Estos son nuestros juegos más esperados para 2019

Atrás queda ya un 2018 cargado de muy buenos juegos, pero como bien se dice, no se puede vivir mirando siempre al pasado. Y es que este año tampoco pinta nada mal para los jugadores.

Es por ello que queremos aprovechar la ocasión para hablaros de nuestras recomendaciones personales, elaboradas directamente por parte del equipo de redacción con nuestros juegos más esperados para 2019 entre los desarrollos confirmados hasta la fecha.

Eduardo Malo

Kingdom Hearts 3

Todavía recuerdo cuando, hace 17 años, se estrenó la primera entrega de Kingdom Hearts, estos juegos que combinan los mundos roleros de Final Fantasy con la fantasía infantil de Disney Pixar, y ahora, por fin, podré terminar y cerrar toda una etapa de mi vida.

Y es que si bien no se trata de unos títulos que podamos destacar especialmente como un “vendeconsolas” ni un AAA, valga la redundancia, lograron hacerse con los corazones de todos aquellos que los jugamos.

Además de continuar la historia principal de Xehanort, Kingdom Hearts 3 incluirá algunos personajes y mundos de las últimas películas de Disney, como Rompe Ralph o Frozen junto con una gran mejora en el aspecto gráfico, y una serie de novedades técnicas con respecto a sus anteriores entregas.

Y es que tal y como pude probar durante la beta disponible en la pasada Madrid Games Week, contaremos con nuevas dinámicas de combate pudiendo cambiar de llave espada durante el combate, e incluso transformándolas en nuevas armas como martillos o puños, así como el añadido de nuevos y curiosos ataques especiales.

Fecha de Lanzamiento: 29 de enero

Plataforma: PS4 y Xbox One

Desarrolladora: Square Enix

Luigi’s Mansion 3



Relegado siempre al segundo plano, el salto protagonista de Luigi a esta saga dio como resultado uno de los mejores y quizás más infravalorados títulos que ha realizado la compañía nipona. Y es que si bien se nos privó a muchos de disfrutar de su segunda entrega limitando su lanzamiento a la portátil 3DS, finalmente la saga vuelve al escenario principal.

Con todavía muchos detalles por confirmar, y con tan sólo este corto tráiler que os mostramos, Luigi’s Mansion 3 apunta a mantener todas las dinámicas de sus anteriores juegos, añadiendo los mortífero desatascadores a su ya pintoresco arsenal, y quién sabe, puede que incluso contemos con la posibilidad de jugar con los giroscopios cuando juguemos con la consola en el dock y los Joy-cons separados.

Fecha de Lanzamiento: TBC (Sin confirmar)

Plataforma: Switch

Desarrolladora: Nintendo

Sekiro: Shadows Die Twice

Sinceramente, nunca he sido especial fan del género Souls, en gran parte por mi afinidad a otros juegos de rol más orientados al grindeo y la subida de niveles. Sin embargo, tras un reciente y muy buen contacto con Bloodborne, quedé cautivado por esta curiosa propuesta de estética japonesa medieval.

De manos de FromSoftware, como principal diferencia con los otros juegos, destaca sin duda el toque “ninja” que aporta el movimiento mediante ganchos, que también servirá de ayuda para agilizar las largas caminatas por el escenario. Pero su presencia no se limita a esto, y es que parece ser que el juegos nos penalizará en el caso de que actuemos de forma demasiado agresiva con los NPC’s, o si tratamos de evitar las confrontaciones con los enemigos.

Fecha de Lanzamiento: 22 de marzo

Plataforma: PC, PS4 y Xbox One

Desarrolladora: From Software

Juan Ranchal

Age of Empires 4

 

Age of Empires IV será la nueva entrega de la saga de estrategia en tiempo real que iniciara en 1996 el ya desaparecido estudio Ensemble Studios. Destacó por ser uno de los primeros juegos de su tipo basados en hechos históricos, jugabilidad e inteligencia artificial. Obtuvo un gran éxito lo que permitió la producción de otras dos versiones mayores que abarcaron eventos históricos diferentes, varias expansiones, remasterizaciones y hasta variantes como Mythology.

