Sony ha iniciado el despliegue de una nueva función que te permitirá cambiar gratis tu ID de PSN, una buena noticia para todos aquellos que se arrepienten del nombre que escogieron en su momento, o que simplemente se han cansado de él y quieren dar un soplo de aire nuevo a su cuenta de PlayStation Network.

Esta opción ha estado en fase de pruebas durante las últimas semanas y Sony cree que ya se encuentra lista para entrar en acción, así que a partir hoy podrás empezar a utilizarla. Es importante tener en cuenta que la compañía nipona no ha precisado una hora concreta, pero en teoría debería estar activada para todos los usuarios a partir de esta misma madrugada.

En MC sabemos que es una novedad muy esperada, y por ello hemos querido dejarte una guía completa con todos los pasos que debes seguir para cambiar gratis tu ID de PSN.

Es un proceso muy sencillo, pero ten en cuenta que el cambio solo es gratuito la primera vez. Esto quiere decir que si cambias tu ID de PSN pero te arrepientes y quieres volver a cambiarla tendrás que pagar por ese segundo cambio, y también por todos los sucesivos, así que piénsalo bien.

Cómo cambiar gratis tu ID de PSN

Tienes dos opciones, puedes hacerlo a través de un PC o portátil utilizando cualquier navegador web o desde tu consola PS4-PS4 Pro. En ambos casos el proceso es muy sencillo y se lleva a cabo de forma autoguiada, así que no te preocupes, solo sigue las pautas que verás a continuación:

Si haces el cambio desde tu consola PS4-PS4 Pro tienes que dirigirte a “configuración” y entrar en “PlayStation Network/Administración de cuentas”. Desde ahí seguimos la ruta “información de la cuenta > perfil > ID online”, una vez dentro solo tendremos que introducir la nueva ID que queremos utilizar y completar el proceso, sin más.

En caso de que utilices un navegador tienes que iniciar sesión con tu cuenta actual a través de este enlace, entrar en "perfil de PSN" y editarlo con la nueva identificación que queremos utilizar.

Como dijimos el primer cambio es gratis, ¿pero qué pasa si quieres cambiar de identificador una vez más? Pues que tendrás que pagar, y el precio dependerá de si eres o no suscriptor de PSN Plus. En caso de que no tengas una suscripción activa el precio del cambio será de 9,99 euros, si tienes una suscripción en vigor el precio baja a 4,99 euros.

Si te preocupa asustar a tus amigos o tener que avisarles uno a uno tranquilo, durante el proceso de cambio de identificación podrás elegir la opción de mantener tu vieja ID junto a la nueva por un plazo de 30 días.