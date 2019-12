Las mejores series de 2019… según MC, sí. Continuamos de esta manera nuestro repaso más personal a los mejores del año con algo que quizás no os esperabais, si sois lectores habituales. Y es que aunque solemos hablar de películas y series e incluso os informamos de todo lo que sale con nuestra sección de Novedades VOD, no es ese nuestro principal cometido.

Sin embargo, a la hora de recomendar contenidos y no continentes, nos quedamos siempre en los videojuegos, como hicimos ayer con Los mejores juegos de 2019… según MC, por lo que en esta ocasión hemos querido ir un poco más allá. ¿Y cuál es el contenido que más interés genera después de los juegos? Las series, en efecto.

Además, como en MC somos muy de series… pues dicho y hecho: parte del equipo de redacción nos hemos juntado para contaros las mejores series de 2019… en nuestra opinión, claro; lo cual se traduce en las series que más nos han gustado a cada uno, pero no en que representen nuestros gustos, ojo. O sí. O en parte.

Las mejores series de 2019… según MC

Como decimos, esta es una serie de recomendaciones personales y el único requisito que nos hemos fijado para llamarlo Las mejores series de 2019… según MC (la coletilla es importante para evitar confusiones) es que las elegidas sean series que se hayan estrenado este año. Y que se puedan ver legalmente en España.

Chernobyl

Género: Drama

La puedes ver en HBO

Recomendada por Juan Ranchal

En los pocos ratos libres que me deja la tarea diaria intento desconectar de cualquier aparato eléctrico/electrónico y ello incluye la «caja tonta» por mucho que nos la vendan como cada vez más inteligentes. Digo ello porque no he visto demasiadas series de las centenares publicadas este año (creo que muchas de ellas prescindibles), además que soy más de películas y cuanto más antiguas, mejor. Sí procuro estar al día y me fío totalmente de las recomendaciones que mi amigo Pomeyrol nos va contando semana a semana en las Novedades VOD.

Una de ellas es la que he elegido para este especial porque a mi juicio es una de las grandes imprescindibles de este año. De gustos más bien particulares, no suelo coincidir con una parte de la crítica. Este caso confirma la regla. Dos días después del final de su emisión, Chernobyl saltaba al puesto número uno del ranking televisivo de IMDb con una puntuación de 9,7 puntos sobre 10 tras 140.000 votaciones, superando a Breaking Bad, Planeta Tierra, Band of Brothers o Juego de Tronos, como la mejor valorada de la historia de las series.

Por si no la conoces, Chernobyl es una mini-serie de cinco episodios de drama histórico que cuenta los sucesos del peor desastre nuclear civil conocido. Co-producida por HBO y Sky, creada por Craig Mazin (The Huntsman: Winter’s War) y dirigida por Johan Renck (Breaking Bad), está protagonizada por Jared Harris como Valery Legasov, un destacado físico nuclear soviético; Stellan Skarsgård como el viceprimer ministro soviético Boris Shcherbina, quien fue asignado por el Kremlin para dirigir la comisión gubernamental sobre Chernóbil después del accidente; y Emily Watson, quien interpreta a Ulana Khomyuk, una física nuclear soviética comprometida a resolver el misterio de lo que causó la explosión del reactor nuclear.

Con una ambientación genial que te traslada a 1986, la serie es sombría, descarnada, brutal y bastante fidedigna de los sucesos generados por una de las peores catástrofes provocadas por el hombre. Vemos en acción a los valientes «liquidadores» que se sacrificaron para salvar la zona (y media Europa) de un desastre inimaginable; el drama humano provocado por los efectos de la radiación a corto y largo plazo; el gran sufrimiento de los pacientes y las mentiras de las autoridades soviéticas que ocultaron, encubrieron y minimizaron en su inicio la catástrofe, y después destruyeron informes por centenares para tapar su incompetencia y el mayor desastre nuclear civil de la historia.

Con solo cinco episodios, el visionado se hace comodísimo para un fin de semana de sofá y gustará a cualquier tipo de usuario. Créeme; no veo muchas series, pero esta es una de las imprescindibles de 2019.

