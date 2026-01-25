PlayStation 6: especificaciones, tecnologías, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos

Sony lleva años metida de lleno en el desarrollo de PlayStation 6, su consola de próxima generación. Desde que empezamos a hablar de ella, hace ya unos años, las filtraciones y los rumores han ido variando, y también ha cambiado la situación de la industria tecnológica que, como sabemos, se encuentra sumida actualmente en una crisis por la escasez de DRAM.

Todos esos cambios nos obligan a actualizar la información que tenemos sobre PlayStation 6, y tras las últimas filtraciones y previsiones que hemos visto por parte de analistas y fuentes de confianza estamos en un buen momento para ponernos al día con todo lo que sabemos, hasta ahora, sobre esta nueva consola.

Sony no ha hecho ningún anuncio oficial sobre las especificaciones de PlayStation 6, pero gracias a los comentarios que ha hecho Mark Cerny, ingeniero jefe de hardware de dicha consola, sabemos que:

No será un salto enorme en rasterización.

Ofrecerá una gran mejora en trazado de rayos frente a PS5.

La IA será un pilar clave en esta consola.

¿Qué nos dicen esos tres puntos sobre PlayStation 6?

El primero confirma lo que ya vimos con PS5, que los saltos de potencia bruta en rasterización siguen el patrón de las mejoras decrecientes, es decir, son cada vez menos marcadas, y más difíciles de apreciar. Esto no quiere decir que PlayStation 6 no vaya a ser más potente que PS5 en rasterización, simplemente indica que la evolución en este sentido no va a ser tan espectacular como en generaciones anteriores.

El segundo punto confirma que el trazado de rayos va a ser uno de los puntos básicos de la próxima generación de consolas, y que estas estarán mejor preparadas para mover juegos con dicha tecnología. El trazado de rayos en PlayStation 6 se utilizará de manera más general y amplia, y no será una anécdota limitada a unos pocos juegos, como ocurrió con PS5.

Para conseguirlo, la nueva consola de Sony necesitará un hardware potente especializado en acelerar trazado de rayos, que está siendo desarrollado por AMD y que se encuadra dentro de la arquitectura RDNA 5, también conocida como UDNA, cuya presentación oficial se espera para algún momento de 2027.

También contará con el apoyo de las nuevas tecnologías que forman parte de Project Amethyst. Sony y AMD las explicaron de forma conjunta hace unos meses, y os contamos todas sus claves en este artículo, que os invito a repasar si queréis profundizar en el tema.

El tercer punto confirma algo que era un secreto a voces, y es que la IA aplicada a gaming será un pilar básico en la próxima generación de consolas. Ya lo es en el mundo del PC, y esta hizo sus primeros pinitos en consolas con PSSR para PS5 Pro, una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente que utiliza aceleración por hardware bajo operaciones INT8.

En PlayStation 6 la IA tendrá un protagonismo todavía mayor. Se espera que esta consola utilice una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen de nueva generación, y que esta sea un derivado de lo que hemos visto en FSR 4 de AMD, lo que significa que podría estar basada en operaciones FP8.

Esto es lo único que podemos dar por seguro aunque todavía no tengamos confirmación oficial. También es muy probable que PlayStation 6 llegue con otras tecnologías de IA aplicada a gaming, como un reductor de ruido inteligente para ser utilizado junto al trazado de rayos, y también con generación de fotogramas potenciada por IA, dos avances que AMD ya ha incorporado a su plataforma FSR Redstone.

En general, FSR Redstone es la plataforma que nos da el que podría ser el punto de partida, a nivel tecnológico, de las nuevas funciones de IA aplicada a gaming que podría incorporar PlayStation 6, lo único que me atrevo a dar por confirmado de manera extraoficial es el reescalado avanzado de nueva generación.

Posibles especificaciones de PlayStation 6

APU con diseño semipersonalizado de AMD fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC.

CPU de 10 núcleos con 8 núcleos Zen 6c y 16 hilos para juegos y 2 núcleos Zen 6 LP (muy bajo consumo) para sistema y aplicaciones.

Núcleo gráfico basado en la arquitectura RDNA 5 (UDNA) con 52 CUs (unidades de computación) a una velocidad de hasta 3 GHz y 8 MB de caché L2.

Entre 24 GB y 32 GB de memoria GDDR7 a 32 Gbps.

Bus de memoria de 160 bits, compartido con CPU y GPU por su diseño de memoria unificada.

Unidad SSD de alto rendimiento con una capacidad mínima de 1 TB.

TDP de 160 vatios.

Desglose completo de las posibles especificaciones de la GPU

3.328 shaders, si AMD mantiene el diseño de 64 shaders por CU.

Velocidad pico de 3 GHz.

208 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

52 núcleos de cuarta generación para acelerar trazado de rayos.

104 núcleos de tercera generación para acelerar IA.

Bus de 160 bits compartido con CPU.

Ancho de banda de 640 GB/s.

Potencia bruta en FP32: 19,96 TFLOPs sin contar shaders de doble emisión, 39,92 TFLOPs en FP32 con shaders de doble emisión.

Esas especificaciones representarían una evolución importante frente a PS5. En PlayStation 6 tendremos una CPU con 8 núcleos y 16 hilos para juegos, cuyo IPC será muy superior al de la generación actual, que está basada en Zen 2.

