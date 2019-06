Hace apenas unos días vimos una nueva información que aseguraba que Nintendo ya había empezado a producir dos nuevas versiones de su consola estrella. La primera se conoce como Nintendo Switch Pro, y la segunda como Nintendo Switch Mini, aunque también se ha utilizado en ocasiones anteriores el apelativo «lite».

Sé que muchos de nuestros lectores todavía se preguntan por qué querría la gran N lanzar dos versiones de consola y es comprensible, ya que se está vendiendo de maravilla y es fácil pensar que la compañía nipona no tiene motivos para dar ese paso, pero lo cierto es que es muy fácil de entender.

Por un lado debemos tener en cuenta que lanzar nuevas versiones de una consola refresca el interés de los consumidores hacia ella, algo que sería muy beneficioso para Nintendo. Por otro lado hay que destacar lo que ya he explicado en ocasiones anteriores, lanzar una Nintendo Switch Pro y una Nintendo Switch Mini permite al gigante japonés llegar a un público más amplio, ya que está ofreciendo alternativas para aquellos que tengan un presupuesto superior, y también para los que se encuentren en una situación totalmente opuesta.

Así, la versión «Pro» podría traer mejoras concretas, como una pantalla de mayor tamaño y otros cambios menores a nivel de especificaciones a cambio de un pequeño aumento del precio de venta, mientras que la versión «Mini» reduciría ligeramente el tamaño de pantalla y estaría centrada en la portabilidad. Su precio de venta sería más bajo, y por tanto resultaría más asequible.

Todavía no contamos con una confirmación oficial por parte de la gran N, pero un fabricante chino de accesorios para gaming ha asegurado que lanzará accesorios para esa Nintendo Switch Mini, incluyendo bolsas de transporte y fundas protectoras, y ha compartido una imagen en la que podemos ver el diseño que podría tener esa nueva consola.

Está claro que esto no nos permite confirmar al cien por cien que vayamos a ver una Nintendo Switch Mini este año, ni que el diseño de la imagen sea definitivo (de hecho es un calco de un render conceptual no oficial que vimos hace unos meses) pero los fabricantes de fundas y de accesorios tienen acceso anticipado a los datos clave de nuevos productos, así que sus filtraciones suelen ser acertadas. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando Olixar filtró el iPhone X, así que no creemos que ésta vaya a ser una excepción.

¿Quiere decir esto que no debo comprar una Nintendo Switch? En absoluto, no sabemos cuándo se producirá el lanzamiento de estas nuevas versiones, así que si tienes pensado hacerte con esta consola adelante, disfrutarás de las franquicias más queridas de la gran N y de una experiencia de juego única, gracias a su combinación de modo portátil y modo dock.

