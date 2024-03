Windows 11 prueba un nuevo diseño del menú de Inicio

Si tuviéramos que hacer una lista de los elementos más icónicos de Windows, el menú de Inicio sin duda debe encontrarse en ella. Y tanto es así que cuando Microsoft cometió la osadía de intentar eliminarlo en Windows 8, la respuesta en contra fue tan masiva que, rápidamente, empezaron a aparecer métodos para volver a contar con él, y los de Redmond terminaron recuperándolo por completo en Windows 10. Y sí, sé que las críticas a Windows 8 no se debieron en exclusiva a la carencia de este elemento, ModernUI estuvo en el epicentro de la tormenta, pero dado que el sistema operativo también incluía el escritorio clásico (aunque sin el menú de Inicio), de haber contado con el mismo siempre he pensado que las reacciones no habrían sido tan negativas.

Ahora bien, que sea un elemento clave no significa que guste a todo el mundo. Microsoft tiene la costumbre de cambiarlo cada cierto tiempo, obviamente con la mejor de las intenciones, pero no siempre con el mayor de los aciertos. Sin ir más lejos, recientemente te contábamos que en su actual diseño no gusta incluso a responsables del propio sistema operativo, y de paso mi compañero Juan aprovechaba para compartir que, para él, también es un desastre elemento muy mejorable.

Así, es común que cada cierto tiempo surjan propuestas de diseño, algunas futuristas, otras evidentemente nostálgicas, unas cuantas realmente revolucionarias… en fin, que es evidente que hablamos de un elemento que apela a todo tipo de gustos. Y, para echar más leña al fuego, Microsoft probó el año pasado la posibilidad de desplegar actualizaciones que se circunscriban exclusivamente al menú de Inicio, en vez de tener que asociarlas a las del propio sistema operativo, lo que permitiría actualizarlo con aún más frecuencia.

A Start menu update that could be coming soon: an updated All apps page in the Start menu, which displays apps in a grid of icons instead of a vertical list. pic.twitter.com/o8EYjf17Uf

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 30, 2024