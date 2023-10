Diablo IV se estrena en Steam recibiendo «bombing» de reseñas negativas

Una de las consecuencias de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft es que algunas de las IP más conocidas de Blizzard están empezando a aparecer en Steam. Tras la llegada de Overwatch 2, ayer se estrenó oficialmente Diablo IV en la plataforma de Valve, pero la noticia está siendo que las primeras opiniones que está recibiendo por parte de los usuarios no están siendo especialmente positivas.

El estreno de Overwatch 2 es, si tenemos en cuenta solo las opiniones de los usuarios, uno de los peores de la historia de Steam (si no es el peor), y las valoraciones más recientes no lo ponen mucho mejor. El shooter multijugador solo tiene en total un 10% de opiniones positivas y un 23% de aprobación entre las reseñas recientes, lo cual muestra que el videojuego ha tenido un recibimiento bastante malo, cosa que no necesariamente significa que sea malo en términos cualitativos.

Por su parte, Diablo IV ha sido mejor recibido, con un 55% de reseñas positivas en el momento en el que estas líneas están siendo redactadas. Si bien esta es una valoración media mucho mejor que la de Overwatch 2, es innegable que está muy por debajo de la calidad y el prestigio que atesora la saga de action RPG de Blizzard. Lo triste del asunto no es la recepción negativa, cosa que sería hasta esperable si el producto fuera mediocre, sino que muchas reseñas parecen ser más troleo que otra cosa.

Algunas de las reseñas negativas en inglés más valoradas dicen cosas como “sé que Blizzard recibe mucho odio, pero personalmente, no creo que reciba lo suficiente” y “gracias Gaben por hacer posible esta reseña negativa”. Para los que anden perdidos, Gaben es el mote por el que muchos conocen a Gabe Newell, fundador y jefazo de Valve. Otras reseñas no son más que insultos, con palabras censuradas por los filtros automáticos de Steam.

Todo parece indicar que parte de la comunidad de Steam está repitiendo con Diablo IV el mismo patrón que con Overwatch 2. En el caso del segundo el bombardeo estuvo más justificado debido a que Blizzard anunció el descarte del modo Jugador contra el Entorno (PvE) que había prometido incorporar, sin embargo, parece que Diablo IV sí ha llegado con un contenido base de calidad y encima con verificación para la Steam Deck.

Otra posible razón del odio que están recibiendo los títulos de Blizzard es la tardanza en aparecer en Steam, por lo que muchos usuarios estarían mostrando su resentimiento en lugar de agradecer que, gracias a la intervención de Microsoft, ahora los tenga oficialmente a su disposición a través de su plataforma predilecta. Aquí es importante tener en cuenta que Blizzard ha sido tradicionalmente muy reservada en la distribución de sus juegos al menos en PC, por lo que no se encuentra una gran cantidad de estos en plataformas que no sean la suya. Por ejemplo, el primer Diablo y su expansión Hellfire pueden ser adquiridos desde GOG, pero las secuelas no están.

Que un juego tenga una recepción mixta en Steam no quiere decir que esté siendo un fracaso en ventas, y a buen seguro que no está siendo así viendo el gran tirón que tienen las franquicias de Blizzard. No todas las reseñas negativas son destructivas y carentes de fundamento, porque a fin de cuentas sobre gustos no hay nada escrito y cada persona tiene sus preferencias, pero el tufo a campaña de odio hacia los títulos de la desarrolladora canta a lo lejos.

Las campañas de bombing de reseñas negativas en Steam empezaron con cierto fundamento, como cuando la versión para Game Pass de NieR: Automata estaba reparada mientras la de Steam seguía rota o la vergüenza que hace 2K Games con la versión para PC de NBA 2K, pero en los últimos tiempos han aparecido casos que responden más a aspectos políticos o al resentimiento personal que al mal hacer de los desarrolladores. Si esto va a más, puede terminar perjudicando a la reputación de Steam y hacer que las editoras prefieran publicar para otras plataformas como Epic Games Store o GOG con el fin de evitar la toxicidad de la comunidad de Steam.