Tráiler de ‘Ojo de Halcón’, la nueva serie del UCM para Disney+

Marvel Studios ha publicado el primer tráiler de Ojo de Halcón, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para Disney+. Si por alguna casualidad aún no lo has visto y te lo preguntas, sí, tiene toda la pinta de ser más de lo mismo… lo cual no es negativo de por sí, solo un poco triste.

¿Echabas de menos a los superhéroes de Marvel? Lo tuyo es vicio, porque aunque 2020 fue un agujero negro sin paliativos, lo fue para todo por el motivo que ya conoces. 2021, sin embargo, ha sido un no parar para los fans del UCM: en enero se estrenó Bruja Escarlata y Visión, en marzo Falcon y el Soldado de Invierno, en junio Loki, en julio Viuda Negra, en agosto ¿Qué pasaría si…?… Y ahora mismo está en cines Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

¿Qué será lo siguiente? Eternals, cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de noviembre. No obstante, las dos últimas son películas de estreno exclusivo en cines. De ahí irán a Disney+, donde a finales de ese mismo noviembre se estrenará la nueva serie que nos ocupa, en la que el arquero más prominente del UCM, Ojo de Halcón, tendrá que enfrentarse a los demonios que despertó en su periplo ‘thanesiano’ (si has visto las películas de Vengadores ya sabes de qué va el tema).

Ese es, según transmite el tráiler, el pilar sobre el que se asienta la historia de Ojo de Halcón, por lo que ya te puedes imaginar que la pena más profunda se transforma en muertes sin cuartel y… No, no parece que la cosa vaya a ir por ahí. El trasfondo está, pero el tráiler deja entrever más que eso y todo huele a una serie de acción tipo Falcon y el Soldado de Invierno, toque buddy movie incluido.

Así, a Jeremy Renner, el Ojo de Halcón que vimos en Vengadores, se le une Hailee Steinfeld (la Dickinson de Apple TV+) en el papel de una joven, pero diestra arquera, con la que el protagonista oficial compartirá aventuras de espítiru navideño. Ojo de Halcón se estrenará el próximo 24 de noviembre, como no podía ser de otra forma, en exclusiva en Disney+. ¿Mejorará lo que ya hemos visto? No lo parece.

Hay que reconocer que Marvel sorprendió con la primera mitad de Bruja Escarlata y Visión, mantuvo el tipo con Falcon y el Soldado de Invierno, aunque de una manera más mundana; y con Loki ya se le empezaron a ver las costuras a la propuesta de Disney, con una calidad de factura a la que no se le puede poner tacha, pero con que cada vez sabe más a refrito del refrito. Claro que si la fŕomula les funciona, no hay nada que objetar.