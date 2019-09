Nuestros lectores hablan: ¿Tarjetas gráficas NVIDIA o AMD?

Elegir una tarjeta gráfica en los años noventa era toda una odisea. La fiebre del 3D generó una gran competencia con marcas como Matrox, Creative, 3DFX, S3 Graphics, NVIDIA y ATi ofreciendo productos variados y bastante competitivos. Hoy, sin embargo, la opción se reduce a NVIDIA o AMD.

Qué puedo decir, esto tiene en el fondo un lado positivo, y es que el consumidor lo tiene relativamente más fácil para elegir, pero también hay una competencia menor que afecta a los ciclos de desarrollo de nuevas tecnologías y que impide la adopción de políticas de precios más agresivas.

La elección de una tarjeta gráfica tiene diferentes variables y puntos a considerar, como el presupuesto del que disponemos, el uso que le vamos a dar y el sistema operativo que utilizamos, pero siempre debemos partir de una primera decisión que luego nos llevará a optar por un producto en concreto, y es, como anticipamos, elegir entre soluciones NVIDIA o AMD. Puede que algunos crean que es una decisión fácil, pero si adoptamos una postura objetiva e imparcial (sin favoritismos) nos daremos cuenta de que es todo lo contrario.

Ahora mismo NVIDIA tiene las tarjetas gráficas más potentes del mercado, las RTX 2080 Super y RTX 2080 TI, así que si quieres lo «mejor de lo mejor» en términos de potencia bruta no hay duda, debes optar por los de verde. Sin embargo, en el nivel más bajo de la gama alta y en la gama media AMD tiene soluciones muy interesantes que ofrecen, en la mayoría de los casos, un valor precio-rendimiento superior al de las alternativas de NVIDIA.

Cuando elegimos entre NVIDIA o AMD influye la gama a la que nos dirijamos, pero también el sistema operativo. Si utilizamos Windows no tenemos nada de lo que preocuparnos, el soporte que ofrecen ambas marcas es excelente, aunque la firma de Sunnyvale ha generado una gran expectación por lo bien que han envejecido sus tarjetas gráficas Radeon durante los últimos meses, algo en lo que ha influido, sin duda, el salto gradual de los desarrolladores a DirectX 12 y a Vulkan, y las mejoras a nivel de drivers.

En el caso de Linux la cosa cambia, ya que NVIDIA sigue sin hacer algunas cosas bien y tiene frentes abiertos que mejorar, como vimos en este artículo que publicaron en su momento nuestros compañeros de MuyLinux.

Si nos centramos en la eficiencia energética y las temperaturas vemos que NVIDIA ofrece diseños más eficientes y equilibrados a pesar de que utiliza el proceso de fabricación de 12 nm (AMD ha saltado a los 7 nm). Esto tiene una explicación, y es que la compañía de Sunnyvale todavía no ha completado el salto definitivo a la arquitectura RDNA, algo que, esperamos, se produzca en 2020.

Entonces, ¿NVIDIA o AMD?

Una pregunta muy complicada. En mi caso no tengo una preferencia particular y me limito a valorar lo que ofrece cada una en el momento en el que tengo que renovar mi tarjeta gráfica para elegir entre ambas, aunque debo decir que durante mis más de dos décadas en el mundo de la informática he utilizado más tarjetas gráficas GeForce de NVIDIA que Radeon de AMD.

Ahora mismo tengo una GTX 980 Ti que compre reacondicionada y con garantía hace un par de años por apenas 295 euros, y no pienso renovar a corto o a medio plazo. Esto me permitirá esperar a ver qué presenta AMD el año que viene y decidir si me compensa ir a por las RTX Serie 20 o a por una Radeon basada en RDNA 2.

Dicho esto os paso la pelota a vosotros: ¿NVIDIA o AMD? Los comentarios son vuestros.