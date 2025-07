Nintendo Switch 2 y el trazado de rayos: ¿realmente es viable en esta consola?

Nintendo Switch 2 tiene una GPU Ampere, y esta cuenta con núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos. Sin embargo, ese núcleo gráfico está muy limitado por el bajo conteo de unidades SM (solo tiene 12), y también por su bajo consumo cuando trabaja en modo portátil (la consola tiene un consumo de 8,9 vatios en modo portátil).

En potencia bruta, el núcleo gráfico de esa consola está por debajo incluso de la GeForce RTX 2050 Laptop, una gráfica que ya tenía problemas para poder mover juegos con trazado de rayos. Sabiendo esto es inevitable preguntarse si los núcleos RT de Nintendo Switch 2 realmente sirven de algo, si se podrán aprovechar, o si por contra el trazado de rayos es inviable en dicha consola.

Para responder a esta pregunta es necesario tener claro cómo funciona el trazado de rayos. Esta tecnología se puede utilizar para mejorar la iluminación, las sombras o los reflejos en un juego, y también para mejorar todos esos elementos al mismo tiempo. El trazado de rayos puede variar en calidad y en exigencia, lo que significa que es bastante personalizable, y que se puede adaptar a la potencia de cada sistema.

El ajuste más exigente, si los consideramos por separado, es la iluminación, seguido de los reflejos y de las sombras. También hay que tener en cuenta que la calidad del trazado de rayos puede variar en función del número de rayos por píxel y de la cantidad de rebotes. A más cantidad de ambos mayor calidad, y más consumo de recursos.

¿Podría Nintendo Switch 2 mover juegos con trazado de rayos?

Sí, eso está claro, porque cuenta con hardware dedicado. El problema está en qué tipo de trazado de rayos podría utilizar, en la calidad del mismo y en el rendimiento que se podría llegar a conseguir con esta tecnología en la consola de Nintendo en función de cada juego en concreto.

El hardware para acelerar trazado de rayos que trae Nintendo Switch 2 es técnicamente superior al de Xbox Series S, pero esta consola es más potente, y a pesar de todo ya hemos visto que el trazado de rayos en los juegos de esta consola ha sido algo anecdótico.

Cuando la potencia de una consola está tan limitada como en el caso de Nintendo Switch 2 y Xbox Series S, la prioridad es aprovechar los recursos para conseguir una resolución y un nivel de calidad gráfica aceptables, y para mantener un rendimiento estable. El trazado de rayos pasa a un segundo plano, y es totalmente lógico.

Incluso en consolas tan potentes como PS5 Pro el trazado de rayos tiene un coste prohibitivo. Ya lo vimos en Alan Wake 2, que tiene un modo con trazado de rayos limitado a reflejos, y encima estos se presentan con una calidad inferior al modo de calidad baja para PC.

Si una PS5 Pro logra esos resultados tan pobres está claro que no podemos esperar milagros de Nintendo Switch 2. Con esto no quiero decir que el trazado de rayos no sea posible en esa consola, puede que veamos algunos títulos concretos con motores gráficos muy optimizados que incluyan trazado de rayos limitado a sombras o reflejos.