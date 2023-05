Phil Spencer dice que tener exclusivos no haría que Xbox remonte frente a PlayStation y Nintendo

Phil Spencer, CEO de videojuegos en Microsoft y director de Xbox, parece haber entrado en una fase de exceso de honestidad a raíz del brutal batacazo que se ha pegado Redfall, el último videojuego desarrollado por Arkane. El jefazo y cara visible de Xbox ha participado en un podcast de Kinda Funny Games en el que ha hecho una serie de declaraciones un tanto sorprendentes en torno a la competencia con Sony PlayStation y Nintendo.

Phil Spencer fue preguntado por si Xbox, como división de videojuegos, ha dejado de prestar suficiente atención a las consolas para centrarse demasiado en el PC. El ejecutivo respondió ante eso diciendo que Microsoft se equivocaría si piensa que con solo desarrollar grandes videojuegos podría hacer que Xbox supere en ventas a Sony y Nintendo.

Spencer ha recalcado que su empresa sigue una estrategia diferente a la de los gigantes japoneses de la industria, ya que Microsoft está más centrada en hacer que los desarrolladores puedan permitir a sus clientes jugar desde cualquier dispositivo o pantalla. Por otro lado, reconoce que las consolas de Xbox lo tienen difícil frente a sus rivales: “Realmente no hay una gran solución o victoria para nosotros. Y sé que eso molestará a mucha gente, pero la verdad es que cuando ocupas el tercer lugar en el mercado de consolas y los dos mejores jugadores son tan fuertes, y en ciertos casos tienen un enfoque muy discreto a la hora de hacer negocios y otras cosas, hacen que ser Xbox sea difícil para nosotros como equipo. Eso depende de nosotros y de nadie más.”

“Veo comentarios de que si solo creas grandes juegos, todo cambiaría. Simplemente no es cierto que si vamos y creamos grandes juegos, de repente verás un cambio dramático en el uso compartido de la consola. Perdimos la peor generación para perder en la generación de Xbox One, donde todos construyeron su biblioteca digital de juegos. Entonces, cuando vas y estás construyendo en Xbox, queremos que nuestra comunidad de Xbox se sienta increíble, pero esta idea de que si nos enfocamos más en juegos geniales en nuestra consola, de alguna manera vamos a ganar la carrera de las consolas, yo creo que no encaja realmente en la realidad de la mayoría de la gente”.

Phil Spencer tiene razón al señalar que la creación de grandes exclusivos para Xbox no tiene por qué ser una fórmula milagrosa que haga remontar a la división de consolas de Microsoft. Sin embargo, y tomando los datos de Metacritic, no es menos cierto que dos de las IP más potentes de la marca, Halo y Gears of War, han caído bastante frente a unos exclusivos de Sony y Nintendo que han sabido mantener el nivel ante la crítica especializada, la cual, por otro lado, está cada vez más cuestionada sobre todo cuando se trata de ciertas joyas del panorama indie.

Microsoft ya tenía mucho más que Halo, Gears of War y Forza Horizon antes de la compra de Zenimax, ya que tiene bajo su propiedad a la que fue una de las mejores desarrolladoras de videojuegos de los años 90 del siglo pasado, Rare. Pero visto está que Microsoft se hizo con Rare no tanto con la intención de nutrir el catálogo de Xbox como de fastidiar a Nintendo. De hecho, algunos ejecutivos del gigante de Redmond llegaron a creer que se habían hecho con Donkey Kong, cosa que obviamente dista mucho de ser cierta.

Si bien Donkey Kong era en realidad una IP prestada, Rare sí ha desarrollado una destacada cantidad de IP que todavía retiene, pero la mayoría de estas no se ajustan al perfil de usuario de Xbox. Por otro lado está el hecho de que Perfect Dark, que se erigió como uno de los mayores colosos jamás vistos en la historia de los videojuegos cuando lanzado en el año 2000 para Nintendo 64, lleva más de década y media en el cajón, a pesar de que se trata de una licencia que sobre el papel sí se ajusta al perfil de usuario de Xbox.

Otras declaraciones interesantes de Phil Spencer es que para él muchos expertos, y posiblemente la competencia japonesa, tienen una visión obsoleta de la industria: “Veo muchos expertos que quieren volver a la época en que todos teníamos cartuchos y discos y cada nueva generación era una pizarra limpia y podías cambiar todo el recurso compartido de la consola. Ese no es el mundo en el que estamos hoy. No hay mundo en el que Starfield sea un 11 sobre 10 y la gente empiece a vender su PS5, eso no va a pasar”.

Las declaraciones de Phil Spencer dejan entrever que Xbox, como división de los videojuegos, podría centrarse más en los servicios y el PC y menos en las consolas. Esto huele un poco a que desde la compañía están empezando a asumir la derrota en las consolas para centrar sus esfuerzos en las áreas donde son más fuertes.