Apple iPad mini 2019, análisis

El 18 de marzo Apple nos sorprendió con nuevas versiones de iPad Air y de iPad mini, ambas con chip A12 Bionic y soporte para la primera generación de Apple Pencil. Con este lanzamiento, la familia iPad de Apple se compone del iPad Pro con pantalla de 12,9 pulgadas o de 11 pulgadas; del iPad Air de 10,5 pulgadas; del iPad con pantalla de 9,7 pulgadas, y del iPad mini de 7,9 pulgadas. Sin duda, una amplia oferta entre la que no será difícil encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Cada “sabor” de iPad tiene características propias, ya que Apple los ha diseñado para captar al mayor número posible de usuarios. Desde los profesionales que con la gama Pro tendrán que hacer un desembolso importante partiendo de los 879 euros, hasta los que optan por el iPad más barato, el que no tiene “apellido” y que se vende desde 349 euros, pasando por los apasionados del iPad mini, un formato un tanto especial pero con muchos defensores de sus posibilidades.

Sin cambios desde 2015

En septiembre de 2015 Apple lanzó el iPad mini 4, por lo que hemos estado tres años y medio sin renovación en el formato con pantalla de 7,9 pulgadas. Seguro que más de uno se estaba preguntando si desde Apple ya daban por amortizado al iPad mini, pero esta quinta generación demuestra que no, que todavía le queda mucha vida al más pequeño de los iPad.

Al igual que ha sucedido con los AirPods 2, los cambios no los vamos a encontrar en su exterior, de hecho, desde Apple nos han confirmado que su intención ha sido actualizar el formato mini pero sin afectar a la compatibilidad con accesorios ya existentes como fundas o teclados. El resultado es que el nuevo iPad mini sigue teniendo los mismos marcos que en la generación anterior y para “activarlo” mantiene el botón Touch ID. Que nadie busque en los nuevos iPad mini y iPad Air un diseño “a toda pantalla” y por supuesto que se olvide de Face ID, del puerto USB-C o de las líneas rectas, esas son características de la familia Pro.

El nuevo iPad mini sigue teniendo unas dimensiones moderadas (20,32 cms de alto x 13,48 cms de ancho y 0,61 cms de grosor), así como un peso de 300,5 gramos en los modelos con WiFi y 308,2 gramos en los modelos con WiFi + Cellular. El resultado es que lo podemos transportar cómodamente y llevarlo a todas partes con nosotros [aunque no lo recomiendo, cabe en el bolsillo trasero de un pantalón vaquero].

Es perfecto para trabajadores de campo que necesiten una tablet fácil de llevar, profesionales que accedan a manuales, diseñadores que a través de la Realidad Aumentada quieran visualizar objetos en espacios reales, niños que con sus manos pequeñas se sentirán más cómodos jugando o viendo vídeos…

En definitiva, tiene el tamaño adecuado para muchísimos usuarios que podrán elegir entre tres colores (plata, oro o gris espacial), dos capacidades de almacenamiento (64 GB o 256 GB) y entre el modelo WiFi o el WiFi + Cellular, es decir, el que permite incluir una tarjeta nanoSIM para datos (o si tu operador telefónico lo admite, optar por eSIM). Y todo ello por un precio que comienza en los 449 euros, pero que puede aumentar hasta los 759 euros.

Chip A12 Bionic

Sin lugar a dudas, y con permiso de la compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación, la inclusión del chip A12 Bionic es la principal novedad del nuevo iPad mini. Este chip fabricado en 7 nanómetros tiene un consumo de energía menor, algo que agradece la duración de la batería, que alcanza hasta 10 horas de navegación por Internet vía WiFi. Además, su arquitectura de ocho núcleos es capaz de procesar cinco billones de operaciones por segundo, con lo que consigue ser hasta tres veces más rápido que el iPad mini 4.

