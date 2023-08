AMD FSR 3, qué es, cómo funciona, qué ofrece y qué tarjetas gráficas lo soportan

La presentación de la tecnología FSR 3 tuvo lugar hace apenas unos días, y por fin tuvimos la oportunidad de conocerla con más detalle. Dicha tecnología ha generado mucha expectación, y esto es perfectamente comprensible, ya que se trata de la esperada respuesta de AMD al DLSS 3 de NVIDIA. Sin embargo, también ha dado pie a muchas dudas y malentendidos que, al final, son consecuencia de interpretaciones erróneas, de exageraciones y de medias verdades.

Por eso he querido compartir con vosotros este artículo especial donde, a modo de guía, os voy a explicar todo lo que debéis saber sobre FSR 3 de AMD, y también os ayudaré a resolver todas esas dudas y esos mitos que ya han empezado a circular por Internet. Como siempre, si tras terminar de leer este artículo os queda alguna duda, o si no tenéis claro algo, podéis dejarla en los artículos y os ayudaré a resolverla. Sin más, empezamos.

Qué es AMD FSR 3

En sentido estricto, FSR 3 agrupa un total de tres tecnologías diferentes que se complementan entre sí para conseguir una sinergia perfecta. Por un lado tenemos FSR Fidelity Super Resolution, que es la tecnología de reescalado que todos conocíamos hasta ahora como FSR 2.

Esta mantiene las mismas claves de la versión anterior, lo que significa que utiliza elementos espaciales y temporales de fotogramas anteriores para mejorar la calidad del reescalado, es decir, no se limita a estirar píxeles. Se puede configurar en cuatro modos diferentes:

Calidad , que ofrece una calidad de imagen igual o superior a la nativa. Renderiza un 67% de los píxeles totales.

, que ofrece una calidad de imagen igual o superior a la nativa. Renderiza un 67% de los píxeles totales. Equilibrada , que ofrece una calidad cercana a la que obtendríamos en resolución nativa. Renderiza un 59% de los píxeles totales.

, que ofrece una calidad cercana a la que obtendríamos en resolución nativa. Renderiza un 59% de los píxeles totales. Rendimiento , capaz de ofrecer una calidad de inferior a la nativa aunque aceptable dependiendo de la resolución base. Renderiza un 50% de los píxeles totales.

, capaz de ofrecer una calidad de inferior a la nativa aunque aceptable dependiendo de la resolución base. Renderiza un 50% de los píxeles totales. Ultra rendimiento, consigue la mayor ganancia de rendimiento y mantiene una calidad de imagen más limitada. Renderiza un 33% de los píxeles totales.

En segundo lugar tenemos Fluid Motion, que es la respuesta al DLSS 3 de NVIDIA. Esta tecnología es una versión más avanzada de la interpolación de fotogramas, aunque su objetivo es el mismo, generar fotogramas adicionales totalmente independientes en la GPU utilizando información de fotogramas intermedios, incluyendo elementos temporales y vectores de movimiento.

Los vectores de movimiento permiten realizar una estimación de dónde deberían estar situados los píxeles en cada uno de esos fotogramas generados, y los elementos espaciales contribuyen también a mejorar el resultado final de esa estimación. Sin esta información el resultado final sería horrible, y tendríamos una gran cantidad de errores gráficos y artefactos.

En tercer lugar tenemos la tecnología Anti-LAG+, que tiene como objetivo reducir el aumento de latencia que se produce con la generación de fotogramas. Esta es la alternativa de AMD a NVIDIA Reflex, y se activará por defecto en todos los juegos que utilicen Fluid Motion para generar fotogramas intermedios.

Cómo funciona FSR 3 y qué ofrece

Las tres tecnologías que incluye esta nueva solución de AMD pueden trabajar de forma conjunta, y cuando lo hacen se complementan a la perfección. Fidelity Super Resolution renderiza a una resolución inferior a la objetivo y luego reescala a dicha resolución utilizando elementos espaciales y temporales. En función del nivel de calidad escogido puede aumentar drásticamente el rendimiento en juegos, sobre todo en resoluciones elevadas.

Sin embargo, cuando más agresivo sea el modo que utilicemos más se reduce la resolución base, así que menor será la calidad gráfica y más se reducirá la carga de trabajo en la GPU, lo que puede acabar dando pie a cuellos de botella provocados por la CPU. Llega un punto en el que ya no vale la pena seguir bajando la resolución base del reescalado, porque la pérdida de calidad de imagen es muy grande y la ganancia de rendimiento muy pequeña.

La tecnología Fluid Motion de AMD ayuda a mejorar la fluidez en esos escenarios, porque genera fotogramas intermedios de forma independiente y no se ve afectada por el cuello de botella que pueda producir la CPU. Esos fotogramas intermedios afectan a la latencia, y para compensarlo entra en juego la tecnología Anti-LAG+, que alterará la cola de renderizado para reducir el retraso provocado por los fotogramas interpolados, mejorando con ello la latencia.

