Estos han sido los diez mejores juegos de 2018

Toca decirle adiós a este 2018, pero no sin antes dedicarle una sentida despedida y una mirada atrás para ver todo lo que nos ha dejado. Entre otras cosas, este año ha destacado por la enorme cantidad de lanzamientos de juegos, entre los que se incluyen numerosos títulos AAA.

Así pues, pese a haberse dado a conocer hace apenas unos días los ganadores de los Game Awards de este año, por nuestra parte, también queremos hacer un pequeño resumen con los que han sido, sin duda, nuestra selección de mejores juegos del 2018.

Y es que este año parece haber estado dominado por las consolas, sin la aparición destacada de ningún juego exclusivo para PC, y con una gran presencia de los exclusivos de Sony. Como siempre, os invitamos a que participéis en los comentarios se pensáis que nos hemos olvidado de algún título, o si queréis hacer una mención especial a los que han sido vuestros juegos favoritos de este año.

God of War

Comenzamos con la increíble reinvención de God of War, que tras el lanzamiento de tres títulos basados en un modelo “hack-and-slash on rails”, también conocido como un “mata-mata” o “machaca-botones”, nos sorprendió a todos con una nueva entrega cargada de fuertes emociones.

Y es que no es para menos, ya que, pese al increíble listado de lanzamientos de este año, God of War ha logrado alzarse como merecido ganador del título de Juego del Año (el famoso GotY).

Con este título, no sólo la saga ha madurado, si no también su personaje principal, Kratos, al cual veremos enfrentarse a la figura de padre primerizo. Pero no sólo eso, y es que si bien el tiempo entre su anterior entrega también le pesará a nuestro dios griego, el cual no podrá evitar mostrar ciertos estragos de la edad.

Así pues, la temática mata-dioses se mantendrá, pero en esta ocasión nos introducirá la rica cultura e historia de la mitología nórdica. De esta manera, el juego se desarrollará mucho más lento, haciendo un gran hincapié en la historia y la evolución de la misma, que comenzará tras hacernos cargo del hijo de Kratos, Atreus tras la muerte prematura de su mujer.



Y es que algo de lo que más se agradece, es el hecho de que el juego transcurre de forma continua, casi a modo de película, sin mostrarnos ninguna pantalla de carga en ningún momento, y haciendo uso de unas transiciones de lo más integradas en la jugabilidad.

God of War está actualmente disponible en exclusiva para PS4, y rebajado hasta los 29,99 euros hasta enero (desde los 69,99 euros); no obstante, es muy posible que en los próximos meses también se lance la nueva versión GotY del mismo.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, uno de los juegos que más “hype” ha generado y recompensado, siendo uno de los mejores juegos de este 2018, y que ha logrado alzarse como el título más galardonado de los Games Awards.

Esta entrega se presenta a modo de precuela, diez años antes de los acontecimientos de la primera entrega, cuya historia girará en torno a Arthur Morgan, otro estereotipado cowboy que sobrevive siguiendo el decadente estilo de vida de los forajidos, aunque sí mostrándose consciente de que esta forma de vida comienza a acercarse a su fin.

No obstante, no os preocupéis si estáis interesados en jugar a es título y no llegasteis a probar su primera entrega, ya que no será un requisito indispensable para entender y disfrutar de Red Dead Redemption 2, incluso pudiéndose jugar en orden inverso.

Si hay algo que caracterice este juego es sin duda la libertad. Con una trama principal que supera las 40 horas de juego, compuesta por más de 100 misiones, podremos explorar este western a nuestro antojo, contando con una innumerable cantidad de misiones y eventos secundarios, o simplemente disfrutando de sus imponentes gráficos.

Y es que lo que más destaca de este AAA es sin duda la producción de sus gráficos, destacando como uno de los juegos que visualmente más ha sorprendido de la actual generación de consolas.

Actualmente podemos disfrutar de Red Dead Redemption 2 en PS4 y Xbox One, bajo un precio compartido de 69,99 euros, aunque cada día son más potentes los rumores sobre su posible adaptación y llegada a PC.

