Microsoft consolida Surface y la nube de Azure, pero Windows OEM cae con fuerza

Microsoft ha presentado resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2018 (segundo fiscal de 2019), con fuerte subida de ingresos y beneficios gracias a su plataforma en nube y las aplicaciones y servicios profesionales. La consolidación de su línea de hardware Surface y la caída de Windows OEM, son otros titulares destacados.

Microsoft registró ingresos totales de 32.500 millones de dólares para un aumento interanual del 12%. El beneficio operativo aumentó un 18% hasta 10.300 millones de dólares, mientras que el beneficio neto ascendió a 8.600 millones de dólares. No hay duda. Desde la llegada de Satya Nadella, Microsoft no ha dejado de crecer, en ingresos, beneficios, ganancias por acción y capitalización de mercado.

Microsoft hoy: Nube, productividad y servicios profesionales

Como en trimestres anteriores, los buenos resultados se han apoyado en un gran crecimiento de su división de “Nube inteligente” (+20% hasta 9.400 millones de dólares) que incluye además del Cloud otros productos de servidor y servicios empresariales. En esta categoría destacó Azure, con un impresionante aumento de ingresos del 76%.

También buenos los resultados por servicios comerciales (+11%) gracias a los ingresos de la suite en nube Office 365 profesional de un 34%. Los ingresos del Office para consumo solo crecieron un 1%, aunque Microsoft señala el aumento de suscriptores hasta 33 millones.

La compañía también destacó el aumento de ingresos de su red social profesional LinkedIn (+29%) y los ingresos de Dynamics y servicios en la nube del 17%.

El PC cae y Windows OEM más

Los ingresos por licencias OEM para equipos cliente cayeron un 11%, bastante más que la propia caída de ventas de ordenadores personales. Hay una presión continua en la categoría de entrada lo que lleva a menores ingresos y la competencia de los Chromebooks está aumentando. Apple también aumentó ingresos por venta de Mac, recortando la participación de Windows.

También negativo el apartado de Windows OEM empresarial (-2%). Es el primer trimestre de los últimos seis que no crecen los ingresos, lo que indica que las preocupaciones económicas están llegando a los departamentos TI. Los ingresos globales de Windows OEM disminuyeron un 5%. Hace tiempo que Windows ya no es la estrella de Microsoft. Y si el PC sigue a la baja, no será un apoyo para vender licencias.

Consolidación de Surface; Xbox sigue creciendo

A pesar de la caída de Windows, los ingresos generales de la división More Personal Computing de Microsoft registraron un aumento interanual del 7% hasta 12.990 millones de dólares. El “rescate” llegó de Surface con aumento de ingresos del 39% y casi 1.900 millones de dólares. Microsoft se infló de vender hardware en la temporada navideña y consolida su marca propia.

También creció el segmento del Gaming un 8%, apoyado en el software y servicios de Xbox que aumentó un 31%. Otro punto a destacar fue la recuperación de las suscripciones a Xbox Live creciendo desde 59 millones del trimestre anterior a los 64 millones de este trimestre.