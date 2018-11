Muere Stan Lee, todo un icono del mundo del cómic

Stan Lee ha dicho adiós. El conocido editor y productor de cómics nos ha dejado a la edad de 95 años, dos números que representan mucho más que una simple cifra: una vida llena de éxitos, no en vano estamos hablando del creador de personajes tan queridos y conocidos del universo Marvel como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y la Bruja Escarlata.

El nombre real que se “escondía” detrás de Stan Lee era Stanley Martin Lieber. En efecto, como sabrán sus seguidores más acérrimos su sueño era ser escritor, pero no un escritor cualquiera, quería dar forma a la novela americana más importante de la historia. Sin embargo no pudo lograr su sueño, ya que en su camino se cruzó el mundo del cómic, ese que al final lo acabó llevando al estrellato. Lee no sabía que ése sería su destino, así que al principio renegó del mismo y decidió firmar sus obras utilizando un seudónimo porque le daba vergüenza utilizar su nombre real.

Es muy curioso, ya que al final ese nombre ficticio que utilizó para esconderse acabó siendo todo un símbolo en el mundo del cómic. No hay duda de que Stan Lee ha creado a personajes muy populares, pero durante los últimos años de su vida él mismo acabó transformándose, bajo ese seudónimo, en una de las mayores estrellas del momento.

Sí, el conocido autor acabó convirtiendo a Stan Lee en otro personaje más, y no solo en sus cómics, sino también en el mundo del cine. De sobra conocidos son sus cameos en la gran pantalla, una tendencia que llevó “al limite” (llegó a aparecer en producciones ajenas, como Los Simpson o Big Bang Theory) y que mantuvo hasta que exhaló su último aliento.

Stan Lee siempre ha dicho que vivía con un gran objetivo: divertirse, y lo cierto es que viendo sus últimos años podemos decir que lo ha conseguido. Hoy nos deja un grande, pero su legado y su obra mantendrán vivo su espíritu durante varias generaciones. ¡Adiós, genio!