Monster Hunter: World

Siendo de los primeros lanzamientos del año, y habiendo logrado mantenerse en lo más alto, Monster Hunter: World se puede considerar como la mejor entrega de esta saga hasta el momento.

Si bien durante años el nicho de Monster Hunter ha estado más centrado en Japón, donde se encuentra su mayor foco de fans, la llegada del modo multijugador (tanto con las primeras entregas en PSP y 3DS) y finalmente con el modo online propulsó su popularidad en Occidente.

En esta entrega, contaremos con un impecable entrelazado de historia y jugabilidad cooperativa, a través de un sistema de misiones y contratos mediante los que podremos avanzar en la historia principal de la Quinta Flota y el Nuevo Mundo, o realizar expediciones y retos para lograr nuevos materiales para mejorar nuestro equipo.

Y es que Monster Hunter: World cuenta con un factor rolero bastate fuerte, manteniendo su clásico sistema de “farmeo” de materiales. Sin embargo, el mayor cambio lo recibe la jugabilidad, que nos deja con unos controles mucho más sencillos (a la par que complejos), y un sistema de combate más dinámico que nos permitirá una gran libertad.

Por último, cabe destacar que una gran parte de que el juego siga siendo un éxito, se debe a la enorme cantidad de contenidos adicionales gratuitos que Capcom está añadiendo de forma constante, tanto con eventos estacionales, como con distintos cross-overs de juegos como Final Fantasy XIV, Mega Man, o el reciente anunciado Devil May Cry 5.

El juego se lanzó primeramente en las consolas de la actual generación, Xbox One y PS4, sólo ausente en Nintendo Switch (donde se lanzó otro título de la saga), y llegando unos meses más tarde a PC. Actualmente su precio en consolas ronda los 49,99 euros, y ligeramente más elevado en Steam, disponible a 59,99 euros.

Super Smash Bros. Ultimate

Uno de los últimos juegos estrenados este 2018, y que apenas lleva unos días disponible. Sin embargo, eso no le ha impedido a este clásico juego de luchas entrar en este top, ya que, como próximamente os contaremos en nuestro propio análisis, se trata de una de las entregas más completas de Super Smash Bros.

Más allá de ser un recopilatorio con lo mejor de sus anteriores juegos (algo bastante presente dentro de Nintendo, con sus versiones “Extreme” o “Ultra” presentes en otros títulos), la implementación del nuevo sistema de Espíritus, y el nuevo modo historia, hacen que de este juego un título redondo.

Y es que nos veremos obligados a jugar a este nuevo modo historia, ya que cuando iniciemos por primera vez el juego, apenas contaremos con un pequeño puñado de personajes disponibles. Sin embargo, pronto verás que no se trata para nada de un contra, siendo la manera perfecta de introducirte al nuevo sistema de mejoras.

En Super Smash Bros. Ultimate, además de las propias habilidades del jugador y el personaje, contaremos con unos espíritus (personajes secundarios del largo listado de juegos presentes) que podremos equipar para aumentar nuestras estadísticas de ataque, defensa, o versatilidad, y que incluso nos ofrecerán habilidades especiales o la posibilidad de comenzar las luchas con algún objeto.

Sin embargo, para los más puristas, se trata de un añadido opcional, por lo que podremos elegir si queremos o no hacer uso de los mismos tanto en las partidas normales, los enfrentamientos online, como en los torneos y modos competitivos.

En los próximos días os añadiremos más información con nuestro análisis completo del juego, que ya está disponible a través de la Nintendo eShop bajo un precio de 69,99 euros.

Detroit: Become Human

Como en cualquier otro juego de Quantic Dream, todos los elementos interactivos de Detroit están supeditados a la historia. Nuestra tarea principal será observar, escuchar y meditar cuál será nuestra siguiente decisión mientras que lo más parecido a la acción que veremos serán eventos Quick Time Events.

Además, pensando en los jugadores menos hábiles o en aquellos que quieren disfrutar de la historia sin complicaciones, se ha implementado un “modo casual” donde la dificultad de estas interacciones se reduce a la mínima expresión.

