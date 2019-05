Apple iMac 2019, análisis

El pasado 19 de marzo, justo después de la presentación de nuevos modelos de iPad Air y iPad mini, Apple actualizó su gama iMac, incorporando procesadores Intel de novena generación con ocho núcleos y opciones de gráficos Vega.

Hacía meses que se esperaba una renovación de los componentes internos del «todo en uno» de Apple, ya que la última actualización se había producido en 2017 y todos sabemos que más de un año en el mundo de las CPU y las GPU es tiempo más que suficiente para ir pensando en un cambio.

Lo que no estaba tan claro es que Apple fuera a modificar el icónico diseño de su iMac, que se presentó en el año 2012, demostrando que si bien los de Cupertino tienen auténticas joyas de diseño entre sus productos, personalmente creo que el iMac es la que más «brilla» con su carcasa de aluminio y vidrio.

Esta vez Apple no quiso llevar la contraria a los que apostaban por un iMac idéntico a versiones anteriores, por lo que por lo menos durante los próximos 12-18 meses (creo, con Apple nunca se sabe) seguiremos disfrutando de sus elegantes líneas.

La belleza del iMac es indiscutible, por lo menos para mí y para todos aquellos a los que he preguntado si les gusta su aspecto. Reconozco que algunos me han dicho que tiene un precio elevado, que trabajan mejor con Windows, que no se puede actualizar fácilmente; opiniones comunes entre los que no quieren saber nada de Apple. Pero que me hayan dicho que su diseño no les gusta, no he encontrado a nadie.

Esto no quiere decir que no se pueda mejorar, pero fácil no va a ser. Yo lo dejaría casi igual, la verdad. Digo «casi» porque reduciría a la mínima expresión (como por ejemplo ha hecho Apple en sus iPhone X) el bisel negro que rodea la pantalla (aquí la ubicación de la cámara frontal podría solucionarse con un notch), pero no tocaría la franja de aluminio con la manzana en el centro.

Y ya puestos a pedir, permitiría que la peana que sujeta la pantalla pudiera regularse en altura, ya que es fija. Por último, me encanta el color gris espacial del iMac Pro, también del Magic Keyboard y del ratón Magic Mouse 2, así como de todos los cables y conectores que le acompañan. Sé que es una característica diferenciadora del iMac Pro y entiendo los motivos de Apple para no incorporarlo a su familia iMac, pero igual en una siguiente versión que tenga alguna modificación de diseño, sería una buena noticia que el color gris espacial estuviera disponible para los iMac.

Nuevos procesadores y sistema gráfico

Aclarado que en cuanto a su diseño externo no vamos a encontrar ninguna novedad, centrémonos en lo que sí ha cambiado en la actualización del iMac en 2019. Lo primero que hay que decidir, ya que no solo afecta en el precio, también lo hace en las opciones disponibles, es el tamaño de pantalla. La familia iMac tiene pantallas de 21,5 pulgadas y de 27 pulgadas.

En el tamaño de 21,5 pulgadas todavía se vende un modelo con pantalla retroiluminada por LED (sRGB) con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. Este equipo con procesador de doble núcleo a 2,3 GHz (Intel Core i5) , 1 TB de almacenamiento, 8 GB de memoria (ampliable hasta 16 GB) y tarjeta gráfica Intel Iris Plus Graphics 640 se vende por 1.305 euros.

Las novedades comienzan con el siguiente modelo en cuanto a escala de precios. Por 1.499 euros ya podemos optar por un Intel Core i3 de cuatro núcleos a 3,6 GHz de octava generación, memoria de 8 GB (ampliable hasta 32 «gigas»), disco duro de 1 TB, tarjeta Radeon Pro 555X con 2 GB de memoria GDDR5 y pantalla Retina 4K P3 con 4.096 x 2.304 píxeles. Opcionalmente podríamos mejorar este modelo con un Intel Core i7 de seis núcleos a 3,2 GHz de octava generación (320 euros más), 1 TB de almacenamiento Fusion Drive por 120 euros más y por ejemplo ampliar la memoria a 16 GB (240 euros) o a 32 GB (720 euros).

El tercer modelo disponible de 21,5 pulgadas es el que veis en las imágenes que acompañan a este análisis. Se trata de un equipo con Intel Core i5 de seis núcleos a 3 GHz de octava generación, memoria DDR4 de 8 GB a 2.666 MHz ampliable a 32 GB, Fusion Drive de 1 TB, sistema gráfico Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria GDDR5 y pantalla Retina 4K P3 con 4.096 x 2.304 píxeles. Su precio es de 1.699 euros y puede ampliarse con un Intel Core i7 de seis núcleos a 3,2 GHz de octava generación (240 euros), 16 GB (240 euros) o 32 GB (720 euros) de memoria, y gráficos Radeon Pro Vega 20 con 4 GB de memoria HBM2 por 420 euros más.

