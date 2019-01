Los requisitos de The Division 2 en su versión para PC han sido confirmados por Ubisoft. La compañía ha publicado un listado completo que recoge tanto el nivel mínimo para poder ejecutar el juego con ciertas garantías como las configuraciones recomendadas para 1080p y 60 FPS, 1440p y 60 FPS y 2160p y 60 FPS.

En general las equivalencias están bien planteadas, algo que no suele ser nada habitual cuando hablamos de listados oficiales de requisitos mínimos de juegos para PC, aunque el incremento de CPU que se produce en los requisitos de The Division 2 a partir de la configuración recomendada para 1080p y 60 FPS no tiene sentido, ya que al aumentar la resolución de pantalla la carga de trabajo aumenta en la GPU, pero no afecta sustancialmente al procesador.

Esto quiere decir que no necesitaréis un Ryzen 7 2700X o un Core i9 7900X para disfrutar de una buena experiencia en 4K, ya que ese requisito ha sido claramente inflado sin una justificación real. Dicho esto entramos a ver los requisitos de The Division 2 para PC.

Requisitos mínimos para resolución 1080p y 30 FPS

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 670 con 2 GB o Radeon R9 270 con 2 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12.

Requisitos recomendados para resolución 1080p y 60 FPS

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1500X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 480 con 4 GB o GTX 970 con 4 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12.

Requisitos recomendados para resolución 1440p y 60 FPS

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Ryzen 7 1700 o Core i7 6700K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1070 con 8 GB o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12.

Requisitos recomendados para resolución 2160p y 60 FPS

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Ryzen 7 2700X o Core i9 7900X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon VII con 16 GB o RTX 2080 TI con 11 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12.

El lanzamiento de The Division 2 se producirá el 15 de marzo y llegará a PS4, Xbox One y PC. Contará con optimizaciones para aprovechar el potencial de Xbox One X y PS4 Pro. Como vimos en este artículo no estará disponible en Steam.