Sin embargo, aunque no tengamos que apuntar, cubrirnos o realizar espectaculares maniobras de escape, sí nos “obliga” a mantener el mando constantemente entre las manos. Y es que hasta la tarea más rutinaria (como abrir una puerta o coger un libro) se realiza con un pequeño gesto que, de forma casi mágica, nos hace estar inmersos en la historia.

Respecto a propuestas anteriores del estudio, Detroit: Become Human se beneficia de unos escenarios mucho más grandes que aportan cierta sensación de libertad. Aunque no podemos alejarnos demasiado (si lo hacemos aparece una barrera muy mal lograda) si invita a perdernos un poco por el mundo, conversar o encontrar pistas y objetos. Algunos solo servirán para que entendamos mejor el universo pero otros, incluso los más insignificantes, pueden ser muy relevantes para el transcurso de la historia.

Detroit: Become Human es un título imprescindible para los amantes de la ciencia ficción y muy recomendado para todo aquel que quiera vivir una buena historia interactiva. Como cualquier título de este estudio no está exento de polémica y se oyen voces criticando que está más cerca del cine que de los videojuegos, que es demasiado corto o que resulta aburrido.

Si estás interesado en comprar Detroit: Become Human, te recomendamos que aproveches las fuertes rebajas que ofrece ahora mismo Amazon, pudiendo encontrar el juego a tan sólo 18,99 euros (de sus 69,99 originales).

Marvel’s Spider-Man

Como ya ocurrió con la última entrega de este superhéroe, de nuevo nos encontramos ante una de las grandes apuestas y exclusivos de PlayStation, esta vez de la mano de Insomniac Games, y que nos presenta una enorme ciudad de Nueva York que podremos explorar a nuestro entero antojo.

Comenzando la historia como un Spider-Man ya asentado, sin tener que pasar por la clásica introducción de autodescubrimiento de los ya más que sabidos poderes, por lo que no tardaremos en entrar en la acción y la lucha contra el crimen.

Esto a su vez resulta en la posibilidad de enfocar la historia de manera distinta, mostrándonos las dos caras de Spider-Man, que más allá de un superhéroe, no deja de ser un chico joven lleno de inseguridades. Y es que otros conocidos secundarios de la saga como Marie Jane o Miles, también tendrán un papel importante en este tipo de situaciones.



En contrapartida, si bien la selección de villanos resulta bastante buena y variada, en algunos casos, los enfrentamientos contra estos se quedan en algo bastante plano, sintiéndose casi como luchas contra un saco de entrenamiento, apenas teniendo que esforzarnos para derrotarlos.

Por suerte, el resto de apariciones no sólo nos dará ese extra en cuanto a dificultad, si no que en muchas ocasiones vendrán acompañados de increíbles escenas que nos ayudarán a profundizar en la historia de los mismos.

Y es que más allá de estar inspirado en los cómics de Stan Lee, este juego nos quiere presentar una historia original, la cual logra no sólo mantener nuestro interés pasadas las primeras horas de juego, si no que incluso logrará irnos enganchando hasta lograr llegar a su final.

Terminando de cerrar el título como su concepto de sandbox, en cuanto al “end game”, y dado que la historia principal apenas superará las 20 horas, contaremos con una enorme cantidad de misiones secundarias que podremos ir encontrando según vayamos desplazándonos a lo largo de la ciudad, así como algunos desafíos y búsqueda de objetos, e incluso pruebas de habilidad y acrobacias.

Spider-Man se encuentra entre los títulos rebajados en las actuales ofertas de enero de la PS Store, por lo que podemos encontrarlo a un precio de 39,99 euros, con una rebaja del 42%.

Celeste

Quizás a muchos no os suene este juego, pero sinceramente, ha sido una de las mejores sorpresas que nos ha dejado este 2018. Y es que este sencillo juego indie no sólo ha logrado hacerse con el galardón de Mejor título independiente, si no que logró estar nominado entre los 6 mejores, por delante de varios juegos de esta lista, siendo nominado para ser el Juego del Año.

