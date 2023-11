GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC, análisis: un salto importante

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es una tarjeta gráfica de gama media alta que adopta un diseño totalmente personalizado y que, como su propio nombre indica, viene con overclock de casa, lo que significa que debería ofrecer un ligero aumento de rendimiento frente al modelo de referencia de AMD, y también mejores temperaturas gracias a su sistema de refrigeración, que es claramente superior.

En su momento no tuve el tiempo necesario para poder realizar un análisis en condiciones de esta tarjeta gráfica, pero sé que algunos de nuestros lectores estáis interesados en ella y que lleváis un tiempo esperando a que se asienten un poco los precios para haceros con una Radeon RX 7700 XT, así que he aprovechado un pequeño hueco para ponerme manos a la obra.

He elegido la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC porque es uno de los modelos con mejor valor calidad-precio, ya que se mantiene casi al nivel del precio base recomendado por AMD pero viene con un diseño muy cuidado, tiene una calidad de construcción propia de modelos más caros y trae, además, ese pequeño overclock que al final le permite marcar una distancia mayor frente a la versión de referencia de AMD.

GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC: análisis externo

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es una tarjeta gráfica bastante grande. Esto queda claro nada más sacar la de la caja, pero esto es perfectamente comprensible, ya que viene equipada con un sistema de refrigeración de alto rendimiento basado en tres ventiladores WINDFORCE que están asentados sobre un gran radiador de aluminio recorrido por siete tuberías de cobre.

Los ventiladores son de 90 mm, utilizan rodamientos de casquillo, pueden girar de manera alterna, lo que reduce las turbulencias y mejora la presión del flujo de aire, se apagan totalmente cuando la carga de trabajo es baja, y sus aspas tienen un diseño triangular con una curva en 3D que mejora el paso del aire. A todo lo anterior debemos unir, además, que estos ventiladores están lubricados con nano grafeno, lo que permite doblar su vida útil.

Para acelerar la transferencia de calor de la GPU al radiador tenemos una base de contacto de cobre, que es la que conecta con esas siete tuberías de cobre que os mencioné anteriormente. También tenemos contacto directo con la memoria gráfica, lo que significa que el sistema de refrigeración cubre todos los puntos clave de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC.

La vista cenital nos permite apreciar a la perfección el diseño que ha utilizado GIGABYTE en esta tarjeta gráfica, y en líneas generales tenemos un patrón clásico que apuesta por la sobriedad, implementando líneas que le dan un leve toque «robótico«. Esta apuesta se mantiene en la placa metálica trasera, un componente que aporta solidez estructural y que contribuye en las tareas de refrigeración. La apertura situada en el extremo de dicha placa facilita el flujo de aire, lo que mejora la disipación del calor.

En el lateral podemos ver mejor las dimensiones del radiador, que unido al sistema de ventiladores WINDFORCE hace que la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC ocupe tres ranuras de expansión. La serigrafía GIGABYTE incorpora un sistema de iluminación LED RGB personalizable, y justo a la izquierda tenemos los dos conectores de alimentación adicional de ocho pines y el interruptor de cambio de BIOS, con el que podremos elegir entre la BIOS silenciosa y la BIOS overclock.

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC incorpora un sistema de iluminación en los conectores de alimentación adicional de 8 pines que actúa como medida de seguridad, ya que se encenderán si los hemos conectado mal. Esto puede ser muy peligroso, ya que un conector no introducido correctamente podría no hacer un buen contacto, y esto podría derivar en problemas de alimentación y acumulación de calor en el conector.

Saltamos a la rejilla trasera y tenemos una interfaz de conectividad de última generación formada por dos DisplayPort 2.1 y dos HDMI 2.1. Esta tarjeta gráfica tiene unas medidas de 30 x 13 x 5,6 cm, lo que significa que, como os dije al principio, es bastante grande, y que necesitaremos espacio para poder montarla sin problemas. En cualquier caso, nada que se salga de lo que estamos acostumbrados a ver en la gama media-alta.

Como cabía esperar, la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC utiliza el diseño Ultra Durable, lo que significa que está construida con materiales de alta calidad y que está hecha para durar. Esto se deja notar no solo en la solidez que transmite la tarjeta gráfica al tacto, sino también en componentes clave de la misma, como los condensadores, todo el sistema de alimentación y también el de refrigeración.