La arquitectura del A12 Bionic destina dos núcleos de rendimiento para tareas de cálculo complejas, de manera que libera a los cuatro núcleos de eficiencia que se encargan de los procesos más habituales. Por su parte, el controlador de rendimiento reparte las tareas entre los núcleos de forma dinámica y suma la potencia de los seis cuando es necesario.

La otra novedad de este chip es el llamado Neural Engine, un motor de Inteligencia Artificial que amplía las posibilidades de aprendizaje automático, algo fundamental para reconocer patrones y hacer predicciones basándose en experiencias previas. La capacidad de diferenciar objetos permite resaltar primeros planos en fotografías en modo retrato, y justo por esto nos extraña mucho que Apple no haya incluido el modo retrato en su cámara.

Ya sabemos que un iPad, aunque sea pequeño como este mini, no es el dispositivo ideal para sacar fotografías, pero ya que tiene una cámara trasera de 8 Mpx con apertura de f/2,4 y lente de cinco elementos, ¿por qué no aprovechar las prestaciones de Neural Engine para hacer retratos de calidad?

En cuanto a la cámara delantera, ha sido actualizada con fotos de 7 Mpx y apertura de f/2,2, lo que mejora mucho las llamadas FaceTime al grabar vídeo en 1080p HD a 30 f/s. Respecto a la grabación de vídeo en 1080p HD cuenta con modo a cámara lenta (120 f/s), time-lapse con estabilización y zoom de tres aumentos.

En definitiva, no va a sustituir a la cámara de nuestro móvil si es de última generación, pero las cámaras del nuevo iPad mini hacen fotos de calidad, son perfectas para escanear documentos y realizar videollamadas con FaceTime, y además facilitan experiencias inmersivas de Realidad Aumentada.

Pantalla Retina y Apple Pencil

La pantalla Retina de 7,9 pulgadas retroiluminada por LED con resolución de 2.048 x 1.536 píxeles a 326 p/p es otro de los valores de este iPad mini. Además de ser un 25% más brillante que el iPad mini 4, sus ángulos de visión son excelentes, soporta una amplia gama de colores (P3) y es True Tone, es decir, ajusta automáticamente la temperatura del color a la del entorno para que el contenido se vea más natural y la vista se canse menos.

Pero la gran novedad de esta pantalla es que es compatible con el Apple Pencil de primera generación, que se vende aparte y tiene un precio de 99 euros. No olvidemos que hablamos del primer Apple Pencil lanzado por la empresa de la manzana, el que es redondo y se carga vía conector Lightning. El Apple Pencil de segunda generación tiene un precio de 135 euros y no es compatible con el iPad mini, solo funciona con el iPad Pro de 11 pulgadas y el iPad Pro de 12,9 pulgada de tercera generación.

El Apple Pencil es perfecto para tomar notas en apps como GoodNotes o similares, así como dibujar, pero también es útil para movernos por líneas de tiempo, unir clips en apps de vídeo como iMovie o editar fotos. La punta del Pencil es más precisa que los dedos para ajustar controles deslizantes, hacer selecciones o marcar ciertas áreas.

Conclusiones

Se puede criticar que el diseño del iPad mini no haya cambiado en los últimos años, pero la verdad es que es un formato que tiene muchos seguidores. El iPad mini te gusta o no te gusta, casi no hay término medio. A mí me gusta, me parece muy cómodo y con la inclusión del chip A12 Bionic se convierte en el mejor tablet de su categoría, por eso merece nuestro “Producto Recomendado”.

Otra cosa es la compatibilidad con el Apple Pencil. No olvidemos que son 99 euros más los que hay que pagar y si no se va a usar no merece la pena. De todas formas, encuentro que los usos que daremos al iPad mini son perfectos para el Apple Pencil, por lo que lo considero un gran punto a su favor.

Y por qué no compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, pues por lo mismo que no tiene puerto USB-C, carece de diseño “a pantalla completa” y no cuenta con Face ID. Como ya he dicho antes, esas son todas características de los iPad Pro, y Apple nunca quiso hacer un iPad mini Pro.