Con una estética píxel 2D, acompañada de dibujos más elaborados para el mapa o las escenas de diálogos de los personajes, Celeste se presenta como la segunda versión de un primer concepto de lo que ha resultado ser este juego de plataformas, que podréis encontrar aquí de forma totalmente gratuita, y que os servirá para haceros una ligera idea de lo que os espera en este título.

Más allá de unos gráficos que, aunque muchos crean que pueden estar “menos elaborados”, resultan de lo más completos para atraparnos en la dinámica del juego, nos encontramos una igualmente fantástica banda sonora. Y es que la suerte de que Celeste haya sido creado por un pequeño grupo de personas, es que resulta en algo cuidado hasta el más mínimo detalle.



Si bien al principio parece un juego sencillo, nos enfrentaremos a una curva de dificultad muy bien llevada, y que nos hará sufrir bastante en los últimos niveles. Pero eso no es todo; más allá de las 6 a 8 horas que necesitaremos (los más experimentados en este género) en completar este juego, contaremos con una gran cantidad de coleccionables y secretos, así como una “Cara B” de cada nivel, que podrá a prueba nuestros nervios y habilidad.

Sin embargo, la dificultad nunca llega a ser suficientemente frustrante como para enfadarnos, provocando que le dediquemos hora tras hora al juego sin cansarnos. Algo que también se ve recompensado con el acompañamiento de una genial (aunque quizás algo tópica) historia, con un gran carácter sentimental, tratando temas profundos como la superación, o la depresión y el agobio.

Actualmente podemos encontrar Celeste bajo un bastante merecido precio de 19,99 euros en todas sus plataformas, pudiendo jugarlo en PC desde Steam, Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Dead Cells

Otro juego de desarrolladora independiente que ha sorprendido a muchos, y cuya review os presentamos hace unos meses. Dead Cells se presenta con un concepto mucho más simple: un plataformas roguevania que convertirá nuestro ratito de ocio y relajación, en una nueva fuente de frustración que a la vez nos encantará y enganchará desde el primer momento.

Así pues, como buen título de este género, tendremos que repetir los niveles una y otra vez, tratando de mejorar e ir desbloqueando nuevos caminos y objetos para nuestro siguiente intento. Y es que no contaremos con ningún medidor de nivel fijo que nos ayude a la hora hacer la siguiente partida más sencilla, ya que perderemos prácticamente todo nuestro progreso cada vez que muramos.

Pero no todo se perderá. A medida que avancemos en el juego, podremos ir reuniendo unas células, principalmente al ir derrotando enemigos, y que podremos intercambiar por mejoras permanentes o nuevas armas (sólo la posibilidad de su aparición) siempre que logremos llegar con vida a la zona neutral entre los mapas.

De nuevo nos encontramos con un juego basado en el arte píxel en 2D, con unos profundos e impresionantes escenarios y una calidad escenográfica impecable, que, junto con la banda sonora, formarán un conjunto de pequeños detalles que logran volcarnos en una inmersión total hacia el juego.

A diferencia de la sentida historia de Celeste, y si bien existe un argumento, realmente no se trata de uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, sí que podremos encontrar diversas referencias que nos ayudarán a crear nuestro propio concepto sobre lo ocurrido, acompañado siempre por uno de los aspectos más característicos de Dead Cells: las pequeñas referencias de humor negro.

Desde los fans del género rogue-like, a los amantes de los clásicos Castlevania, los “masoquistas” de Dark Souls, o a cualquiera que busque un juego que le suponga un reto real, Dead Cells es un juego muy recomendable. Actualmente su precio permanece en los 24,99 euros para la edición digital en todas las plataformas, pudiendo disfrutar de él en Switch, PS4, Xbox One, y PC desde Steam.