Un vistazo a la arquitectura RDNA 3 de AMD

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC utiliza la arquitectura RDNA 3 en su forma más «pura», ya que utiliza un núcleo Navi 32 basado en el diseño MCM que ya vimos en la Radeon RX 7900 XTX. Está compuesto de un chip GPU que está fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC y viene con tres chiplets MCD fabricados en el nodo de 6 nm de TSMC, que están externalizados y conectados a dicha GPU. Cada uno contiene 16 MB de caché L3, lo que significa que esta tarjeta gráfica cuenta con un total de 48 MB de caché infinita.

Este diseño contrasta con el que utiliza el núcleo Navi 33, presente en la Radeon RX 7600, que es totalmente monolítico, lo que significa que tanto GPU como caché L3 comparten silicio y encapsulado. Como su propia nomenclatura indica, la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC está por encima de la Radeon RX 7600, pero ya os adelanto que la diferencia entre ambas es aún más grande de lo que sugiere su nomenclatura.

Como ya os dije en su momento la arquitectura RDNA 3 representa una evolución notable sobre la arquitectura RDNA 2, y esta va más allá de esa externalización de la caché L3. Esta nueva arquitectura mejora el ancho de banda y la latencia de la caché infinita, lo que permite conseguir un mejor rendimiento utilizando cantidades más pequeñas de dicho tipo de memoria. Podemos verlo a la perfección si comparamos la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC, que tiene 48 MB de L3, con la Radeon RX 6700 XT, que tiene 96 MB de caché L3.

Esta arquitectura complementa el subsistema de memoria con esa caché infinita para generar picos de ancho de banda muy altos y mejorar el rendimiento. Dependiendo de la resolución utilizada la cantidad de caché recomendada para conseguir un resultado óptimo cambia, ya que es necesario tener más capacidad para que puedan almacenarse diferentes elementos dinámicos del juego, porque estos al subir la resolución pesan más.

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC tiene 48 MB de caché infinita y un bus de 192 bits con GDDR6 a 18 GHz, lo que significa que es una tarjeta gráfica que se siente cómoda sobre todo en resolución 1440p, aunque esto no quiere decir que no sea viable utilizarla en 2160p. Como veremos más adelante es tan potente que puede con juegos actuales en 4K sin ningún problema.

Otro cambio importante que tenemos con la arquitectura RDNA 3 son los shaders de doble emisión, que pueden trabajar con dos instrucciones Wave32 al mismo tiempo, lo que dobla la potencia de computación en FP32 frente a la generación anterior. El conteo de shaders por unidad de computación se mantiene, no obstante, en 64 unidades. AMD Dice que una unidad de computación RDNA 3 tiene un IPC un 17,4% mayor que una unidad de computación RDNA 2.

AMD ha introducido mejoras a nivel de eficiencia que le han permitido aumentar las frecuencias de trabajo, aunque con la arquitectura RDNA 3 tenemos un cambio importante en este sentido, ya que la velocidad de trabajo del front end de la GPU escala de forma independiente del back end, lo que le permite funcionar a una frecuencia superior si es necesario. Según AMD el rendimiento por vatio ha aumentado hasta un 54% frente a la generación anterior.

Con la llegada de RDNA 3 tenemos dos nuevos componentes de hardware especializados, los núcleos aceleradores de trazado de rayos de segunda generación y los núcleos especializados en IA de primera generación. Ambos son dos piezas clave dentro de esta nueva arquitectura y los vamos a examinar por separado, aunque debemos tener presente que AMD todavía no ha dado un uso real a los segundos.

Los núcleos aceleradores de trazado de rayos de segunda generación superan muchas de las limitaciones y de los problemas que tenía el diseño de primera generación. Ahora pueden trabajar de forma asíncrona, se ocupan del cálculo de las intersecciones transversales BVH, que en la arquitectura RDNA 2 se realizaba en los shaders, y además traen mejoras y optimizaciones que han permitido a AMD un salto generacional de alrededor de un 80% en términos de rendimiento. Sí, esto quiere decir que los núcleos aceleradores de trazado de rayos de segunda generación rinden hasta un 80% mejor que los de primera generación.

