Hace tiempo que comenzaron a aparecer los primeros rumores de Windows 12 una vez que Microsoft volvió a cambiar el cronograma de ingeniería en el desarrollo de sistemas, retomando un ciclo de lanzamiento de tres años para las versiones mayores de Windows. El modelo fue usado por otros como Windows 7 y se reforzaba con los conocidos ‘Service Pack’ que ahora Microsoft llama ‘Momentos’. Según ese calendario, este año tocaría nueva versión, pero hay algunas cuestiones que pensamos han llevado a Microsoft a retrasarlo.

Por un lado, la incorporación de las funciones de inteligencia artificial con la creación de la plataforma Copilot+ PC que va a cambiar por completo el Windows que conocemos, es un trabajo de desarrollo monumental no exento de problemas y que exigen toda la dedicación del grupo de desarrollo. Relacionado, y no menos importante, Microsoft tiene que soportar los nuevos equipos ARM en un nuevo intento de hacer viable Windows bajo esta arquitectura. Y además, el final del ciclo de vida de Windows 10 previsto para octubre de 2025 es una espada de Damocles teniendo en cuenta su enorme cuota de mercado por el poco atractivo de Windows 11.

Un Windows 12 en otoño de 2025 podría resolver esas cuestiones. Sería un revulsivo para la industria, daría tiempo a Microsoft a completar adecuadamente todas las funciones de IA y convencería a las decenas de millones de usuarios que todavía mantenemos equipos con Windows 10. Todo ello si se producen cambios que entendemos necesarios y si se moderniza/actualiza el hardware porque todo apunta que para lograr una buena experiencia necesitaremos ordenadores personales de mayor nivel.

Características de Windows 12

Microsoft tiene pendiente una revolución en sistemas operativos para dejar atrás una buena parte de componentes legado que incluye, algunos derivados, nada menos que de Windows 95. El problema para dar el paso es conocido: soportar a la vez el enorme ecosistema de Windows en hardware y software. No parece ser posible (por el momento) ese Windows Core OS del que llevamos años hablando, ni tampoco fulminar las aplicaciones Win32 usando tecnologías de virtualización mediante «contenedores» como parece funcionará en ARM. A la espera de la gran revolución, sí hay determinadas mejoras para lograr un Windows más atractivo. Te dejamos algunas de las que a nuestro juicio serían necesarias implementar.

Sin anuncios, ni Bloatware

Microsoft está convirtiendo Windows 11 en un gran cartel publicitario, llevando anuncios a cualquier parte del sistema operativo, desde el explorador de archivos al menú de inicio, pasando por la herramienta de Configuración. Estos anuncios se unen a la enorme cantidad de software basura (Bloatware) que incluye una instalación por defecto y que termina produciendo un sistema realmente frustrante para muchos usuarios. Si Microsoft se pregunta los motivos de la baja cuota de mercado de Windows 11 y porqué la mayoría seguimos con Windows 10, por aquí puede tener alguna explicación. Relacionado: Windows no puede ser la plataforma publicitaria para vender aplicaciones y servicios de Microsoft.

IA práctica y local, sin telemetría

La llegada de las tecnologías de Inteligencia Artificial al cliente final gracias al lanzamiento de desarrollos como ChatGPT es imparable. Su despliegue se está generalizando en 2024 y vemos IA en los servicios o productos más insospechados. Si en móviles ya hemos visto trabajar a las unidades de procesamiento neuronales con las cámaras, en ordenadores debe enfocarse a las tareas productivas, búsquedas o seguridad especialmente, si bien en el futuro podrá llegar a prácticamente a casi cualquier tipo de tarea que realicemos en nuestro ordenador personal. La clave es que el usuario perciba que esas tareas de IA aportan y son realmente útiles, porque a cambio tendrá que usar un hardware más avanzado y más caro. Y, por supuesto, la pesadilla de privacidad de Recall no puede repetirse: Windows tampoco puede ser el centro de entrenamiento para los lenguajes de IA.

Configuración VS. Panel de control

El Panel de control lleva con nosotros desde que Windows es Windows, ya que se implementó en 1985 en el estreno de la interfaz gráfica de usuario. Es una de las principales herramientas internas e incluye las principales funciones de mantenimiento y gestión del sistema. Microsoft puso en marcha un plan para eliminarlo con el lanzamiento de Windows 10 en 2015. Desde entonces, la compañía ha ido retirando algunas de sus funciones y moviendo otras a favor de la aplicación general de Configuración, más moderna y visualmente más atractiva, adaptada a la interfaz Modern UI y en sintonía con el lenguaje de diseño implementado para todo el sistema. El problema es que Microsoft va realizando la transición con cuenta gotas, duplicando funciones de manera innecesaria y enlazando herramientas de una a otra. Convendría completar la transición a la mayor brevedad.

Menú de inicio – Barra de tareas

Es sorprendente que estos importantes componentes de la interfaz de usuario no se hayan resuelto convenientemente teniendo en cuenta que lo ofrecido en anteriores versiones como Windows 7 era simplemente excelente y contentaba a todo tipo de usuario. Una década después seguimos dándole vueltas y los usuarios usando herramientas de terceros que deberían ser innecesarias. ¿Tan difícil es coger el diseño del menú de inicio de Windows 7 y modernizarlo? En cuanto a la barra de tareas, aunque a primera vista la de Windows 11 se vea más atractiva, para muchos usuarios ha perdido la usabilidad y personalización de sistemas anteriores. Microsoft ha ido mejorando algunas de sus funciones, pero es otro elemento importante a completar.

