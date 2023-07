Vuelven a situar el lanzamiento de Nintendo Switch 2 para principios de 2024

Parece que el lanzamiento para la primera mitad de 2024 de Nintendo Switch 2, nombre todavía informal, se está solidificando. Las supuestas filtraciones de un fabricante de carcasas de metal y la presunta recepción del kit de desarrollo por parte de MercurySteam apuntan en esa dirección, aunque desde Microsoft no parece descartar 2025 al decir que “como muy pronto” sería lanzada en 2024.

Las últimas informaciones publicadas por MoneyDJ, un medio de origen chino, señalan que PixArt Imaging, un tradicional socio de Nintendo que ha sido el responsable de fabricar los sensores de los mandos de Wii, Wii U y los polémicos Joy-Con, ha mostrado en su último informe financiero que está suministrando piezas para una nueva plataforma de una compañía japonesa que sería lanzada a principios de 2024.

Aunque PixArt Imaging no menciona el nombre de la compañía japonesa, muchos dicen que con casi toda probabilidad se trate de Nintendo, más viendo las sucesivas informaciones que han aparecido en los últimos tiempos sobre el presunto lanzamiento de la sucesora de la exitosa Switch.

Las sucesivas filtraciones e informaciones en torno a Nintendo Switch 2 contrastan con las palabras pronunciadas desde Nintendo of America. La filial dijo que a la actual consola todavía le queda mucha cuerda, pero también hay que ver que precipitar el anuncio de la sucesora podría cortar la racha triunfal de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sin olvidar el lanzamiento de Metroid Prime Remastered, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

La actual Nintendo Switch está viviendo un 2023 bastante bueno, pero la Gran N de los videojuegos, aparte de intentar evitar que el interés por Tears of the Kingdom decaiga, también tiene que tener cuidado de no estirar el chicle en exceso y lanzar la sucesora demasiado tarde. Eso fue lo que ocurrió en parte con Wii U, cuyo lanzamiento tardío, cuando todo el mundo ya había perdido el interés en la Wii original, hizo que muy pocos pusieran el ojo en ella, factor al que se sumó una desastrosa campaña de marketing que hizo que fuera percibida como un periférico y no como una consola nueva.

Sobre Nintendo Switch 2, nombre todavía informal y no oficial, tendrá la difícil tarea de suceder a un producto exitoso que ha hecho que el gigante japonés haya vuelto a ganarse el respeto del hardcore gaming. A nivel de características, además del aumento en la potencia del hardware, se espera que soporte retrocompatibilidad y en especial DLSS, y es que la tecnología de reescalado de NVIDIA puede ser un añadido muy importante para mejorar el rendimiento y aumentar las probabilidades recibir ports de juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, obviamente con los recortes técnicos pertinentes.