Llevamos una semana bastante movida tras la confirmación de parte de las especificaciones de PS5, la consola de nueva generación que Sony tiene previsto lanzar en algún momento de 2020.

Mark Cerny, uno de los principales responsables de dicha consola a nivel de hardware, explicó en una reciente entrevista que PS5 utilizará un procesador Zen 2, una GPU Radeon Navi y un SSD para reducir los tiempos de carga. También dijo que este sistema contará con sonido 3D y soporte de trazado de rayos, además de resolución 8K.

Dicho así suena muy bien, ¿verdad? Pero no debemos dejarnos llevar por la emoción, ya os explicamos por qué en este artículo dedicado a cinco mitos sobre PS5 que debemos olvidar, donde hicimos, además, una llamada a la sensatez.

El caso es que tras las declaraciones de Mark Cerny han empezado a salir las primeras estimaciones de precio y no se han limitado a la prensa especializada, sino que se ha extendido a los analistas. La más reciente nos viene de Pelham Smithers Associates, una empresa especializada en la industria de la fabricación japonesa, que asegura que el precio de PS5 podría ser de 400 dólares, y que en ningún caso superaría los 500 dólares.

Esta previsión encaja con la que os dimos nosotros al hablar del precio de PS5, y francamente es la que más sentido tiene tras hacer un sencillo desglose del posible coste de componentes de dicha consola, aunque sin saber la cantidad exacta de memoria GDDR6 que traerá y la capacidad del SSD es imposible hacer una estimación verdaderamente precisa.

Por otro lado algunos rumores han comentado que PS5 utilizará una APU Ryzen 5 3600G, un chip que ya vimos en este artículo cuando hablamos de la nueva generación de APUs de AMD, pero esta afirmación no es acertada. Puede que Sony utilice una solución similar a dicha APU, pero no será igual, y el motivo es muy sencillo, la compañía nipona contará con una APU semipersonalizada que, al igual que ocurrió con PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X, no estará disponible en el mercado de consumo general.

Como estimación grosso modo nos vale, ya que tendrán en común la arquitectura Zen 2 a nivel CPU y la arquitectura Radeon Navi a nivel GPU, pero diferirán en las frecuencias de trabajo y, muy probablemente, en la cantidad de shaders.