También tenemos más memoria unificada disponible, y esta será más rápida. Contar con más cantidad es imprescindible, porque:

El trazado de rayos aumenta el consumo de memoria. Las tecnologías de IA avanzada también necesitan consumir una parte de la memoria. Permite ejecutar juegos con mundos más grandes y complejos.

A pesar de la reducción del ancho del bus, que en teoría bajará de los 256 bits de PS5 a los 160 bits, tendremos mayor ancho de banda en PlayStation 6, lo que ayudará a mejorar el rendimiento de la GPU en tareas intensivas que dependen mucho de la memoria, como el trazado de rayos y la IA.

¿Contará con 24 GB o con 32 GB de memoria unificada?

Hemos visto rumores de fuentes de confianza diciendo que PlayStation 6 va a contar con 24 GB de memoria unificada, pero estos han ido perdiendo sentido, sobre todo porque esa cantidad de memoria podría quedarse corta para mover juegos de próxima generación con trazado de rayos y tecnologías de IA.

Tened en cuenta, además, que PlayStation 6, como cualquier otra consola, tendrá que reservar una cantidad de memoria al sistema y a las aplicaciones, así que de esos 24 GB podrían quedar libres solo para juegos entre 20 GB y 21 GB, dependiendo del grado de optimización del software que traerá esta consola.

No podemos descartar que PlayStation 6 llegue al mercado con 24 GB de memoria gráfica, pero no sería lo ideal. La capacidad de la memoria es básica para el correcto rendimiento de una consola, y afecta muchísimo a su vida útil, así que Sony debe tener mucho cuidado en este sentido.

Como anécdota, os recuerdo que en su momento Sony iba a lanzar PS4 con solo 4 GB de memoria, pero al final escuchó a los desarrolladores y montó 8 GB de memoria. Si hubiese lanzado esa consola con solo 4 GB la generación anterior habría sido muy diferente, y no hubiese sido posible sacar adelante la mayoría de sus juegos estrella, al menos con el nivel técnico que todos conocemos.

Fecha de lanzamiento y precio de PlayStation 6: más tarde, y cara, de lo esperado

En esa dirección apuntan todas las informaciones que hemos visto hasta ahora. La crisis de la DRAM ha tenido un gran impacto en el sector tecnológico, y las previsiones no son nada buenas. Se cree que la crisis alcanzará su pico máximo en la segunda mitad de este año, y que no empezará a mejorar hasta 2027, aunque podría extenderse hasta 2028.

Con este panorama, lo más probable es que Sony opte por retrasar el lanzamiento de PlayStation 6 hasta 2029 o incluso hasta 2030, lo que supondría un retraso de entre 1 y 2 años frente a la fecha de lanzamiento prevista anteriormente (2028). Esto le permitirá también maximizar el ciclo de vida de PS5, y la convertiría en la consola más rentable de toda la historia de Sony.

Otro problema importante es el precio. Sabemos que PlayStation 6 va a ser más cara que PS5 en el momento de su lanzamiento, ¿pero cuánto más? Esta pregunta es complicada, porque hay muchos factores a tener en cuenta, y porque se trata de un producto cuyo lanzamiento todavía está a varios años de distancia.

Creo que debemos valorar dos posibles escenarios. En el primero, Sony no se ve afectada por la crisis de la DRAM, pero tiene que lidiar con el mayor coste del nodo de 3 nm de TSMC, y con los mayores costes de fabricación de esta nueva consola, lo que hace que al final el precio de PlayStation 6 se coloque entre los 599,99 y los 649,99 euros (599,99-649,99 dólares).

En el segundo escenario, que sería el peor caso posible, Sony sí se ve afectada de manera parcial por la crisis de la DRAM, y también por la escasez de memoria NAND Flash, lo que hace que el coste de fabricación de PS6 sea mucho más alto de lo previsto. La compañía japonesa ya no está dispuesta a «subvencionar» su consola, así que piensa venderla con un precio que le permita obtener ingresos.

Si esto ocurre, el precio de PlayStation 6 podría ser de entre 799,99 euros y 899,99 euros (799,99-899,99 dólares). No es ninguna locura, tened en cuenta que PS5 Pro llegó al mercado con un precio de 749,99 dólares en Estados Unidos (sin impuestos) y de 799,99 euros en España (impuestos incluidos).

PlayStation 6 será compatible con PS5 y PS4

La compatibilidad será nativa, es decir, sin ningún tipo de emulación de por medio. Esto es lógico teniendo en cuenta que estas consolas utilizan la misma arquitectura a nivel de CPU, y que además están basadas en núcleos gráficos Radeon.

Sin embargo, hemos visto también algunos rumores que apuntan a una compatibilidad ampliada que se extendería también a PS1, PS2 y PS3. Los rumores dicen que sería compatibilidad nativa, pero me parece poco creíble, porque sería muy complicado y porque encarecería demasiado los costes de fabricación de esta nueva consola.

Las generaciones anteriores a PS4 utilizan diferentes arquitecturas a nivel de CPU, y sus núcleos gráficos también son muy distintos. Conseguir una retrocompatibilidad nativa sería un gran quebradero de cabeza, así que en el mejor de los casos estaríamos hablando de retrocompatibilidad a través de emulación, o mediante juego en la nube.

Tened en cuenta que esa posible retrocompatibilidad con PS3, PS2 y PS1 no está confirmada, y que los rumores que hemos visto no vienen de fuentes muy creíbles, así que debemos tratarlos como tales.