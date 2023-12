La Xbox next gen llegará antes que PS6, con un una CPU Zen 5

El debut de las futuras Xbox y PlayStation todavía está lejos en el tiempo. Recordemos que la actual generación llegó al mercado a finales de 2020, hace ya tres años, y que todavía estamos a la espera de las versiones Pro, después de que recientemente llegaran la revisión slim de PS5, y de que Microsoft ampliara el catálogo de Series S con un modelo que incluye un terabyte de capacidad. Dicho de otro modo, parece que la actual generación todavía está a medio cocinar.

Sin embargo, es evidente que ambas tecnológicas ya llevan tiempo trabajando en la futura generación, obviamente todavía no en su producción, pero sí en su planificación: fechas, componentes, diseños, precios… todavía es pronto, aún no se habrán tomado decisiones definitivas en prácticamente ningún aspecto, pero podemos apostar a que sí que hay ya mucho trabajo avanzado en estos sentidos, y a este respecto tengo, desde hace ya algún tiempo, la sensación de que más en Microsoft que en Sony.

En la guerra de consolas entre ambas tecnológicas, solo ha habido una ocasión en la que Microsoft amenazara seriamente la hegemonía de Sony. Fue, seguramente lo recordarás, con la generación Xbox 360 vs PlayStation 3, y en aquella ocasión el modelo de los de Redmond llegó antes al mercado (aun es recordada la bravata de Sony, acerca de que la nueva generación se iniciaría cuando ellos lanzaran su consola), y además fue un gran acierto de dispositivo en muchos sentidos. PlayStation 3 también fue una gran consola, pero personalmente guardo un mejor recuerdo de mi 360.

No entraremos mucho en el fiasco de Xbox One, y tampoco en los efectos de la misma también en la generación actual (algo que ha llegado a ser señalado incluso por Phil Spencer), pero parece que en Redmond han decidido recuperar la iniciativa. Así, según podemos leer en Wccftech, Microsoft quiere adelantarse a Sony lanzando su futura Xbox en 2026. Aunque no se señalan fechas más concretas, podemos imaginar que sería a finales de año, por lo que en este momento nos encontraríamos justo en el ecuador de esta generación, al menos en el caso de Microsoft.

Anteriores rumores habían adelantado que la APU de la futura generación también estaría firmada por AMD y basada en la arquitectura ZEN 6. Sin embargo, este ajuste de calendario lo impediría, ya que esa futura arquitectura no estaría lista para la fecha adelantada de lanzamiento de la nueva generación de Xbox. Esto, eso sí, abre una puerta muy interesante, y es que además de la fecha, Microsoft decida lanzarse también a competir en la arena del precio, ofreciendo una consola de especificaciones algo inferiores a las de PS6, pero con un precio más competitivo, y con el plan de una revisión Pro, más adelante, que sí que tenga una CPU basada en ZEN 6. Si finalmente todo esto se confirma, puede que nos espere una generación muy interesante.