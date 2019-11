Ant-Man 3 está en el horizonte con Peyton Reed de nuevo en la dirección

Ant-Man 3, que sería la tercera película basada en las aventuras del hombre hormiga de Marvel, podría estar en desarrollo según informan en The Hollywood Reporter se han hecho en The Verge, con Peyton Reed de nuevo en la dirección tras haber estado al cargo de las dos primeras entregas.

Obviamente, los arcos argumentales de las distintas sagas de Marvel han quedado tocados con las últimas películas de Avengers, aunque se espera que Paul Rudd vuelva a encarnar Scott Lang. Además, parece que los personajes de Marvel protagonizarán una gran cantidad de nuevas películas propias como parte de la Fase Cuatro del universo de la compañía de cómics, transcurriendo todas ellas después de Avengers: Endgame. Además de Ant-Man 3, según The Hollywood Reporter también estarían en proyecto “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”, que sería estrenadas en el año 2021.

Los planes en torno a la Fase Cuatro del universo Marvel fueron anunciados en dos grandes eventos el pasado verano: La Comic-Con de San Diego y la convención bienal D23 de Disney. Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, describió toda la Fase Cuatro a los congregados en la Comic-Con de San Diego, diciendo que habrá una gran cantidad de proyectos más allá del cine, abarcando también teatro y contenidos exclusivos para Dinsey+, la plataforma de contenidos en streaming del gigante tras Mickey Mouse que amenaza con hacerse con una enorme cuota de mercado nada más estrenarse. De hecho, las altas expectativas de la compañía le han permitido imponer restricciones adicionales y sobre la marcha.

Sobre los contenidos de la Fase Cuatro del universo Marvel, de momento se conocen Black Widow, que se estrenará el 1 de mayo de 2020; El Halcón y el Soldado de Invierno, programada para otoño de 2020; Los Eternos, prevista para el 6 de noviembre de 2020; Shan-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (12 de febrero de 2021); WandaVision (primeara de 2021); Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que se estrenaría el 7 de mayo de 2021; Loki, para la primera de 2021; ¿Y si…? (verano de 2021); Ojo de Halcón (otoño de 2021); y Thor: Love and Thunder, para el 5 de noviembre de 2021. Además, en el D23 se anunciaron series de She-Hulk, Ms. Marvel y Caballero Luna.

Por lo que se puede ver, Marvel no tiene ni la más mínima intención de aflojar el pistón, y todo apunta que tras el estreno de Disney+ se nos va a “bombardear” de contenidos basados en licencias de la conocida casa de cómics, y es que Marvel Studios se ha mostrado como una división muy rentable para Disney.