Zelda: Breath of the Wild, mejor juego del año en los GDC Awards 2018

A un día para que concluya en San Francisco la Game Developers Conference (GDC 2018), se ha dado a conocer el palmarés correspondiente con los Game Developers Choice Awards de esta edición. Sin ninguna sorpresa, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido ensalzado como mejor juego del año.

La conferencia para desarrolladores de videojuegos más importante del mundo cierra de esta manera un periplo de alabanzas hacia la última gran aventura de Link que comenzó antes incluso de su lanzamiento. Ya en los Game Critics Awards del E3 de 2016 fue considerado mejor juego del evento, mejor juego para consola y mejor juego de acción y aventura, por lo que no es de extrañar que conforme saliera a la venta le empezaran a caer los sobresalientes por decenas.

Así, The Legend of Zelda: Breath of the Wild terminó 2017 como mejor juego del año según la crítica, mientras que en los The Game Awards 2017 se alzó con los galardones de mejor juego del año, mejor juego de aventuras y mejor dirección. Ahora hace lo propio como mejor juego del año, mejor diseño y mejor audio en los Game Developers Choice Awards 2018, en los que se enfrentaba a títulos como Nier: Automata (PS4, Windows) y Horizon Zero Dawn (PS4).

Yendo al extremo, la veterana revista británica Edge se atrevió a elevar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild como mejor juego de la historia, pero no hace falta llegar a tanto para reconocer que Nintendo lo ha bordado con su primer peso pesado para Switch. Y es que hablamos de un Zelda renovado como nunca antes, pero con la esencia intacta. Muy pocas franquicias pueden presumir de algo así tras más de treinta años en el candelero.