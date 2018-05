El HTC U12 sería presentado el 23 de mayo de 2018

A pesar de que su división de móviles está ahora, al menos parcialmente, en manos de Google, HTC parece que lo seguirá intentando con algunos dispositivos propios, o por lo menos todo apunta a que continuará lanzando su tope gama de referencia, cuya próxima iteración será el HTC U12.

En las últimas semanas hemos intentado seguirle la pista al que será el próximo smartphone emblema de la marca taiwanesa. Hasta ahora hemos publicado muchas de sus posibles características, con el Snapdragon 845 casi confirmado, que iría acompañado, al menos en el modelo Plus, de 6GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno, por lo que estamos ante un dispositivo que, al menos desde la perspectiva de la potencia bruta, serviría para algo más que hacer de “simple” smartphone.

HTC ha publicado recientemente un tweet en el que indica una fecha, 23 de mayo de 2018, que sería la de la presentación del U12. En el mensaje, la compañía ha puesto lo siguiente: “Próximamente, un teléfono que es más que la suma de sus especificaciones”. La frase apunta a las enormes posibilidad que en teoría tendrían que brindar sus características de smartphone de alta gama, pero otra cosa es que la implementación de Android que incorpore las explote.

Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. pic.twitter.com/m2skJSK0qt

— HTC (@htc) May 3, 2018