Los modelos iMac de 21,5 pulgadas cuentan, tras la última actualización, con procesadores de cuatro núcleos de octava generación y por primera vez con procesadores de 6 núcleos que ofrecen un rendimiento hasta un 60% superior (es la opción del Intel Core i7 mencionada). Además, se da la bienvenida a gráficos Radeon Pro Vega con un rendimiento hasta un 80% superior.

La pantalla Retina 5K P3 con 5.120 x 2.880 píxeles es la seña de identidad de todos los modelos de 27 pulgadas, que comienzan desde 2.099 euros con un Intel Core i5 de seis núcleos a 3 GHz de octava generación, memoria DDR4 de 8 GB ampliable a 32 GB, almacenamiento Fusion Drive de 1 TB y sistema gráfico Radeon Pro 570X con 4 GB de memoria GDDR5. Como opciones de ampliación no hay cambio de procesador, pero sí es posible aumentar la memoria a 16 GB (240 euros) o 32 GB (720 euros) y, aunque no lo había mencionado, optar por almacenamiento SSD (como ejemplo, 512 GB nos costarán 360 euros y 1 TB subirá otros 840 euros en la factura final).

El siguiente salto es idéntico al modelo de entrada de 27 pulgadas pero se mejora porque podríamos ampliar la memoria hasta 64 GB y su sistema gráfico es Radeon Pro 575X con 4 GB de memoria GDDR5, todo ello por 2.299 euros. Aquí las opciones de ampliación sí recogen un procesador Intel Core i9 de ocho núcleos a 3,6 GHz de novena generación (540 euros) y los mencionados 64 GB de memoria (1.200 euros).

El tope de gama de la familia iMac mantiene la pantalla Retina 5K de todos los modelos de 27 pulgadas, pero incluye un procesador Intel Core i5 de seis núcleos a 3,7 GHz de novena generación, memoria DDR4 de 8 GB ampliable a 64 GB, almacenamiento Fusion Drive de 2 TB y sistema gráfico Radeon Pro 580X de 8 GB de memoria GDDR5 por 2.599 euros.

Aquí las opciones de ampliación son ya «muy serias». Para empezar, un procesador Intel Core i9 de ocho núcleos a 3,6 GHz de novena generación (480 euros), 64 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz por 1.200 euros y gráficos Radeon Pro Vega 48 con 8 GB de memoria HBM2 por otros 540 euros más. Sin meternos en aumentar el almacenamiento, tendríamos un iMac por 4.819 euros (recordemos que el iMac Pro se vende por 5.499 euros en su versión de entrada, pero la verdad es que no sería comparable porque viene con procesador Intel Xeon W de ocho núcleos y Radeon Pro Vega 56).

Con esta última actualización, el iMac de 27 pulgadas incluye por primera vez procesadores de novena generación con seis y ocho núcleos que ofrecen 2,4 veces más de rendimiento. Además, gracias a la GPU Radeon Pro Vega el rendimiento gráfico aumenta hasta en un 50%, por lo que se convierte en un equipo perfecto para profesionales que trabajan con procesos de mucha carga gráfica como los desarrolladores de contenidos 3D, los editores de vídeos con efectos complejos o los diseñadores de juegos de alta resolución.

Conclusiones

Una de las características de los equipos de Apple es su vida útil (muy larga). Por ejemplo, este artículo lo estoy escribiendo desde un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2014 con macOS Mojave. Es el equipo que utilizo a diario desde hace cinco años, y raro es el día que no estoy con él más de ocho horas diarias. Salvo por algunas teclas como la «a», «s», «d», la «n» o la «c», que casi se han borrado por el uso de todos estos años, las diferentes actualizaciones de macOS me han permitido seguir disfrutando de él casi como si fuera el primer día.

Es la ventaja de un sistema como el que propone Apple, ya que con una actualización (gratuita por otra parte) de su sistema operativo, vuelve a poner en órbita tu equipo. Cuento esto porque la puesta al día del iMac 2019 con nuevas opciones de procesadores y opciones de gráficos es algo que Apple debía hacer, pero no tengo claro que lo necesiten los propietarios de modelos de iMac 2017, que estoy seguro siguen cumpliendo perfectamente con su cometido.

De todas formas, si eres un profesional que te ganas la vida con tareas relacionadas con el vídeo, el 3D, el desarrollo de juegos, la fotografía…. básicamente lo que se ha llamado siempre «imagen y sonido», te habrás dado cuenta que desde 2017 todo lo que estás haciendo «devora» más recursos tanto de CPU como de GPU en tu equipo. Desde este punto de vista, los iMac 2019 son tu solución.

Perfectamente podrías vender tu iMac 2017 (o modelos anteriores) e invertir en la nueva actualización. Si estás en una empresa, prácticamente cualquier iMac de hace cinco años hasta ahora servirá holgadamente para tareas ofimáticas habituales como trabajo con Office, correo electrónico, navegación web, etc. Así, la larga vida útil de los equipos de Apple conseguirá que la inversión realizada (que quizás en un primer momento te parezca elevada) sea muy rentable.