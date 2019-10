Microsoft ha retomado las alertas emergentes en Windows 7 Pro. Notificaciones entre informativas y cansinas que recibirás en el escritorio para recordarte el final del soporte técnico del sistema.

A medida que se acerca el adiós a Windows 7, Microsoft está adoptando medidas para que el usuario recuerde lo que ello significa. A nadie escapa que el objetivo principal no es otro que obtener migraciones masivas a Windows 10 y evitar otro «caso Windows XP».

Más que tantos avisos, hubiera sido preferible aumentar la calidad del software de Windows 10 para que los mismos usuarios sintieran la necesidad de actualizar. Pocos de ellos deben quedar ya sin conocer la cercanía del final del soporte técnico de Windows 7 y la necesidad de buscar alternativas.

Las alertas emergentes en Windows 7 Pro te sonarán familiares porque fueron empleadas agresivamente por Microsoft en el primer año de vida de Windows 10 cuando ofreció la actualización gratuita. La compañía difundió mensajes molestos por doquier e instaló (sin aviso previo) la aplicación Obtén Windows 10 (GWX) para terminar de hartar a los usuarios.

Se actualizaron sistemas sin un consentimiento explícito y algunos automáticamente en horas de trabajo provocando además pérdida de datos. Hubo escándalo general y hasta demandas judiciales. No es el caso actual, pero conociendo los antecedentes ve preparado para cualquier cosa.

Suponemos que las notificaciones serán similares a las de la versión Home que llegaron hace unos meses. Más comedidas que el GWX, Microsoft lo califica como un «recordatorio de cortesía» para explicar a los usuarios que se quedarán sin actualizaciones de seguridad a partir de enero de 2020. Solo si no eres una empresa que pase por caja, porque éstas sí tendrán soporte extendido hasta 2023.

Microsoft prometió que los mensajes solo aparecerían «unas cuantas veces» este año y que habrá una casilla de verificación («No notificarme otra vez») que definitivamente suprimirá cualquier mensaje futuro.

Esperemos así sea, pero, lo dicho, si Microsoft hubiera lanzado un Windows 10 atractivo, que hubiera mejorado la calidad del software y que llegara sin tantos fallos incluyendo fiascos graves de estabilidad como las versiones de 2018, seguramente no necesitaría emitir advertencia alguna porque la inmensa mayoría hubiera actualizado.

Obviamente, sí te recomendamos buscar alternativas a un sistema sin actualizaciones de seguridad, cuyas vulnerabilidades serán aprovechadas para todo tipo de ataques. Microsoft recomienda actualizar a Windows 10 y -a pesar de los pesares- es el paso más natural.

Que no único. Puedes mantener Windows 7 con el riesgo comentado y teniendo el máximo cuidado en su uso (no te lo recomendamos); adquirir un Mac de Apple o la ideal si no pasas a Windows 10: dar el paso a Linux. Cualquier equipo que ejecute hoy Windows 7 será capaz de actualizarse a una de las distribuciones GNU/Linux porque sus requisitos mínimos de hardware son muy similares. Si te interesa, puedes seguir este especial práctico.