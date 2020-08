Primer tráiler y gameplay de ‘Gotham Knights’

Si ayer recogíamos los principales tráilers de los próximos estrenos en cine de películas basadas en el DC Universe, como The Batman, Wonder Woman 1984 o el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia, tal y como señalamos, no fue esto lo único que se pudo ver en el DC Fandome.

El evento en streaming de DC y Warner Bros tuvo anuncios de películas, sí, pero también de series, cómic y videojuegos, unos de los graneros indispensables para cualquier franquicia atrapajovenzuelos que se precie. De nuevo, fueron varios los títulos que se adelantaron, si bien Gotham Knights fue quizás el más sonado por lo avanzado de su desarrollo.

Sobre estas líneas puedes ver el primer tráiler oficial de Gotham Knights, un nuevo título de acción de Warner Bros Games al más puro estilo del exitoso Batman: Arkham (el juego está siendo desarrollado por Warner Bros. Montreal, el mismo estudio que hizo Batman: Arkham Origins) en el que, sin embargo, no hay ni rastro del caballero oscuro… y es que la historia del juego se basa en una premisa: Batman ha muerto y alguien tiene que continuar con su legado.

Robin, Batgirl, Red Hood y Nightwing serán los encargados de hacerlo, los Gotham Knights protagonistas de una aventura que se desentrañará como dicta la idiosincrasia del universo Batman: a base de hostias como panes y habilidad exclusivas varias con las que afrontar las diferentes misiones del juego. Si arriba puedes ver el tráiler, abajo encontrarás el primer gameplay del juego.

Eso sí, ten en cuenta que Gotham Knights está todavía en desarrollo y lo que puedes ver a continuación ha sido capturado de una compilación prealfa del juego, cuyo lanzamiento se espera que llegue a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a lo largo de 2021, sin concretar fechas por ahora.