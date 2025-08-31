Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Windows 95, 30 años del monopolio de Microsoft. Un hito histórico: Windows 95 alcanza sus tres décadas dominando el escritorio informático. Una pieza cargada de reminiscencias y contexto tecnológico que despierta nostalgia y curiosidad: descubre cómo este sistema operativo marcó un antes y un después en la industria.

Preguntas y respuestas sobre PS6: precio, fecha de lanzamiento y más. En la redacción seguimos de cerca todo lo que rodea a la futura PlayStation 6, y en este artículo te contamos lo que ya sabemos —y lo que no— sobre su lanzamiento, precio y novedades. Si tienes la PS5 más que exprimida, te interesa.

Cinco maneras de transferir archivos entre PCs. Ya sea para mover documentos, fotos o copias de seguridad, hay formas muy distintas de hacerlo. En esta guía te explicamos cinco métodos eficaces —y al alcance de cualquiera— para compartir archivos entre ordenadores sin complicaciones.

Corsair XENEON Edge 14.5”, análisis. Te traemos nuestro análisis del XENEON Edge de Corsair, esa pantalla táctil compacta que puede integrarse en tu setup como complemento creativo. Con panel AHVA, toque capacitivo de cinco puntos y diversas opciones de montaje, es ideal si buscas personalizar tu flujo de trabajo más allá de lo convencional.

NVIDIA y el renderizado neural: ¿el milagro de generar el 100 % de los píxeles por IA?. NVIDIA asegura que su nuevo enfoque de renderizado neural puede llegar a generar todos los píxeles de un juego con ayuda de la IA, una revolución que podría disparar rendimiento y fluidez en el gaming. ¿Te imaginas jugar con gráficos que nacen directamente de la inteligencia artificial?

Las mejores ofertas de la Vuelta al Cole 2025. Hemos seleccionado para ti las promociones más destacadas del momento, con descuentos especiales en tecnología ideal para el nuevo curso. No te pierdas nuestras recomendaciones pensadas para equiparte sin romper el presupuesto y arrancar este septiembre con todo listo.

Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica. ¿Sabías que con unos pocos cambios en la configuración de tu router puedes ganar en velocidad y proteger mejor tus dispositivos? En esta guía repasamos 14 apartados clave que merece la pena revisar para tener una red más segura y eficiente.

Flyoobe 1.5: Windows 11 rápido, limpio y personalizado en cualquier PC. Hemos puesto a prueba FlyOobe 1.5, la última herramienta para instalar Windows 11 incluso en PCs no compatibles: promesa de sistema ágil, limpio de carga innecesaria y altamente personalizable. Si quieres darle nueva vida a tu equipo con una instalación optimizada, esta guía es tu mejor aliada.

Steam Deck 2: posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio. Nos hace ilusión explorar este rumor: Valve estaría preparando un sucesor a la portátil que revolucionó el gaming móvil. Con expectativas de pantalla OLED a 90 Hz, cambios en el chip y mejoras de eficiencia, la próxima Steam Deck apunta alto.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: