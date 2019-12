Intel está concentrando una gran cantidad de recursos, tanto tecnológicos como económicos y humanos para completar el desarrollo de las tarjetas gráficas Xe, una nueva generación que llegará en 2020 y que marcará el regreso del gigante del chip a un mercado complicado y altamente competitivo que se le ha resistido durante años.

Las informaciones que habíamos visto anteriormente eran muy positivas y colocaban a las Intel Xe en una posición realmente buena frente a la competencia, tanto en términos de rendimiento como de eficiencia. Según varias fuentes la versión más potente de esa nueva generación de tarjetas gráficas Intel Xe va a contar con una configuración de 512 unidades de ejecución y ofrecerá una potencia a medio camino entre la RTX 2070 y la RTX 2080 de NVIDIA, y la versión menos potente vendrá en configuraciones de 128 unidades de ejecución con TDPs muy distintos (versión estándar y variantes de bajo consumo).

Gracias a esa posibilidad de configurar una misma base a nivel de GPU con diferentes TDPs, reduciendo las frecuencias de trabajo, se llegó a barajar la posibilidad de que Intel diera forma a una versión con 128 unidades de ejecución que fuera capaz de rendir casi como una GTX 1050 manteniendo un TDP de 25 vatios, algo que, según una nueva información es poco probable.

Las previsiones más optimistas que habíamos visto sobre las tarjetas gráficas Intel Xe han quedado puestas en entredicho. Una de las fuentes más fiables de todas las que han ido filtrado detalles sobre esa nueva generación de tarjetas gráficas de Intel asegura que la relación rendimiento por vatio que tienen los modelos que llegarán en 2020 no solo no es buena, sino que además no puede competir al nivel de las últimas arquitecturas de NVIDIA y AMD, Turing y RDNA, respectivamente.

Esto es muy interesante, ya que ni Turing ni RDNA destacan especialmente por haber representado un salto importante en materia de eficiencia. La primera utiliza el proceso de 12 nm y la segunda el de 7 nm, un detalle que, en conjunto, ha llevado a algunos a pensar en la posibilidad de que Intel acabe utilizando el proceso de 14 nm en sus tarjetas gráficas Intel Xe de primera generación, aunque francamente me parece más probable que opten por el proceso de 10 nm.

Sobre este tema es importante aclarar que las tarjetas gráficas Intel Xe que veremos en 2020 no juegan en la misma liga que las soluciones Ponte Vecchio. Estas últimas están pensadas para el sector profesional, aunque tendrán versiones para el mercado de consumo general, no llegarán hasta 2021 y estarán fabricadas en proceso de 7 nm, al menos en teoría. Suenan campanas que apuntan a un retraso a 2022, pero no hay nada oficial todavía.

Volviendo a la primera generación de tarjetas gráficas dedicadas de Intel, la serie Xe que harán su debut en 2020, esta nueva información indica además que los progresos que están consiguiendo a nivel de arquitectura no son buenos, que su disponibilidad será muy limitada (solo serán comercializadas por la propia Intel, las ensambladoras no tendrán acceso a ellas) y que los drivers tendrán muchas carencias y trabajo pendiente.

Es pronto para sacar conclusiones precipitadas. Intel tiene talento y recursos más que suficientes para desarrollar una arquitectura gráfica competitiva, pero el tiempo necesario puede acabar siendo un problema. Quizá Raja Koduri y su equipo no han podido pulir todos los detalles que necesitaban en el tiempo previsto y esa primera generación de tarjetas gráficas dedicadas acabe quedando por debajo de lo esperado, pero en cualquier caso sentará unas bases sobre las que Intel podría ir construyendo y mejorando un proyecto cada vez más sólido.

Más información: WCCFTech.