Hablar de Paint y Windows 10 es hacer referencia a una muerte anunciada que, sin embargo, nunca ha llegado a ejecutarse. Ya os lo adelantamos hace casi un par de años en este artículo, dicha aplicación iba a ser eliminada a nivel de sistema operativo, pero seguiría estando disponible para descarga a través de la Microsoft Store.

Esto significa que ya no vendría preinstalada, y que para poder utilizarla iba a ser necesario descargarla de la tienda de aplicaciones de Microsoft. Bien, ¿pero por qué quería hacer esto el gigante de Redmond? Tenemos dos teorías que pueden ir cogidas de la mano. La versión general decía que la compañía quería dar prioridad a Paint 3D, una herramienta que se presentó como una solución revolucionaria y prometedora, y que al final no tuvo la aceptación esperada, pero las malas lenguas decían que era un intento de llevar público a su tienda de aplicaciones.

Como dijimos lo más probable es que al final esa decisión “bebiera” un poco de ambas razones, pero Microsoft nunca llegó a eliminar Paint en Windows 10. Con el paso de los meses esto ha generado una situación de incertidumbre que hoy, por fin, ha llegado a su fin. Brandon LeBlanc, gestor senior de programa del canal Windows Insider ha confirmado que estará presente en la próxima actualización semestral, Windows 10 May 2019 Update.

Esto es importante, pero lo más interesante ha sido la confirmación que ha dado Brandon LeBlanc al decir que Paint seguirá integrado en Windows 10 “por ahora”. Ese comentario apunta a que no se procederá a su eliminación ni en Windows 10 May 2019 Update ni en la próxima actualización semestral, pero no descarta la posibilidad de que acabe siendo suprimida en futuras versiones.

Habrá que esperar a ver qué decide Microsoft en los próximos semestres, pero en cualquier caso podemos estar tranquilos, ya que en el peor escenario posible solo tendríamos que ir a la Microsoft Store y descargar la aplicación.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It’ll remain included in Windows 10 for now.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 23 de abril de 2019