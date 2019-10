Los fallos en Windows 10 siguen acumulándose con cada nueva actualización que se publica para el sistema operativo. Microsoft arregla cosas y rompe otras en un círculo vicioso que no parece tener solución a pesar de las mejoras prometidas para el proceso.

La última actualización acumulativa (opcional y no de seguridad) para Windows 1903 lanzada a finales de septiembre, Update KB4517211, ha solucionado, entre otros, los problemas relacionados con el menú de inicio y el apartado del audio que estaban reportados. Sin embargo, ha provocado otros, en Windows Search y en la ejecución de VMware.

El primero afecta al servicio de búsqueda Windows Search. No funciona desde el botón de la barra de tareas (no se muestra la ventana de búsqueda), ni tampoco escribiendo en el menú Inicio de Windows. El de VMware es más grave, afecta a distintas versiones comerciales «Pro» y simplemente no permite usar la herramienta de virtualización, una de las más usadas en Windows. Su ejecución devuelve el error «VMware Workstation Pro no puede ejecutarse en Windows: busque una versión actualizada de esta aplicación que se ejecute en Windows».

Tampoco está solucionado uno reportado hace tiempo, el de las impresoras que afecta a la cola de impresión con problemas para completar las tareas, bloqueos y cierre de aplicaciones cuando falla. La única solución conocida hasta ahora es desinstalar la problemática actualización KB4517211.

¿Hay solución para los fallos en Windows 10?

Una de las principales novedades de Windows 10 1903 (la última versión estable) abordó la mejora de las actualizaciones del sistema. Las dos últimas fueron un desastre que convirtieron las actualizaciones en un ejercicio de alto riesgo para equipos y archivos. Microsoft prometió mejorarlo teniendo en cuenta los comentarios de socios y usuarios y la verdad es que los anuncios fueron en la dirección correcta para conseguir el objetivo final: aumentar la calidad del software y su distribución.

Microsoft estableció un mayor tiempo de prueba y una ampliación significativa de la interacción con los socios del ecosistema, incluidos ingenieros propios y resto de empleados, fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de software independientes (ISV) y los millones de Insiders. También se prometió una mayor transparencia cuando se descubrieran los errores; una detección temprana de los mismos u horas activas inteligentes para evitar reinicios inesperados por las actualizaciones.

Y por si acaso las actualizaciones seguían fallando, como está sucediendo, se separó la instalación de la versión completa de las opciones propias para actualizar características y seguridad en Windows Update. También se ofreció más control al usuario de cómo y cuándo realizar las actualizaciones (incluido poder pausarlas a los usuarios de la edición “Home”), además de mejorar la reversión a versiones anteriores por si acaso.

Sobre el papel, mejoras adecuadas. En la práctica los fallos en Windows 10 siguen llegando con cada nueva actualización. A pesar de la mejora de la estabilidad en el lanzamiento de la versión mayor Windows 1903 y que los errores reportados no afectan a todos los usuarios, éstos siguen apareciendo. La única solución sigue siendo aplazar las actualizaciones de Windows 10 y limitar los errores.