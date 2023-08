Galaxy S24 Ultra, posible diseño y especificaciones

El Galaxy S24 Ultra se ha convertido en el objetivo de las últimas filtraciones. Este nuevo smartphone tope de gama de Samsung será presentado en algún momento del primer trimestre del año que viene, probablemente entre febrero y marzo, según una reciente información podría venir con un cambio muy importante a nivel de diseño, un panel totalmente plano.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, la serie Galaxy S2X Ultra ha venido utilizando un panel curvado, un acabado que Samsung ha reservado a su modelo premium más caro y avanzado. Este acabado da un toque de distinción al smartphone, pero introduce problemas a nivel de ergonomía y produce deformaciones del color y ghosting en los bordes de la pantalla.

No todo son ventajas, y por ello ese acabado curvado no gusta a todos los usuarios. Esto hace que la información tenga mucho sentido, aunque no debemos olvidar que ese panel plano también podría ser clave para que Samsung introduzca en el Galaxy S24 Ultra otro de los cambios más importantes que se han venido rumoreando, el salto a un marco totalmente plano.

Ese marco plano adoptaría la línea que hemos visto en los iPhone 12 y posteriores, y la verdad es que no sería un mal movimiento por parte de Samsung, ya que le permitiría dar un soplo de aire fresco a su serie Galaxy S, una familia que lleva ya muchos años sin recibir un lavado de cara importante, lo que se ha traducido en un continuismo muy marcado.

La imagen de portada nos muestra cómo se vería el Galaxy S24 Ultra con ese panel plano. Si queréis mi humilde opinión, creo que luce mucho mejor con ese acabado que con la terminación curvada, y también estoy a favor del marco plano, aunque al final es Samsung la que tiene la última palabra en este sentido. Antes de terminar os dejo un resumen con todo lo que sabemos hasta el momento de las posibles especificaciones del Galaxy S24 Ultra: