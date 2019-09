El lanzamiento de la última actualización acumulativa para Windows 10, conocida como KB4515384, sigue dando problemas. Hace poco os contamos que este parche había resuelto el problema del alto consumo de CPU, pero que se había cargado en el proceso el menú de inicio y la función de búsqueda, y hoy hemos podido confirmar que un número creciente de usuarios está sufriendo errores que afectan al sonido en ciertos juegos.

Al momento de escribir este artículo Microsoft todavía no había reconocido la existencia de este error, así que no tenemos claro a qué se debe ni contamos con una solución oficial, aunque al final os dejaremos dos grandes alternativas que pueden ayudaros a resolver este problema.

Entrando al centro del asunto vemos que los informes de errores se centran principalmente en los juegos Apex Legends, PlayerUnknown’s BattleGrounds y Overwatch, y apuntan a la desaparición aleatoria de determinados efectos de sonido y a un volumen más bajo de lo normal. Las quejas que han ido subiendo los usuarios afectados tienen en común un predominio de soluciones de sonido Realtek, muy extendidas y utilizadas, ya que vienen integradas en la mayoría de las placas base actuales.

No es la primera vez que las soluciones de sonido Realtek tienen problemas en Windows 10, de hecho he experimentado fallos en las dos últimas actualizaciones semestrales de dicho sistema operativo en mi equipo principal, que cuenta con un chip de sonido de esa marca, y pude resolverlo utilizando unos controladores anteriores. Sin embargo, en este caso el problema no está en los controladores, sino en la actualización KB4515384.

Imagino que Microsoft lanzará próximamente un parche que resuelta este problema y los otros que ha generado su última actualización acumulativa. Empieza a ser preocupante que con cada nueva actualización, incluso con las acumulativas, que no tienen ni de lejos el calado de las semestrales, estemos viendo de forma continuada errores relativamente graves que afectan de una manera considerable a los usuarios.

Antes de terminar os resumo las dos posibles soluciones que tenéis a vuestro alcance si os habéis visto afectados por este error y no queréis desinstalar el parche KB4515384. La primera es cambiar la configuración de la calidad del sonido de Windows 10 a 16 bits 44.100 Hz. Para ello hacemos clic derecho en el icono del altavoz presente en la bandeja del sistema, elegimos «Sonidos» y nos vamos a «Reproducción», donde elegiremos el medio de salida que utilicemos. Hacemos doble clic en él y en la pestaña «Opciones Avanzadas» podremos cambiar la calidad del sonido. Otra solución que ha funcionado a algunos usuarios pasa por deshabilitar y habilitar todos los efectos de sonido.