Con respecto a los núcleos especializados en IA, sabemos que la arquitectura RDNA 3 suma dos unidades por unidad de computación, y que están preparados para trabajar con tareas de inferencia, aprendizaje profundo y otras cargas centradas en la inteligencia artificial. Son, por así decirlo, el equivalente a los núcleos tensor de NVIDIA, aunque todavía no se están aprovechando en juegos.

La arquitectura RDNA 3 también trae otras dos novedades importantes que debemos destacar. Por un lado tenemos los aceleradores indirectos multi-dibujo (MDIA por sus siglas en inglés), que pueden generar múltiples comandos de dibujado ejecutables directamente en la GPU, y el aumento a 12 operaciones primitivas por ciclo de reloj, un salto del 50% frente a las 8 operaciones que permitía la arquitectura RDNA 2. Según AMD esto mejora un 50% el rendimiento en rasterización por ciclo de reloj.

No podemos cerrar este apartado sin hablar del nuevo Radiance Display Engine, un motor de visualización que soporta el nuevo conector DisplayPort 2.1. Gracias a este conector es posible utilizar monitores con resolución 8K y una tasa de refresco de hasta 165 Hz, y también modelos con resolución 4K y una tasa de refresco de hasta 480 Hz. Soporta también el códec AV1 y todas las tecnologías de DirectX 12 Ultimate.

Radeon RX 7700 XT Gaming OC frente a Radeon RX 6700 XT

Para tener una visión más clara de la evolución que representa esta nueva tarjeta gráfica frente a su antecesora dentro de la generación anterior, la Radeon RX 6700 XT, vamos a ver una comparativa directa entre ambas repasando sus especificaciones clave, así como sus salidas de imagen, las frecuencias de trabajo y el consumo.

Radeon RX 6700 XT

Arquitectura RDNA 2.

Núcleo gráfico Navi 22 XT en 7 nm.

40 unidades de computación.

2.560 shaders a 2.321 MHz-2.581 MHz, modo normal y turbo.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos de primera generación.

Bus de 192 bits (ancho de banda de 384 GB/s).

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

13,21 TFLOPs de potencia en FP32.

96 MB de caché infinita.

Utiliza dos conectores de alimentación, uno de 8 pines y otro de 6 pines.

Una salida HDMI 2.1 y tres DisplayPort 1.4a.

Sistema de refrigeración de referencia con dos ventiladores.

TBP de 230 vatios.

Precio de lanzamiento: 489,99 euros.

GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC

Arquitectura RDNA 3.

Núcleo gráfico Navi 32 en 5 nm.

Tres chiplets MCD en 6 nm con 48 MB de caché infinita en 6 nm.

54 unidades de computación.

3.456 shaders a 1.784 MHz-2.599 MHz.

216 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

54 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

108 unidades para acelerar IA.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria gráfica a 18 GHz (432 GB/s de ancho de banda).

Potencia de 35,93 TFLOPs en FP32.

48 MB de caché infinita.

Dos salidas HDMI 2.1a y dos DisplayPort 2.1.

TBP de 245 vatios. Necesita dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

Sistema de refrigeración WINDFORCE con tres ventiladores y construcción Ultra Durable.

TBP de 245 vatios.

Precio: desde 466,69 euros.

Comparada con la Radeon RX 6700 XT, que es la tarjeta gráfica a la que sucede la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC, vemos que esta última no solo utiliza una arquitectura más avanzada y eficiente, sino que además tiene un ecosistema de salidas de imagen superior y ofrece una mayor potencia bruta, gracias a su mayor número de unidades de computación y a sus mayores frecuencias de trabajo.

A pesar del enorme aumento en el número de unidades de computación, y por tanto en la cantidad de shaders, que sube de 2.560 a 3.456 unidades, y del incremento de las frecuencias de trabajo, el TBP se ha mantenido en un nivel casi idéntico al de la Radeon RX 6700 XT. La diferencia es de solo 15 vatios, lo que significa que a efectos prácticos la diferencia de consumo entre ambas será muy reducida.

Las dos soportan las últimas tecnologías de reescalado, reducción de la latencia y generación de fotogramas que ha introducido AMD con FSR 3, aunque como ya sabréis la adopción de Fluid Motion Frames es todavía muy limitada. Solo tiene soporte nativo en dos juegos, aunque se puede forzar su aplicación vía drivers en títulos compatibles con DirectX 11 o DirectX 12 si utilizamos el driver beta que está disponible, y que he utilizado en este artículo.

