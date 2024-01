No tendremos Half-Life 3, pero Half-Life 2 RTX nos ayudará a pasar el duelo

No os voy a mentir, llevo casi dos décadas soñando con Half-Life 3, un juego que, por desgracia, creo que nunca llegaremos a ver. Me queda el consumo de ver que Valve no se ha olvidado del todo de la franquicia y que todavía sabe hacer buenos juegos, cosa que pudimos confirmar con Half-Life: Alyx, pero sin duda la noticia que más me ha alegrado en los últimos días ha sido la confirmación de que Half-Life 2 RTX será una realidad este mismo mes de enero.

La beta abierta de Half-Life 2 RTX dará comienzo el 22 de enero, así que todos aquellos que cuenten con una copia del juego original podrán disfrutar de esta nueva versión que incorpora las últimas tecnologías gráficas del sector gráfico, y utiliza además nuevos assets. La lista de novedades que trae este título frente al original son enormes a nivel técnico, y por eso quiero compartir con vosotros un resumen simplificado para que todos podáis entenderlas.

Half-Life 2 RTX: un salto generacional enorme gracias a RTX Remix

Este juego utiliza trazado de rayos completo, una tecnología que también se conoce como path tracing o trazado de caminos. Dicha tecnología se aplica a todas las interacciones de la luz, lo que significa que en Half-Life 2 RTX tenemos iluminación, sombras, reflejos y refracciones generadas mediante trazado de rayos completo, lo que se traduce en un nivel de realismo tan bueno que os dejará con la boca abierta.

Los responsables de este proyecto también han mejorado la geometría y los assets para conseguir una calidad gráfica que supera ampliamente a la del juego original, y que unida al trazado de rayos completo nos deja un acabado técnico soberbio. Es evidente que todo esto tendrá un coste importante a nivel de rendimiento, pero esto no será un problema, porque el juego tendrá soporte de la tecnología NVIDIA DLSS 3.5, que incluye:

Super Resolution, que realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen para mejorar el rendimiento que se apoya en algoritmos de IA y se acelera en los núcleos tensor.

Frame Generation, que genera fotogramas intermedios totalmente independientes de la CPU utilizando IA y el Optical Flow Accelerator de las tarjetas gráficas GeForce RTX 40.

Ray Reconstruction, un reductor de ruido inteligente que trabaja también con IA para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento, y que se acelera en los núcleos tensor.

Será interesante ver cómo rinde este juego y cómo escala en tarjetas gráficas GeForce RTX 20 y RTX 30. Ya os adelanto que el nivel óptimo para moverlo serán las GeForce RTX 40 por su compatibilidad exclusiva con la generación de fotogramas, una tecnología que marca una diferencia muy grande, sobre todo cuando tenemos que trabajar con trazado de rayos completo.