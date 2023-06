Microsoft da por muerta a Xbox One y dice que no lanzará más exclusivos para ella

Xbox One está muerta, al menos para Microsoft. El gigante de Redmond ha confirmado que ya no lanzará más juegos exclusivos de sus estudios para dicha consola, lo que significa que para ella ya ha completado su ciclo de vida y que la compañía estadounidense ha decidido centrarse en Xbox Series S y Xbox Series X.

Ha sido Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, quien lo ha confirmado en una reciente entrevista, y esto significa que ya no tienen más proyectos en desarrollo para Xbox One, una consola que pasa a estar muerta oficialmente para ellos, aunque esto no quiere decir que otros desarrolladores vayan a seguir los pasos de Microsoft, de hecho lo más probable es que esta veterana siga recibiendo algunos juegos entre lo que queda de 2023 y parte de 2024 por parte de terceros.

¿Por qué ha dado Microsoft por muerta a Xbox One?

La verdad es que entran en juego varias razones. Por un lado tenemos el hecho de que Xbox One no tuvo el mismo éxito que PS4, así que no cuenta con la misma base de usuarios y por tanto no tiene el mismo peso en cuota de mercado. Por otro lado hay que tener presente que su hardware lleva años obsoleto, y que desarrollar juegos intergeneracionales teniéndola como la base mínima a nivel de hardware supone un gran lastre, y puede dar problemas. Ya lo vimos en Halo Infinite, por poner un ejemplo conocido, y también llevamos años escuchando quejas de los desarrolladores.

Si te sientes enfadado por esa decisión de Microsoft tranquilo, como ya te hemos dicho la consola seguirá teniendo cierta vida mientras siga recibiendo juegos de terceros, y de hecho hace poco recibió el esperado Diablo IV, así que todavía cuenta con un catálogo a la última y lleno de juegos interesantes. Ten en cuenta también que esta consola ha tenido una vida útil muy larga, y que pronto cumplirá once años en el mercado. Ha sido la consola más longeva de Microsoft, y está más que amortizada.

Sony todavía no ha dicho cuándo tiene pensado abandonar a PS4, pero en este caso la situación es más complicada para la compañía nipona porque esta consola tiene una enorme base de usuarios, y abandonarla supondría dejar tirados a esos usuarios y renunciar a una enorme cantidad de ventas potenciales. No obstante, al final la transición total a PS5 acabará siendo inevitable, y como ocurrió con Xbox One la consola PS4 también acabará muerta.

Personalmente creo que lo más probable es que 2023 sea el último gran año de PS4, y que a partir de 2024 ya veamos el final de esta consola.