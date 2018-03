Xbox One X y Xbox One S soportarán la tecnología Freesync de AMD

Parece que la próxima actualización para Xbox One va a incorporar cosas realmente interesantes. Si antes nos hicimos eco de la inclusión del soporte para la resolución 1440p en Xbox One X y Xbox One S, ahora tenemos todas las novedades que serán incorporadas esta primavera.

Un añadido de interés para los usuarios de las últimas consolas de Microsoft es que estas soportarán la tecnología Freesync de AMD. Incorporada en modelos de pantallas concretos, intenta eliminar el tearing y el stuttering mientras se juega, ofreciendo así una experiencia más fluida. También permite que la pantalla compatible se sincronice con la frecuencia de actualización de la consola.

We are proud to partner with @Microsoft to bring @Radeon FreeSync to millions of @Xbox gamers around the world! https://t.co/UBJk2lxkfn pic.twitter.com/LziqQHjbKd

— AMD (@AMD) March 11, 2018