Tenemos, por tanto, el clásico reescalado espacial que vimos en FSR 2, configurable en diferentes niveles de calidad para equilibrar calidad de imagen o rendimiento, la interpolación de fotogramas que genera fotogramas intermedios totalmente independientes en la GPU y la tecnología anti-lag para reducir la latencia que esa interpolación produce. Es una pena que AMD no haya aprovechado los núcleos especializados en IA para respaldar la tecnología Fluid Motion Frames, aunque imagino que «habrá tenido sus razones».

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K.

Placa base GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad Crucial SSD de 480 GB.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Rendimiento de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC en pruebas sintéticas y profesionales

Saltamos ahora a ver el rendimiento de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales. El soporte es algo más limitado comparado con tarjetas gráficas de NVIDIA, así que he ajustado las pruebas para ofreceros una relación de resultados lo bastante amplia e interesante.

Tened en cuenta que el rendimiento sintético nos permite ilustrar la potencia bruta de una tarjeta gráfica en escenarios concretos de renderizado y cálculo en bruto, pero que no es representativa del rendimiento real en juegos, y que por tanto este puede ser muy diferente. Dicho esto, entramos en materia.

Rendimiento en Blender

Blender es una prueba de rendimiento en renderizado que calcula las muestras por segundo que es capaz de generar una tarjeta gráfica, cuanto mayor sea el resultado mejor. La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC consiguió 1.016,32 muestras por minuto en «Monster», 507,66 muestras por minuto en «Junkshop» y 479,23 muestras por minuto en «Classroom».

A efectos comparativos la Radeon RX 7600 logra 652,20, 346,76 y 324,70 muestras por minuto en esas tres pruebas, siguiendo el mismo orden, así que hay una diferencia importante a favor de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC. Sin embargo, la GeForce RTX 4060 Ti rinde mucho mejor en Blender, como podemos ver en la imagen adjunta, ya que llega a doblar el rendimiento de la opción de AMD.

Rendimiento en PassMark

Esta es una prueba de rendimiento sintético sencilla pero muy útil para comparar el rendimiento de diferentes tarjetas gráficas. La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC logra 27.435 puntos, y queda un poco por debajo de la GeForce RTX 4060 Ti, que obtuvo en mis pruebas 29.432 puntos. Para que la comparativa sea justa he tomado como referencia la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC.

Rendimiento en Port Royal

Esta prueba nos permite descubrir el rendimiento en trazado de rayos con un escenario muy exigente. La GeForce RTX 4060 Ti consigue en esta prueba una media de 8.271 puntos, y la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC alcanzó los 9.003 puntos, así que está claro quién es la ganadora. El aviso de anomalía que aparece en la zona de la puntuación se debe a que utilicé el driver beta que añade compatibilidad con Fluid Motion Frames, así que no os preocupéis.

Rendimiento en 3DMark Time Spy Extreme

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de una tarjeta gráfica con una gran carga similar a la que tendríamos en un juego exigente con resolución 4K. La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC obtuvo 8.228 puntos, cifra que supera enormemente a los 5.428 puntos de la Radeon RX 7600, y que hace lo mismo con los 6.345 puntos que logró la GeForce RTX 4060 Ti. No hay duda, es una tarjeta gráfica muy potente capaz de codearse con modelos de gama alta de la generación anterior.

Rendimiento de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC en juegos

Los datos de rendimiento sintético que hemos visto hasta ahora sugieren que la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es, en líneas generales, más potente que la GeForce RTX 4060 Ti, ¿pero realmente es así o la cosa cambia en juegos? Vamos a comprobarlo ahora mismo utilizando algunos de los juegos más exigentes que existen a día de hoy, combinando tanto rasterización como trazado de rayos.

En Cyberpunk 2077 vemos que la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC va sobrada en 1080p, y que gracias al FSR 2 en modo calidad es capaz de alcanzar los 146 FPS. Buen escalado que se mantiene en 1440p, donde podemos llegar a los 97 FPS con dicha tecnología. Sin embargo, ese buen rendimiento en rasterización cae en picado en cuanto activamos el trazado de rayos, y el FSR 2 se hace imprescindible.

