Desarrolladoras indies prefieren la piratería a las reventas en G2A

Diversos desarrolladores indies han declarado que prefieren que sus videojuegos sean pirateados antes de que se siga vendiendo claves de sus creaciones a través de intermediarios como G2A. La razón es que, debido a que los desarrolladores obtienen ingresos reducidos o nulos, según sus palabras estas operaciones les termina costando más que la piratería.

Las tensiones de entre G2A y ciertos desarrolladores siempre han estado ahí, pero en los últimos tiempos han ido a más debido que el intermediario ha decidido aumentar su visibilidad mediante una mayor actividad en publicidad y redes sociales para celebrar su quinto aniversario.

La cuestión está en que esos desarrolladores acusan a G2A de obtener claves de forma ilegítima, llegando incluso hasta a iniciar una campaña en Change.org contra el intermediario. Por su parte, G2A ha dicho que solo el 1% de todas las transacciones en las que media resultan problemáticas, además que muchas desarrolladoras generan ingresos a través de su sitio web y que si alguna clave ha sido obtenida ilegalmente lo ponen en conocimiento de las autoridades. A su línea de defensa ha añadido que comenzaría a ofrecer a los desarrolladores un reembolso 10 veces mayor que la pérdida provocada si las operaciones son realizadas con datos de una tarjeta de crédito robada. Sin embargo, Mike Rose, de la publicadora No More Robots, ha dicho que esto último no es más que un camelo.

El intermediario ha culpado a los desarrolladores de ser parcialmente responsables de algunas de las estafas que se han dado en su sitio web debido a que los últimos crearon miles de claves gratuitas para sorteos, haciendo que muchas personas hayan conseguido gratis las claves para los juegos, por lo que obtienen beneficio independientemente del precio a las que las revendan. Tras exponer todo su argumentario, como es obvio, G2A ha defendido su modelo de negocio.

Por su parte, las desarrolladoras argumentan que muchas veces las claves revendidas proceden de versiones de la tienda de Steam en las que son más baratas, como la china, donde se pueden conseguir a un precio hasta un 75% más barato que en occidente. Para saltarse el bloqueo regional de la tienda de Valve, el comprador de la clave en reventa añadiría como amigo a un bot ubicado en el ciberespacio chino, el cual generaría luego un enlace a un sitio web separado para que el código pueda ser transferido sin ser detectado.

La situación descrita en el párrafo anterior hace que la clave de origen chino acabe en las manos de un occidental, pero los desarrolladores solo obtienen los ingresos procedentes de la versión china de Steam, donde los juegos se venden a un precio menor. Al funcionar la tienda con porcentajes, la cuantía que llega al final a los desarrolladores es menor. En otros casos, según Mike Rose, han detectado que la tarjeta de crédito con la que se ha realizado la reventa es cancelada después de terminar la operación.

Está claro que G2A no gusta a muchos desarrolladores, y es que si bien en un principio su modelo de negocio no aparenta ser ilegal, la falta de barreras del mundo digital puede terminar minando las ventas de títulos de primera mano.