Después de 12 años del lanzamiento del AoE III, Microsoft Studios anunció en el Gamescom de 2017 el desarrollo de una nueva versión de la saga que como buen amante de los juegos de estrategia no voy a perderme y por ello lo incluyo en esta selección. Está siendo desarrollado por Relic Entertainment, todo un especialista en este género con títulos como Homeworld o Company of Heroes.

No conocemos casi nada del juego salvo lo visto en un tráiler. Es seguro que el juego volverá a revisar eventos históricos aunque no se conoce la línea del tiempo que cubrirá. Podemos esperar una mezcla de la profundidad estratégica de Relic, el equilibrio de recursos y los árboles tecnológicos de AoE. Habrá unas cuantas civilizaciones que escoger con bonificaciones y unidades distintas y, quizá, héroes con habilidades propias y toques roleros cuyo añadido han sido un gran acierto en otros juegos como Total War: Warhammer.

Fecha de Lanzamiento: Sin determinar

Plataforma: PC (Windows)

Desarrolladora: Relic Entertainment

Star Citizen



Hace ya más de seis años que Chris Roberts anunció el desarrollo del simulador espacial más ambicioso de la historia de los videojuegos. Aunque Roberts asombró al mundo a comienzos de los 90 con el mítico Wing Commander, Star Citizen no consiguió financiación por las distribuidoras tradicionales y el creador apostó por la fórmula del crowdfunding, otro componente que hace especial a este juego.

La respuesta fue fabulosa. En noviembre de 2018 acumulaba la friolera de 210 millones de dólares. Tanto, que el proyecto fue separado en dos videojuegos diferentes, el principal Star Citizen como un MMORPG de acción y otro denominado ‘Squadron 42’ como una campaña para un jugador y modo cooperativo, localizado en el mismo universo del juego principal.

Lo he seleccionado como uno de los juegos más esperados para 2019 porque he ido siguiendo el desarrollo desde sus inicios y todo lo que he visto me encanta. El problema es que el aumento de financiación lo ha hecho mucho más ambicioso y el lanzamiento de la versión final se ha retrasado. Actualmente, casi 500 personas trabajan en un proyecto que se ha vuelto gigantesco. Veremos si cumple con las enormes expectativas del juego.

Fecha de Lanzamiento: TBA (Sin confirmar)

Plataforma: PC (Windows y Linux)

Desarrolladora: Cloud Imperium Games

Doom Eternal

Qué te voy a contar que no sepas de Doom, un título mítico que fue el espejo donde se miró toda una generación de juegos de acción en primera persona. Después de años de parón, con una última entrega Doom 3 BFG Edition a modo de remasterización que no convenció a casi nadie, en 2016 llegó el esperado reinicio de la franquicia con un DOOM que sí hizo honor a la saga y que personalmente sigo disfrutando cada vez que tengo ocasión.

DOOM Eternal será el siguiente y tengo claro que será otro bombazo tras el anuncio de id Software y Bethesda que será “la continuación y secuela directa” del reinicio de la franquicia con una localización principal en la Tierra que ya vimos en el clásico Doom 2 de los 90, tras una invasión demoníaca que tendremos que combatir en la piel de Doom Slayer. Bajo la misma mecánica que el anterior, con enfoque en el ataque agresivo para conseguir salud y munición, iD promete que Eternal tendrá el doble de enemigos, algunos nuevos y otros reintroducidos de los vistos a lo largo de la saga.

Se anuncian nuevas armas que me han conquistado desde el principio, una espada con la que nos convertiremos como un marine samurai y un gancho que podremos utilizar en el escenario y para lanzarnos contra los enemigos. Además de la campaña para un solo jugador y multijugador estándar, se anuncia un nuevo modo ‘Invasion’ que nos permitirá jugar como demonio contra otros jugadores. Espero un apartado técnico impecable, visualmente apabullante con el motor id Tech 7, acción frenética y máxima jugabilidad. Lo espero con ganas.