En 2160p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es capaz de mantener unos dignos 32 FPS y puede llegar a los 68 FPS con el FSR 2 en modo rendimiento, pero a esta resolución el trazado de rayos le queda grande y solo conseguimos 30 FPS con FSR 2 en modo rendimiento. Sin reescalado solo logra 6 FPS.

He querido probar el modo path tracing para ver qué puede dar de sí la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC, y como vemos en la gráfica adjunta este tipo de trazado de rayos solo es «viable» en 1080p con FSR 2 en modo rendimiento. Es comprensible, teniendo en cuenta lo exigente que resulta.

Dying Light 2 es uno de los juegos más exigentes del momento, casi tanto como Cyberpunk 2077. Utiliza también el trazado de rayos de una forma completa y avanzada, así que es una prueba que no debe faltar. En 1080p y 1440p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC va sobrada y no es necesario tirar de FSR 2.

Sin embargo, al activar el trazado de rayos se hace necesario activar el FSR 2 en modo calidad si jugamos en 1080p, y en modo equilibrado si jugamos en 1440p. Con todo, la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC logra un resultado muy superior al de la generación anterior, lo que confirma esa mejora tan importante en trazado de rayos por parte de la arquitectura RDNA 3.

Al subir a 2160p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es capaz de mantener 61 FPS con FSR 2 en modo calidad, pero con trazado de rayos cae a 28 FPS utilizando dicho modo de reescalado. Es imprescindible activarlo en modo rendimiento para tener una media de 43 FPS. Tened en cuenta que la zona de pruebas que utilizo es la del bosque inicial, que es una de las más exigentes.

Algunos me diréis que Control ya tiene unos años, y es verdad, pero sigue siendo un referente a nivel técnico y un juego extremadamente exigente. También es uno de los que mejor utiliza el trazado de rayos, aunque no soporta FSR y utiliza un reescalado básico que, en esencia, reduce la resolución base de renderizado, de manera que no es nada recomendable utilizarlo. Con todo, lo he activado para tener datos comparativos.

En 1080p y 1440p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC vuelve a demostrar su buen hacer en rasterización, y va sobrada con sus 133 FPS y 80 FPS. Con reescalado podemos aumentar mucho el rendimiento, pero la calidad de imagen pierde mucho y no vale la pena. En trazado de rayos hace un buen trabajo en 1080p y mantiene 68 FPS, e incluso aguanta unos impresionantes 41 FPS en 1440p.

En 2160p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC logra una media de 33 FPS, y obviamente en este nivel el trazado de rayos ya no es viable. Podríamos conseguir 64 FPS con un reescalado agresivo, el que integra el juego, pero la pérdida de nitidez es tan grande que en este caso no vale la pena.

Ghostwire Tokyo es otro de los juegos con mejor trazado de rayos del momento, y fue uno de los primeros exclusivos de la anteriormente conocida como nueva generación. En 1080p y 1440p la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC consigue 221 FPS y 128 FPS, así que tiene potencia de sobra para moverlo en dichas resoluciones.

Activar el FSR 2 provoca un cuello de botella en 1080p que degrada el rendimiento, y en 1440p este ya no escala más allá del modo calidad. El trazado de rayos es perfectamente viable en 1080p sin tirar de FSR 2, y en 1440p es recomendable activarlo en modo calidad para llegar a los 84 FPS. De nuevo, hay un gran salto en trazado de rayos frente a la Radeon RX 6700 XT.

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC puede mover Ghostwire Tokyo en 2160p de forma nativa, ya que alcanza una media de 65 FPS, pero el trazado de rayos nos hunde hasta los 25 FPS. Si activamos el FSR 2 en modo rendimiento podemos subir hasta los 63 FPS.

A Plague Tale: Requiem es otro título que se mantiene como uno de los más exigentes, y es un referente por calidad gráfica. No soporta FSR, pero integra un reescalador universal. En 1080p tenemos una media de 72 FPS, y al subir a 1440p el rendimiento baja a 55 FPS, una media buena que nos permite jugar con fluidez sin tirar de reescalado. El trazado de rayos penaliza fuertemente el rendimiento, como podemos apreciar, aunque la Radeon RX 7700 XT llega casi a triplicar el rendimiento de la Radeon RX 7600 en 1080p con trazado de rayos.