Como podemos apreciar, FSR 3 ofrece un conjunto de soluciones completas para mejorar el rendimiento en juegos a través de dos grandes claves, el reescalado y la generación de fotogramas. Según AMD, con todas las tecnologías activadas es posible triplicar la tasa de fotogramas por segundo, y no tendremos que preocuparnos por la latencia gracias a la tecnología Anti-LAG+.

Tarjetas gráficas compatibles con FSR 3 y fecha de lanzamiento

AMD ha confirmado que FSR 3 no necesitará de ningún tipo de hardware especializado para poder funcionar, pero sí que ha dejado una relación de tarjetas gráficas soportadas y recomendadas. Esto quiere decir que aunque en teoría dicha tecnología es compatible con modelos anteriores a los listados no se recomienda su uso porque, según la propia AMD, el resultado no sería óptimo.

Estas son las tarjetas gráficas compatibles para utilizar FSR 3 completo, incluyendo Fluid Motion:

Tarjetas gráficas soportadas

AMD Radeon RX 5700 y superiores.

GeForce RTX 20 y superiores.

Tarjetas gráficas recomendadas

AMD Radeon RX 6000 y superiores.

GeForce RTX 30 y superiores.

Para utilizar FSR 3 sin Fluid Motion, es decir, solo la nueva tecnología de reescalado, necesitaremos:

Tarjetas gráficas soportadas

AMD Radeon RX 590 y superiores.

GeForce GTX 10 y superiores.

Tarjetas gráficas recomendadas

AMD Radeon RX 5000 y superiores.

GeForce RTX 20 y superiores.

Se espera que el debut de FSR 3 con Fluid Motion tenga lugar en otoño de este mismo año. Los primeros juegos con soporte total de esta tecnología serán Forspoken e Immortals of Aveum, aunque AMD ha confirmado una lista bastante completa de títulos que también contará con soporte de dicha tecnología en un futuro, entre los que se incluyen Cyberpunk 2077 y Lies of P.

¿Podré utilizar Fluid Motion en tarjetas gráficas inferiores?

Por ejemplo, ¿será posible utilizar esta tecnología en una Radeon RX 5500 XT o en una Radeon RX 570? AMD ha dado a entender que sí, porque dijo que no recomienda activarla en tarjetas gráficas inferiores a una Radeon RX 5700. Esto quiere decir que FSR 3 Fluid Motion funcionará en tarjetas gráficas inferiores, pero el resultado podría ser tan malo que al final no sería recomendable utilizarla.

No obstante, creo que la Radeon RX 5600 XT no debería tener problemas porque, al final, es una Radeon RX 5700 con el bus de memoria capado y 6 GB de GDDR6. Habrá que esperar a ver qué resultados obtenemos en tarjetas gráficas más humildes y antiguas una vez que empiecen a aparecer las primeras pruebas independientes, pero os recomiendo controlar las expectativas.

AMD también ha confirmado que esta tecnología funcionará sin problemas en Xbox Series X y Series S. No está claro si tendrá soporte en PS5, pero en principio no hay motivo para pensar que no será así, ya que dicha consola ya ha utilizado FSR 2 en ciertos juegos, como por ejemplo Cyberpunk 2077.

¿Estará a la altura del DLSS 3?

Os digo lo mismo que dije cuando se presentó FSR y supimos que esta tecnología iba a ser abierta y sin requisito de hardware dedicado, y es que lo más seguro es que no. La razón es muy sencilla, y es que no es posible conseguir el mismo nivel de calidad con una tecnología de generación de fotogramas apoyada por IA tanto a nivel de hardware como de software, como es el caso del DLSS 3 de NVIDIA, que con una tecnología que se limita a utilizar elementos espaciales y vectores de movimiento sin apoyo extra a nivel de hardware ni de IA.

Con esto no quiero decir que el FSR 3 vaya a ser malo, eso no lo sabe nadie ahora mismo. Solo digo que no cabe esperar el mismo nivel que ofrece actualmente la generación de fotogramas de NVIDIA a través del DLSS 3. En cualquier caso esto es perfectamente normal y totalmente lógico, y al final la solución de AMD podría compensar sus posibles carencias en calidad de imagen con su alto nivel de compatibilidad, ya que al no requerir hardware especializado funcionará en una gran variedad de tarjetas gráficas.

No debemos olvidar, además, que el FSR 3 Fluid Motion dará una segunda vida a las Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT y Radeon RX 6000, y mejorará el valor de estas tarjetas gráficas y de las Radeon RX 7000. Será interesante también ver cómo esa fluidez extra ayuda a estas dos últimas generaciones a mejorar la experiencia de juego al activar el trazado de rayos, algo que sin duda se nota mucho en las GeForce RTX 40, tanto que hace que podamos activar el modo path tracing en Cyberpunk 2077 incluso con tarjetas gráficas de gama media.