Exynos 2400, 10 núcleos y una GPU tope de gama

El Samsung Exynos 2400 es, probablemente, el SoC más esperado por todos los interesados en el sector de los dispositivos móviles. Y no, no lo digo porque todas esas personas quieran adquirir un smartphone equipado con el mismo, más aún si tenemos en cuenta que ni siquiera ha llegado todavía al mercado. No, lo que lo hace tan interesante es que, si los planes que esperamos se confirman, será el integrado con el que Samsung volverá a emplear sus propios chips para su familia Samsung Galaxy S, los flagships de la compañía.

Para entenderlo mejor debemos recordar que, tras rumores en uno y otro sentido, a finales del año pasado se confirmó que la actual generación de sus tope de gama, los Galaxy S23, solo llegarían al mercado con SoC Snapdragon 8 Gen 2, lo que nos indicaba que Samsung no había sido capaz de corregir, en el finalmente descartado Exynos 2300, los problemas que había experimentado su predecesor, el 2200, y que se habían traducido en que la versión del mismo equipada con integrados de Qualcomm resultara mucho más fiable.

En un primer momento, tras ese varapalo para la tecnológica, se llegó a dudar sobre si Samsung abandonaría el desarrollo de Exynos, total o parcialmente, más aún al ver la colaboración entre Samsung y Qualcomm para hacer un Snapdragon 8 Gen 2 a medida para el S23. Sin embargo, poco después supimos que sí que había futuro para los integrados de la tecnológica coreana, y que ya estaban trabajando en el futuro Exynos 2400, que es el integrado que hoy nos ocupa, y que pretende demostrar que la compañía todavía tiene mucho que decir en el mercado de los SoC.

Ya desde hace algunos meses hemos tenido algunas referencias sobre las mejoras que plantearía este SoC con respecto al 2200, y cada vez resulta más probable que sí que termine motorizando parte de la producción de Galaxy S24, así que las filtraciones sobre el mismo se vuelven más interesantes cada día que pasa. Y la actualidad más reciente al respecto la encontramos en la web de AnTuTu (en chino), que nos confirma que el SoC Exynos 2400 contará con 10 núcleos, GPU Xclipse 940 y unas prestaciones muy prometedoras.

Empezando por la CPU, los 10 núcleos del Exynos 2400 se distribuyen en una configuración 1+2+3+4, con un Cortex-X4 a 3,1 gigahercios proporcionando el mayor caudal de potencia bruta. A continuación encontramos dos Cortex-A720 a 2,9 gigahercios que refuerzan la baza de potencial del SoC. En el punto más equilibrado nos encontramos, de nuevo, con núcleos, tres, Cortex-A720, pero en esta ocasión ajustados a 2,6 gigahercios, y el conjunto lo completan los cuatro núcleos 4x Cortex-A520 cores a 1,8 gigahercios, que completan la vertiente centrada en la eficiencia energética del SoC.

Esperábamos que el Exynos 2400 contara con un buen apartado gráfico, y parece que efectivamente así va a ser, como fruto de la colaboración suscrita entre Samsung y AMD. Así, parece que la GPU Xclipse 940 estará basada en la arquitectura RDNA2 (aunque no hay consenso en este punto, otras voces apuntan a que empleará la más reciente RDNA3) con 12 unidades de cómputo y 768 shaders. En cuanto a su frecuencia de trabajo, se apunta a que ambas tecnológicas habrían optado por poner el foco en la eficiencia, y que por lo tanto se encontraría por debajo del gigahercio.

Aunque no hay detalles más concretos al respecto, la filtración también señala una importante mejora del Exynos 2400 en lo referido al proceso de tareas relacionadas específicamente con la inteligencia artificial. A este respecto, debemos recordar que el Exynos 2200 integraba un NPU dual junto con DSP dedicado específicamente a estas tareas, si bien la tecnológica no facilitó demasiados datos sobre sus prestaciones, más allá de afirmar que éstas doblaban las de su predecesor, el Exynos 2100.

En cuanto a su conectividad, ésta dependerá directamente del módem Exynos 5300, que según la filtración puede alcanzar una velocidad de hasta 10 Gbps en bajada, y de hasta 3,87 Gbps en subida, además de ofrecer soporte para lo que apunta a ser la gran tendencia de los gama alta, conectividad satelital bidireccional, una tecnología que ya se ha mostrado muy útil en determinados contextos, como en caso de emergencias. Completamos el repaso señalando que el Exynos 2400 será compatible con memorias LPDDR5X y con almacenamiento UFS 4.0, por lo que podemos esperar un excelente rendimiento de ambos componentes clave.

A falta de la confirmación oficial por parte de Samsung y, claro, de las pruebas de rendimiento que llegarán más adelante, parece que han aprovechado el año sabático de Exynos para resolver problemas técnicos y pulir de nuevo su plataforma. Y esto nos interesa especialmente por estas latitudes, ya que se espera que sean las versiones del Samsung Galaxy S24 que lleguen a Europa las que integren este todavía inédito Exynos 2400, frente a los modelos equipados con SoC de Qualcomm, que seguramente serán los que debuten al otro lado del charco.