En 2160p la media es de 31 FPS, fluidez suficiente para jugar sin problemas, aunque lo óptimo serían 50 FPS o más. El trazado de rayos a esta resolución no es viable ni siquiera tirando de reescalado, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Resident Evil 4 Remake es un juego intergeneracional que no resulta demasiado exigente, y que de hecho está optimizado para tarjetas gráficas AMD. Como podemos apreciar, incluso excediendo el máximo de memoria gráfica la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC consigue 130 FPS en 1080p y 101 en 1440p, y puede con el trazado de rayos en ambas resoluciones sin tener que tirar de reescalado.

En 2160p el rendimiento también es excelente incluso con trazado de rayos, aunque es recomendable activar el FSR 2 en modo calidad para mejorar la media y mantener una fluidez mayor en situaciones donde tenemos picos mínimos más marcados. No es necesario llegar al modo rendimiento, que reduce bastante la calidad de imagen y la nitidez incluso en 4K.

Shadow of the Tomb Raider también tiene unos años, pero es también un referente técnico y un juego con una excelente optimización. No soporta FSR 2, así que he utilizado el Intel XeSS a efectos comparativos. Esta tecnología se acelera por software en la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC, y como podemos apreciar esto hace que el modo ultra calidad degrade el rendimiento, mientras que el modo rendimiento lo mejora ligeramente.

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC va sobrada en 1080p y 1440p incluso con trazado de rayos activado, y logra 65 FPS en 2160p bajo rasterización. Unos resultados excelentes que esta tarjeta gráfica redondea con unos dignos 41 FPS al activar el trazado de rayos en 4K. Si tiramos de Intel XeSS en modo rendimiento podemos llegar a 64 FPS.

Microsoft Flight Simulator es otro de los juegos más exigentes que existen. La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC no tiene problemas ni en 1080p ni en 1440p, ya que alcanza los 74 y 59 FPS respectivamente. No necesitamos FSR 2, y el escalado de este no termina de ser bueno como podemos apreciar. En 2160p la media es de 28 FPS, así que deberíamos activar el FSR 2 en modo rendimiento para llegar a los 47 FPS.

Con Red Dead Redemption 2 en calidad máxima la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es capaz de conseguir un buen resultado incluso en 2160p, ya que tenemos una media de 45 FPS, suficiente para jugar con una fluidez aceptable. Si tiramos de FSR 2 en modo rendimiento podremos llegar a 61 FPS, algo totalmente recomendable.

Gears 5 es uno de los grandes abanderados del Unreal Engine 4, y se mantiene como uno de los mejores juegos de su generación. También está bien optimizado, y como vemos la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC puede con él incluso en calidad locura y resolución 2160p.

FSR3 y Fluid Motion Frames

Esta tecnología todavía se encuentra en fase beta y no tiene una implementación nativa amplia en juegos, así que no es justo introducirla en esta comparativa forzándola a través de unos drivers que también se encuentran en estado beta. Con todo, he querido probarla en algunos juegos y la verdad es que tengo sensaciones enfrentadas.

Fluid Motion Frames cumple con lo que promete, es decir, genera fotogramas independientes en la GPU a través de un proceso de interpolación que obviamente no es tan avanzado como el que emplea NVIDIA con la generación de fotogramas. Esto es comprensible porque, al final, estamos ante una tecnología que:

No requiere de hardware dedicado.

Es compatible con tarjetas gráficas de diferentes fabricantes.

Viene respaldada con tecnologías de mitigación de la latencia.

AMD ha hecho un trabajo interesante con Fluid Motion Frames, sobre todo por esas tres claves que os acabo de exponer. Sin embargo, el resultado final tiene puntos mejorables que también debemos tener en cuenta. Esta tecnología debe partir de una tasa de fotogramas por segundo elevada para conseguir un resultado aceptable, ya que de lo contrario la imagen se rompe y tenemos fallos y artefactos gráficos graves.

Por ejemplo, en la prueba de rendimiento de Cyberpunk 2077 con path tracing y FSR 2 en modo rendimiento (1440p) la media era de 22 FPS. Activar Fluid Motion Frames elevó la media por encima de los 40 fotogramas por segundo, pero los fallos gráficos eran muy graves, la latencia elevada y en todo momento tenía la sensación de que la fluidez no era acorde a la realidad.