Mayor personalización

Los sistemas operativos de Microsoft no destacan por su capacidad de personalización y cuesta bastante dejarlos al gusto de cada usuario. Realmente, hay cambios que requieren un gran conocimiento de todo el sistema y obligan a usar herramientas de terceros para tocar la barra de tareas, el mencionado menú de inicio, los iconos u otros aspectos visuales como los colores, tamaño de los bordes de las ventanas, las barras de título o los menús. Mejorar la personalización es otra tarea pendiente para los Windows del futuro.

Vuelta del WSA

El subsistema de Windows para Android fue una de las grandes novedades anunciadas para Windows 11. Como otros componentes prometidos, no estuvo disponible en el lanzamiento y Microsoft tuvo que acelerar su desarrollo. La última gran actualización fue con motivo del salto a Android 13 y después llegó otra específica para mejorar el rendimiento en procesadores Intel y AMD. Cuando esta función comenzaba a funcionar, Microsoft anunció su cancelación supuestamente por «falta de ingresos». Personalmente la he utilizado como complemento del uso del móvil y del ordenador en el escritorio y considero que su vuelta sería apreciada en las características de Windows 12. En el lado de enfrente, en el de Apple, podemos ver la cada vez mayor integración entre un iPhone y un Mac. Creo que es el futuro.

Escritorios virtuales

Los escritorios virtuales son una excelente manera de organizar las aplicaciones abiertas y aumentar la productividad. Microsoft los introdujo en Windows 10 y mejoró su experiencia general con Windows 11. Pero no alcanza el nivel de los que disponemos, por ejemplo, en Linux. Sería fantástico poder visualizar y administrar todos los escritorios virtuales directamente desde la barra de tareas. Y contar con la opción de iniciar aplicaciones en diferentes escritorios desde la vista de tareas. Las actividades de Ubuntu (equivalente a la vista de tareas de Windows 11) es un buen espejo donde inspirarse.

Widgets más útiles

Microsoft ha realizado varios intentos de implementar los widgets en Windows a lo largo de los años y ninguno de ellos ha tenido demasiado éxito. Incluso, los mejores, los gadgets de Windows Vista y 7 tuvieron que ser retirados por sus vulnerabilidades de seguridad. Windows 11 lo ha vuelto a intentar, pero la implementación tiene serios problemas. Los widgets no se pueden anclar al escritorio, donde es posible obtener información de ellos con solo un vistazo; debiendo hacer clic en el icono de la barra de tareas. Una vez que lo hagas, solo un tercio del espacio disponible se dedicará a tus widgets reales; el resto es un montón de contenido que Microsoft cree que podría resultar interesante y que no lo es. Todo el apartado de widgets sigue estando demasiado desordenado y recargado para que resulte atractivo.

Menús contextuales

El menú contextual de Windows, el que actúa cuando tocamos el botón secundario del ratón, es una parte esencial del uso de una computadora y, sin embargo, no hay herramientas integradas significativas para personalizar su apariencia y funcionamiento. No vendría nada mal estrenarla entre las características de Windows 12, para personalizar cómo se muestran los elementos del menú, como la capacidad de cambiar entre el menú heredado y los nuevos iconos, el tamaño de esos elementos y tener la capacidad de limpiar los elementos de menú adicionales que agregan las aplicaciones instaladas sin tener que tocar en el registro o usar herramientas de terceros.

Opciones de Backup

La nueva aplicación Windows Backup ha modernizado las opciones de copia de seguridad internas que se mantenían desde Windows 7, pero aún queda mucho por hacer para convertirla en una herramienta sólida. Especialmente por su limitación al espacio que tengas disponible en OneDrive, el servicio de almacenamiento de Microsoft. Faltan mejoras a la hora de transferir archivos y configuraciones a un nueva PC; opciones de copia de seguridad locales y mayor control sobre los archivos y carpetas a incluir.

Instalación interactiva

La fase de instalación desde cero de un Windows ‘limpio’ no suele ser demasiado atractivo. Si de manera general no es una fase donde el usuario pueda interactuar, algunos creadores de conceptos han introducido la capacidad de ejecutar tareas como la navegación web o juegos ligeros mientras el sistema operativo se instala y se configura en segundo plano. No es una cuestión primordial entre las principales características de Windows 12, pero sería un detalle más para aumentar su atractivo.

Actualizaciones sin fallos

Actualizar Windows se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo y muchos tenemos las actualizaciones automáticas retrasadas para no llevarnos sorpresas. Microsoft resuelve fallos anteriores, pero provoca otros en una bola de nieve que no tiene fin. La compañía solo publica una versión mayor anual para reducir errores y tiene el mayor programa de prueba de la historia de Windows con el canal Insider. Pero no hay manera. Es necesaria una mayor inversión de ingeniería y prueba interna en esta materia.

¿Cómo lo ves? ¿Coincides en los cambios propuestos? ¿Qué novedades incorporarías tú como características de Windows 12? ¿O simplemente estás pensando en buscar alternativas a Windows porque no encuentras lo que buscas y nos ves que los sistemas operativos de Microsoft vayan a mejorar?