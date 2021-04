Loki resucita para apuntalar el UCM en Disney+

Disney publicaba esta semana el nuevo tráiler de la serie de Loki , cuyo estreno está programado para el próximo 11 de junio y, hay que reconocerlo, están hilando fino para atrapar a todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Disney+… Lo cual no es ninguna sorpresa.

Pero, también hay que reconocerlo, el mérito del UCM no ha sido otro que el de llevar a la gran pantalla con la calidad plástica requerida -algo que no fue posible hasta el momento- las historias de unos superhéroes de cómic cuyos réditos cinematográficos se nutren de manera considerable de nuevos adeptos, muchos de los cuales no se habrán leído un cómic de Marvel en la vida… Lo cual tampoco supone sorpresa alguna.

Eso, y la nada despreciable labor de construir a lo largo de una década una serie de franquicias que han terminado trascendiendo en la cultura popular al nivel de cualquier otro referente de masas. Respect. Sin embargo, una vez agotados los grandes nombres -Robert Downey Jr. y su Iron Man o Chris Evans y su Capitán América son cosa del pasado- toca reconstruir y tirar de secundarios como Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno o Loki.

Contra todo pronóstico y a pesar de los retrasos de estrenos como Viuda Negra, el periodo pandémico le ha venido bien a Disney, que por primera vez desde 2008, ha estado todo un año sin apropiarse e las carteleras. Y no es que este lapso haya influido en los planes de la compañía con respecto a las series que está produciendo y que ya estaban anunciadas, pero sí les ha dado un nuevo prisma desde el que abordar la tarea.

Además, que Disney+ ha pasado a ser la prioridad para los de Burbank es más que evidente, como demuestran los lanzamientos que están realizando en la plataforma -de Artemis Fowl a Mulán, pasando por Onward o Raya y el último dragón y lo que te rondaré- y que tan enfadado tiene al sector del cine y como aseguran desde la propia compañía, visto el éxito de sus producciones originales basadas en sus dos grandes franquicias, el UCM y Star Wars.



Pero volvamos con Loki, que es el auténtico protagonista de esta entrada. Y es que si de Star Wars se esperan muchas más cosas, por ahora solo han colocado -de nuevo, con un éxito incontestable- The Mandalorian. Con el UCM, sin embargo, van mucho más rápido, pero de igual forma, pisando sobre seguro: la jugada con WandaVision les salió muy bien y Falcon y el Soldado de Invierno, en un estilo bastante más canónico, parece ir por el mismo camino.

¿Qué será de Loki? El personaje se supone que estaba muerto y que lo resuciten para una serie, que de hecho no es una precuela de sus aventuras, no suena correcto. Pero si descartamos a los Vengadores que ya no volverán y a los todavía ‘peliculables’, los cuales difícilmente se van a poner a hacer series a estas alturas -aunque nunca se sabe- poco aprovechable quedaba y tener de nuevo al impecable Owen Wilson en el papel del dios de las mentiras tampoco es como para quejarse.

Por lo que adelanta el nuevo tráiler de Loki, además, lo que nos depara se parece más a la adaptación más fabulosa de WandaVision que a la acción prefabricada de Falcon y el Soldado de Invierno, lo cual en principio pinta bien. En todo caso, Disney se está dejando los laureles en cada serie que produce y se nota. Al fin y al cabo, se han dedicado siempre al entretenimiento palomitero y es lo que siguen haciendo… y lo que parece demandar el público.