Forza Horizon 4

Seamos o no fans de este género, hay que reconocer que Forza Horizon 4 ha sido una de las mejores propuestas visuales de este año. Y es que si bien no cuenta con las caras y expresiones de Detroit, o los acabados de las bellezas arquitectónicas de las antiguas ciudades de Assassin’s Creed, la calidad de detalle tanto de coches como de los paisajes de Gran Bretaña, así como el paso de las estaciones por los mismos, es realmente impecable.

Además de los gráficos, también contaremos con nuevas actividades y modos de juego, y una mejora en las opciones de personalización, logrando así establecerse como una de las mejores entregas de este juego de carreras exclusivo de Microsoft.

Más allá de esto, esta entrega sigue apostando por centrarse más en el apartado arcade que en tratar de ofrecer una experiencia más realista de simulación de conducción; algo que personalmente me resulta contradictorio y muy desaprovechado.



Esto provoca que historia se mantenga como algo totalmente trivial, rozando prácticamente la inexistencia, siendo incluso más justa que en las anteriores entregas, cayendo en la repetición de la excusa de la celebración del festival Horizon, y sólo incluyendo una pequeña barra de progreso que nos permitirá forzar los cambios estacionales, y así ampliar los eventos disponibles.

Por suerte, el hecho de la inclusión de estas estaciones, ha resultados ser un acierto total, aportando un factor no sólo visual, obligándonos a adaptarnos a las distintas condiciones meteorológicas y motivándonos a cambiar y probar los distintos tipos de coches para cada situación y carrera.

Así pues, estas estaciones también nos harán de aliciente para que nos desplacemos por el extenso mapa, además de con las carreras, escondiendo distintos coches y elementos desbloqueables ocultos y limitados para cada una.

Y es que en muchos momentos disfrutaremos más del propio paseo, ahorrando bastante más que en gasolina, pudiendo encontrar Forza Horizon 4 en la Microsoft Store desde los 42,24 euros de su edición estándar.

FIFA 19

Dando cierre a nuestra lista, no podía faltar uno de los juegos más vendidos y esperados de todos los años, y es que por algo se trata del deporte con más seguidores del mundo. Hace un mes ya os hablamos sobre nuestras impresiones de FIFA 19, y de cómo esta nueva versión del juego ha resultado ser una de las mejores que ha publicado EA hasta el momento.

Repitiendo el modo de un jugador, nos encontramos de nuevo El Camino de Alex Hunter, esta vez con una renovada perspectiva que nos permite revivir hasta 3 historias simultáneas, entre las que nos alegra ver la presencia de una figura femenina, algo cada vez más recurrente en estas entregas.

Así pues, el resto de novedades del juego, además de la gran mejora y calidad gráfica, se han visto bastante reducidas a los modos de juego, añadiendo nuevos formatos competitivos con distintas variaciones en las reglas, o incluso eliminándolas.

Sin embargo, la guinda del pastel llega con el Football Ultimate Team (más conocido como FUT), el modo online de FIFA, y sin duda la parte en torno a la cual se centra la mayor parte de los usuarios.

Como principal novedad se presenta Division Rivals, que sustituye al anterior sistema de temporadas, y que ha resultado ser todo un acierto. Dependiendo del nivel del usuario se sitúa en una división y dependiendo los puntos que consiga cada semana se le sitúa en una posición de un ranking, que otorga diferentes recompensas.

FIFA siempre ha jugado con la ventaja de contar con las licencias oficiales de los equipos y este año incluye de manera oficial la UEFA Champions League, que lo ha integrado a la perfección en muchos modos del juego.

Sin embargo, la posible vuelta de nuevos modos de juego como fútbol sala o 3vs3, poder realizar partidos mixtos, o una mejora del modo carrera (tanto para jugador individual como para manager), son mejoras que podemos echar en falta en el FIFA 19. Unas mejoras que seguramente se estén reservado para llegar con cuentagotas en las próximas ediciones, y que por tanto, nos obliguen a seguir enganchados a esta cita anual.

Al igual que su anterior entrega, podremos jugar partidos desde todas las plataformas, estando FIFA 19 disponible en Nintendo Switch y PC desde Origin desde los 59,95 euros; y en PS4 y Xbox One desde los 69,99 euros.