Fecha de Lanzamiento: TBC (Sin confirmar)

Plataforma: PC (Windows), PS4, Xbox One y Switch

Desarrolladora: id Software

Isidro Ros

Resident Evil 2 Remake



Una puesta al día de uno de los mejores juegos de la historia, que podría convertirse en el mejor remake hasta la fecha.

Capcom ha sabido mantener la esencia del original, pero ello no quiere decir que no hayan cambios. Esta entrega viene con un apartado técnico sobresaliente y trae novedades tan importantes que se coloca por encima de Resident Evil Remake. Pude probar la demo y me quedó claro que la compañía nipona ha sabido llevar el proyecto con acierto.

Fecha de Lanzamiento: 25 de enero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC (Windows)

Desarrolladora: Capcom

Days Gone



Supervivencia en mundo abierto con tintes de The Last of Us y Mad Max. Una propuesta muy interesante que promete, además, enfrentarnos a hordas de infectados.

Days Gone me atrae no solo por ambientación y por su apartado técnico, sino también por las posibilidades que parece ofrecer a nivel de jugabilidad. ¿Estará a la altura del “hype” que ha generado? Eso espero.

Fecha de Lanzamiento: 26 de abril

Plataforma: PS4

Desarrolladora: SIE Bend Studio

Shenmue III



Esta entrega de Shenmue, financiada a través de un proyecto en Kickstarter, cierra una trilogía que estaba pendiente desde hace más de 15 años. Puede que tenga carencias a nivel técnico, pero llevo tantos años esperándolo que no me importa nada.

Quiero pensar que Ys Net cumplirá las promesas que hizo de mejorar el apartado gráfico, especialmente las animaciones, y espero que tenga el éxito suficiente para que la franquicia vuelva a tener una segunda vida.

Fecha de Lanzamiento: 27 de agosto

Plataforma: PS4 y PC (Windows)

Desarrolladora: Ys Net

Tomás Cabacas

Anthem



Aunque ha tenido algún resbalón últimamente (ese Mass Effect: Andrómeda) Bioware siempre ha sido sinónimos de grandes juegos. Es evidente que el concepto se nutre de lo visto en Destiny, pero creo que por ambientación, gameplay y historia estamos ante mucho más que un clon en tercera persona.

Anthem tiene el reto de ofrecer un modo historia interesante, un multi equilibrado y un end-game que permita alargar la vida del juego hasta hacer comunidad. Con que consiga dos de esas tres cosas, estaremos ante uno de los títulos del año.

Fecha de Lanzamiento: 22 de febrero

Plataforma: PS4, Xbox One y PC (Windows)

Desarrolladora: BioWare

Rage 2



Con una clara inspiración en el universo Mad Max, todo apunta a que Rage 2 será un FPS de la vieja escuela con grandes dosis de violencia, acción a raudales y un ritmo de juego frenético. Merece la pena recordar los problemas de optimización que tuvo la primera parte, corregidos a posteriori, pero que lastraron a un juego que merecía más.



Este Rage 2 estará centrado en el modo historia (tanto que carece de multijugador) y se incluirán miles de líneas de diálogo y subtramas para hacer más rico el mundo post-apocaplítico pero con toques de humor que caracteriza a esta franquicia.

Fecha de Lanzamiento: TCB (Sin confirmar)

Plataforma: PS4, Xbox One y PC (Windows)

Desarrolladora: Bethesda

Metro Exodus



Estoy seguro de que Metro Exodus no solo va ser uno de los mejores juegos del año, sino uno que recordaremos dentro de una década. A la fabulosa ambientación que ya tenían las dos entregas anteriores (si no las habéis disfrutado ya estáis tardando) se añaden un mundo casi abierto, escenarios en exteriores, un gunplay mucho más pulido y la mezcla justa entre FPS y supervivencia.

El apartado técnico (especialmente en PC) apunta a nuevo techo técnico y detalles tan interesantes como el sistema de clima, la orientación en base a mapas o una historia que debemos ir desgranando poco a poco son tres de los motivos por los que confío en este desarrollo de 4A Games.

Fecha de Lanzamiento: 15 de febrero

Plataforma: PC (Windows), PS4 y Xbox One

Desarrolladora: 4A Games