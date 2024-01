MSI The Claw, una consola portátil con Intel Meteor Lake que va a por todas

Hace unos días os avisamos de que su presentación era inminente, y al final las previsiones se han cumplido. La MSI The Claw ha sido presentada de forma oficial, y la verdad es que nos encontramos con un planteamiento interesante por el cambio de procesador, ya que este implica también el uso de una GPU totalmente distinta y la implementación, además, de una unidad de procesamiento neural.

La consola MSI The Claw se aleja del Ryzen Z1 Extreme que utilizan otras consolas portátiles, como la ASUS ROG Ally, y apuesta por los nuevos procesadores Intel Core Ultra, basados en la arquitectura Redwood Cove en sus núcleos de alto rendimiento y Crestmont en sus núcleos de alta eficiencia y núcleos de bajo consumo.

En términos de diseño es cierto que la consola MSI The Claw es muy parecida a la ASUS ROG Ally, pero presenta matices diferenciadores que le dan personalidad propia. No obstante los cambios más importantes están, como he dicho al principio, en el hardware que ha utilizado MSI para dar vida a esta nueva consola.

MSI The Claw: especificaciones

Pantalla de 7 pulgadas IPS con resolución 1080p, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits, interfaz táctil y reproducción de 100% del espacio de color sRGB.

Procesador Intel Core Ultra 5-135 H en la configuración base e Intel Core Ultra 7-155H en la versión más potente.

El Intel Core Ultra 5-135H tiene 4 núcleos P, 8 núcleos E y 2 núcleos LP. El Intel Core Ultra 7-155H cuenta con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 2 núcleos LP.

GPU Intel Arc Graphics Xe-LPG con hasta 7 bloques Xe (8 bloques en caso del Intel Core Ultra 7-155H) compatible con Intel XeSS. Acelera trazado de rayos.

16 GB de memoria LPDDR5 a 6.400 MHz.

SSD PCIe Gen4 x4 de 512 GB o 1 GB.

Dos altavoces estéreo de 2 vatios.

Conector Thunderbolt 4 (DisplayPort y carga).

Lector de tarjetas microSD.

Conector jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Lector de huellas dactilares.

Conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Batería de 53 Wh.

Windows 11 como sistema operativo.

Peso de 675 gramos.

Los procesadores están limitados a un TDP de 28 vatios, lo que significa que el rendimiento que podemos esperar con el Intel Core Ultra 7-155H debería ser similar al que obtuvimos al analizar el ASUS Zenbook 14 OLED. Si esto se confirma, que es lo más probable, la consola MSI The Claw ofrecerá un buen rendimiento en juegos con resolución 1080p y calidades medias o medias-altas, dependiendo de las exigencias concretas de cada título.

Precio y disponibilidad

La consola MSI The Claw llegará al mercado en el primer trimestre del año y tendrá un precio de 699 dólares en su versión con Intel Core Ultra 5-135H y 512 GB de almacenamiento. La versión con Intel Core Ultra 7-155H y SSD de 1 TB de capacidad costará 799 dólares. Los precios al cambio en euros deberían mantenerse en 699 y 799 euros.