Nintendo Switch 2: Zelda: Breath of the Wild 4k/60FPS

Ya llevamos bastante tiempo recibiendo todo tipo de rumores sobre la Nintendo Switch 2, el esperado relevo generacional de la consola de Nintendo que, una vez más, en vez de sumarse a la permanente guerra de Microsoft y Sony generación tras generación, juega en su propia liga, en la que los exclusivos (con la optimización de los mismos), un catálogo no especialmente amplio pero sí que plagado de sagas icónicas, sigue convenciendo a sus seguidores, generación tras generación, de mantenerse como usuarios de su propuesta.

Desde hace años, Nintendo siempre ha jugado el papel del rival más débil en lo referido a rendimiento, y es que puestas cara a cara sus especificaciones, queda por detrás de PlayStation y Xbox. Ahora bien, en este punto es importante establecer la diferencia entre especificaciones y rendimiento, y es que en verdad este segundo punto es el que marca la diferencia entre que una consola sea una opción muy interesante o que, por el contrario, lo más recomendable sea no tenerla en cuenta. Y, claro, en este punto juega un papel clave el control que se ejerce sobre lo que llega a la plataforma, y en qué estado lo hace.

A este respecto, y con la expectativa de que el debut en el mercado de la esperada Switch 2 se produzca a principios de 2024, las últimas semanas se han producido algunas filtraciones de lo más interesantes y que, de cumplirse, supondrán una gran alegría para quienes la esperan. Hace alrededor de un mes dimos un repaso a lo que se «sabía» hasta el momento, más recientemente se filtró que su kit de desarrollo ofrece un rendimiento sorprendente y, hace tan solo unos pocos días supimos que la consola estuvo presente en la Gamescom 2023, y que durante la misma movió una versión mejorada de Zelda: Breath of the Wild y, esto me parece espectacular, también pudo con la demo de Matrix Awakens, una bestia creada con Unreal Engine 5.

Ahora bien, ¿qué significa una versión mejorada de Breath of the Wild? ¿Y cuál fue su rendimiento con la misma? Pues según podemos leer en Wccftech, la Nintendo Switch 2 fue capaz de mover Zelda: Breath of the Wild en resolución 4K a 60 frames por segundo con trazado de rayos. Dicho de otra manera, est futura evolución de la Switch podría mover un exclusivo mejorado sobre la versión original, en mejores condiciones de las que podemos ver en no pocos de los títulos que llegan a PlayStation 5 y Xbox Series.

Un punto clave para lograr este rendimiento pasa por algo que ya te contamos en el resumen de hace unas semanas, y es que su SoC integraría una GPU basada en la arquitectura Ampere, es decir, la empleada por NVIDIA en la serie GeForce RTX 30. Así, este chip podría sacar partido de la tecnología de reescalado y mejora de imagen de NVIDIA, DLSS, que como ya sabemos se encuentra en un nivel de desarrollo más avanzado que FSR, que es la tecnología de reescalado empleada por las APU de las consolas de Microsoft y de Sony.

¿Significa esto que las especificaciones técnicas de la Nintendo Switch 2 serán superiores a las de la generación actual de PlayStation y Xbox? Parece poco probable, aunque podría quedarse bastante más cerca de lo que cabía pensar hace algún tiempo. Ahora bien, si la consola es capaz de ofrecer un mejor rendimiento con sus juegos que los modelos de sus dos contrincantes… pues sí que se podrá decir que es la más y mejor optimizada de esta generación.