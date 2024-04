Blizzard cancela la BlizzCon 2024

Todos esperábamos que, a no mucho tardar, Blizzard comunicara oficialmente las fechas y otros datos de la BlizzCon 2024, el encuentro anual en el que la desarrolladora lleva a cabo algunos de los lanzamientos y anuncios más esperados del año. Recordemos que, hasta 2020, esta convención se ha llevado a cabo anualmente y ha convocado, ya fuera presencialmente o de manera online, a gran parte de los jugadores de sus títulos. El año de la pandemia fue distinto, claro (al final se celebró una versión exclusivamente online, en febrero de 2021, que agrupaba los eventos de ese año y el anterior) y después, en 2022, el estudio decidió cancelar el evento, pues se encontraba inmersa en la crisis provocada por la toxicidad.

Todo pareció volver a la normalidad el año pasado, con la celebración de la BlizzCon 2023, celebrada pocas semanas después de que se confirmara y finalizara la compra de Activision-Blizzard King por parte de Microsoft, pero que se había anunciado y organizado antes de que esta operación se completara. Esto, claro, nos hizo pensar que el evento volvería a realizarse anualmente, manteniendo las modalidades presencial y online, una vez que los nubarrones parecían haberse disipado.

Sin embargo, y por sorpresa, resulta que no ha sido así, y es que Blizzard ha comunicado oficialmente que se cancela la BlizzCon 2024, tal y como podemos leer aquí. Y lo más desconcertante es que, tras leer dicha comunicación, no queda clara en absoluto cuál ha sido la razón (o el conjunto de razones) por las que el estudio, ahora propiedad de Microsoft, ha decidido que será mejor no celebrar el evento este año, dejando en el aire su continuidad en el futuro.

Es cierto que, al final del primer párrafo de ese texto, afirman que «estaremos tan emocionados como siempre de traer de regreso la BlizzCon en años futuros«, por lo que, en teoría, no hablamos de una cancelación definitiva. Sin embargo, la falta de razones concretas con las que explicar la cancelación de la BlizzCon 2024, sumado a que hablan de «años futuros«, es decir, la falta de concreción en ambos puntos clave, invita a tener cierta desconfianza en lo referido al futuro de este evento.

Es cierto que, en el pasado, la BlizzCon ha protagonizado algunos momentos bochornosos, como cuando una asistente inquirió a los desarrolladores por la hipersexualización de los personajes femeninos, y la respuesta que recibió fue digna de un grupúsculo de adolescentes (con mi respeto al común de los mismos) secuestrados por sus propias hormonas y con pocas o nulas ganas de ducharse con frecuencia. O aquel en el que, impulsados por la codicia de los accionistas, la compañía anunció Diablo Immortal, ganándose un abucheo que, aún a día de hoy, todavía debe resonar en las pesadillas de Wyatt Cheng, que tuvo que dar la cara y subirse al escenario para enfrentarse al escarnio.

No obstante, pese a ello, el evento ha reportado muchas más alegrías que decepciones a la comunidad de jugadores, y en la actualidad no parece haber razón alguna para suspenderlo este año y, de este modo, dejar su futuro en el aire. Esperemos que, en algún momento, se produzcan explicaciones más claras sobre las razones por las que se ha cancelado la BlizzCon 2024, y que además se confirme su continuidad poniendo fecha concreta a la próxima celebración de la convención.