También hay que tener presente que Fluid Motion Frames requiere que configuremos los juegos en pantalla completa, y es necesario activar el V-sync. Al minimizar juegos con esta tecnología activada para hacer otras cosas por un momento sufrí bloqueos que me obligaron a forzar el cierre del juego, y en el caso de V-sync ya sabéis lo que pasa cuando la tasa de FPS cae por debajo del nivel al que lo hemos configurado, notaremos movimientos irregulares y tirones.

Cuanto más alta sea la tasa de FPS base mejor será el resultado de Fluid Motion Frames. Si la tasa de fotogramas por segundo base sobre la que se aplica está muy lejos de la tasa de refresco de nuestro monitor tendremos serios problemas de sincronización de fotogramas, y por tanto sufriremos stuttering, es decir, esos microtirones a los que hice referencia.

Otra limitación importante es que Fluid Motion Frames solo funciona con FSR 2 como fuente de origen de cada fotograma, lo que significa que parte, además, de una tecnología de reescalado que es inferior al DLSS Super Resolution. Como consecuencia de ello, la calidad de los fotogramas sobre los que se generan esos «frames» intermedios es inferior, y esto también afecta al resultado final.

Como cabía esperar, otro problema importante es el aumento de la latencia al activar Fluid Motion Frames. Dependiendo del juego y de la configuración esta puede llegar a aumentar significativamente, y aunque Anti-Lag+ logra reducirla la verdad es que la diferencia, aunque es cuantificable, no llega a ser realmente notable.

Entonces, ¿merece la pena Fluid Motion Frames? Sí, es una tecnología que añade valor a las tarjetas gráficas Radeon RX 7000, y en general a todas aquellas que la soporten. Cumple con lo que promete, y como podéis ver en la gráfica adjunta puede mejorar la fluidez incluso en escenarios complicados, pero todavía se encuentra en un estado muy temprano, tiene mucho margen de mejora y no es viable en muchas situaciones por los problemas que os he comentado.

En esa prueba de rendimiento con Cyberpunk 2077 la experiencia en 1080p sí que mejoró gracias a Fluid Motion Frames porque la tasa de FPS base era lo bastante elevada. En el resto de resoluciones el resultado no fue aceptable, ni siquiera a pesar de que en 1440p teníamos 44 FPS de media porque, como os he dicho, el stuttering y los fallos gráficos arruinaban por completo la experiencia.

Consumo, temperaturas y escalado de frecuencia

Vamos ahora a repasar los valores de consumo y de temperatura que ha registrado esta tarjeta gráfica. Empezamos midiendo los vatios consumidos, y como vemos en la gráfica adjunta tenemos 21 vatios en el escritorio, un mínimo de 227 vatios en juegos, una media de 247 vatios también en juegos y un pico máximo de 252 vatios en juegos. Son valores que se mantienen dentro de lo que cabe esperar para una tarjeta gráfica con un TBP de 245 vatios.

En cuanto a la temperatura, la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC obtuvo un resultado excelente, ya que de media se mantuvo casi siempre por debajo de los 60 grados C. El sistema de refrigeración WINDFORCE hace un trabajo sobresaliente en este sentido, y permite a la tarjeta gráfica desarrollar todo su potencial.

Para terminar este apartado vamos a repasar las frecuencias de trabajo de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC. En general tenemos unos valores muy estables, con una diferencia mínima entre la media estable y el máximo registrado. El pico mínimo es totalmente normal, y encaja con el modo de trabajo del sistema de frecuencia de ajuste dinámico.

Mínimo en juegos: 2.316 MHz.

Media estable: 2.539 MHz.

Media estable más alta: 2.557 MHz.

Máximo registrado: 2.560 MHz.

GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC frente a GeForce RTX 4060 Ti

Para esta comparativa he tomado como referencia la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC, ya que es el modelo más cercano tanto por precio como por calidad de construcción. Esta tiene un precio de 399 euros, lo que significa que es más económica que la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC.

En consumo la solución de NVIDIA es mucho más eficiente. La diferencia es notable, puesto que tenemos un consumo de 94 vatios menos en el mínimo en juegos, 99 vatios menos en consumo medio y 92 vatios menos en el valor máximo.

