su presentación oficial, parece que el mencionado procesador va a cumplir en lo que respecta a mejorar el rendimiento a la vez que mantiene la eficiencia.

Las últimas informaciones en torno a las presunta capacidades del Snapdragon 8 Gen 3 proceden de Ice Universe, un conocido filtrador. Aquí nos encontramos con características que ya mencionamos en ocasiones anteriores, como la configuración de 1 + 5 + 2 núcleos en lugar de 1 + 2 + 2 + 3. De cumplirse los rumores y filtraciones habidos hasta ahora, la configuración de núcleos estaría compuesta por un núcleo Cortex-X4, cinco núcleos Cortex-A720 y dos núcleos Cortex-A520. El procesador gráfico integrado sería un Adreno 750 que según el filtrador ha sido muy mejorado.

Hasta aquí no hay nada realmente nuevo, pero Ice Universe también ha mencionado la implementación de 10MB de caché de nivel 3 frente a los 8MB que tiene el Snapdragon 8 Gen 2 y que en términos de eficiencia se mantendrá más o menos el mismo nivel que la generación anterior. Poder mejorar el rendimiento sin sacrificar la eficiencia es un punto muy positivo, aunque por ahora sería prudente tomar estas informaciones con pinzas.

Qualcomm Snapdragon 8Gen3: CPU: 1+5+2 frequency is unknown, GPU: Adreno 750 performance has been greatly improved. L3 cache: 10MB

This generation will maintain the overall energy efficiency of 8Gen2 and will be a Excellent SoC

— Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2023