Vamos ahora a hablar de rendimiento. La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es más potente en rasterización que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC, y tiene la ventaja de contar con 4 GB más de memoria gráfica. Con esta tarjeta gráfica podremos jugar sin problemas en 1440p con calidades máximas, y es viable también en 4K si ajustamos calidad gráfica, o si tiramos de FSR 2 en modo calidad.

La diferencia de rendimiento se acentúa conforme aumenta la resolución de pantalla, algo comprensible ya que la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC tiene un bus de 192 bits, mientras que la GeForce RTX 4060 Ti utiliza uno de 128 bits. Si nuestra prioridad es el rendimiento bruto en rasterización está claro que la opción de AMD es la ganadora.

El resultado en trazado de rayos es sorprendente, ya que como podemos ver en la gráfica adjunta La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC posiciona muy bien frente a la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC, tanto que logra superarla. Esto confirma lo que ya os he dicho anteriormente, que RDNA 3 ha mejorado mucho el rendimiento en trazado de rayos.

Ninguna de las dos tarjetas gráficas puede realmente con juegos en 4K utilizando trazado de rayos, pero la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC consigue una diferencia tan grande en dicha resolución por su mayor cantidad de memoria gráfica, ya que a esa resolución y con trazado de rayos activo mejora mucho el rendimiento en ciertos títulos. El exponente más claro lo tenemos en Resident Evil 4 Remake.

Solo con quitar a este juego de la media que hemos hecho la diferencia a favor de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC sería de solo un 27%, un dato que os dejo para que veáis lo importante que son los juegos escogidos en este tipo de medias, y del cuidado que debemos tener a la hora de interpretarlas correctamente.

Si miramos de forma individualizada, vemos que la GeForce RTX 4060 Ti gana en títulos como Cyberpunk 2077, que es uno de los más exigentes si hablamos de trazado de rayos. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque, al final, esta tecnología se utiliza mucho mejor en dicho título que en Resident Evil 4 Remake, y por tanto tiene más valor. En la gráfica adjunta podéis verlo perfectamente ilustrado.

Notas finales

La GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC es una tarjeta gráfica con un diseño excelente y una calidad de construcción sobresaliente, dos valores que se dejan notar desde el momento en el que la sacamos de la caja, y que se han traducido en una experiencia de uso perfecta y unas temperaturas realmente buenas. Como hemos visto, esta tarjeta gráfica se mantuvo por debajo de los 60 grados la mayor parte del tiempo.

En términos de rendimiento la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC también raya a un buen nivel. Los avances de la arquitectura RDNA 3 de AMD se dejan notar en todos los sentidos, y vemos un salto generacional importante frente a la Radeon RX 6700 XT tanto en rasterización como en trazado de rayos.

Comparada con la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB la opción de AMD gana en rasterización y, sorprendentemente, también en trazado de rayos, pero pierde en consumo. Esto la coloca en una posición bastante interesante, sobre todo para aquellos que prioricen el rendimiento bruto y que quieran poder jugar con calidades máximas y una fluidez absoluta en 1440p, y con garantías en 4K sin trazado de rayos ajustando calidad.

No puedo compararla con la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB porque no tengo una en el banco de pruebas, pero podéis dar por seguro que la diferencia a favor de la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC sería mucho menor en trazado de rayos y altas resoluciones por todo lo que os he explicado anteriormente sobre el tema de la memoria gráfica.

También hay que tener en cuenta que la GIGABYTE RTX 4060 Ti Gaming OC de 8 GB tiene la ventaja de costar 67 euros menos, y que su consumo es tan bajo que funciona incluso con fuentes de alimentación poco potentes y muy económicas.

Si hablamos de tecnologías de valor no hay duda de que Fluid Motion Frames se encuentra todavía en una fase temprana. Es cierto que debemos tenerla en cuenta, ya que cumple lo que promete y mejora la fluidez en escenarios que cumplan las condiciones que hemos visto, pero la verdad es que todavía tiene mucho margen de mejora, y muchas cosas que pulir. No está al nivel de la generación de fotogramas de NVIDIA, y eso hay que tenerlo claro.

Haciendo un balance general mi conclusión es muy sencilla, la GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC ofrece un excelente nivel de rendimiento dentro de su gama, tiene un diseño y una calidad de construcción sobresalientes y es un gran salto generacional, aunque es cierto que su consumo es mucho más alto que el de su rival directa. Por menos de 470 euros es buena opción.