Cristal Oscuro: La era de la resistencia

Género: Aventuras

La puedes ver en Netflix

Recomendada por Eduardo Malo

Aunque muchos quizás no lo sepan, esta serie se presentó como una precuela y explicación para lo sucedido en la película homónima estrenada en 1982, considerada uno de los clásicos de culto dentro de los géneros de aventura y fantasía.

Y es que aunque la obra del famoso Jim Henson no tardó en ser eclipsada por La Historia Interminable, la película supuso toda una revolución en la escena cinematográfica, haciendo uso exclusivo de marionetas para interpretar a todos y cada uno de los personajes que aparecen en ella.

Algo que Netflix supo mantener a la perfección con su entrega, en la que si bien aparecen diversos efectos especiales, no se hizo uso de ninguna de las tecnologías de recreación o CGI para los personajes, de nuevo interpretados por estas nostálgicas marionetas.

De esta manera Cristal Oscuro: La era de la resistencia vuelve a ofrecernos una historia profunda y emocionante para todos los públicos, cargada de una atmósfera por partes iguales alegre y sombría.

Así nos ven

Género: Drama

La puedes ver en Netflix

Recomendada por Tomás Cabacas

Basada en hechos reales y con una impecable dirección de Ava DuVernay, Así nos ven es un descenso a los infiernos del sistema judicial y la injusticia social. Dura, intensa y con unas interpretaciones fantásticas, esta miniserie no cae en lo obvio y nos invita a reflexionar sobre cómo se comporta la sociedad cuando el relato adecuado llega en el momento oportuno. Con un tono cinematográfico muy setentero, en mi opinión es una joya que no debería pasar desapercibida entre el ingente catálogo de Netflix.

Good Omens

Género: Aventuras

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendada por Eduardo Medina

Good Omens (Buenos Presagios) es una serie producida por Amazon y estrenada en Prime Video en este 2019 con una primera temporada de tan solo seis capítulos, los cuales al final terminan siendo pocos.

Para no destripar mucho de la historia, diré que un ángel y un dominio habituados a la vida en la Tierra se ven obligados (hasta cierto punto) a unir sus fuerzas para evitar el fin del mundo. El dúo protagonista, interpretado por Michael Sheen y David Tennant, muestra bastante compenetración ante la cámara, aunque la actuación del segundo encarnando al demonio es la que más me ha gustado, sobre todo porque Tennant no solo actúa bien, sino que además transmite carisma a su personaje, cosa que también logró cuando interpretó a Killgrave en la primera temporada de Jessica Jones.

Para lograr sus objetivos (y sobre todo el de evitar el fin del mundo), cada uno de los personajes se topará con situaciones que en ocasiones resultarán disparatadas e inverosímiles, cosa lógica si tenemos en cuenta que Good Omens es, ante todo, una comedia. Sin embargo, y siguiendo la línea de temáticas adultas que suele tratar Amazon en sus propias producciones, el espectador también se encontrará con algunas situaciones perturbadoras, sobre todo las relacionadas con el mundo de los demonios.

La buena producción y sobre todo las buenas actuaciones del dúo protagonista hacen que la serie enganche, pero en mi opinión tiene en su contra que la historia no está muy bien contada en algunos episodios, haciendo que el espectador se pierda.

The Boys

Género: Acción

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendada por J.Pomeyrol

Te voy a contar un secreto: si para estas recomendaciones no nos hubiésemos puesto requisitos como hablar solo de series de entreno o que estén disponibles para ver en España, tal vez mi elección hubiera sido otra. Así a bote pronto pienso en The Mandalorian (…), Dear White People, Mindhunter… No, Game of Thrones no, que menudo final. Total, que me quedo con The Boys.

Si al igual que a mí te gustan los superhéroes pero empiezas a sentirse tan saturado que mucho de lo que sale lo dejas de lado por hastío a la repetición, pero al mismo tiempo estás abierto a ver cosas que merezcan la pena, The Boys es una de esas cosas. Porque la serie va de superhéroes; sin embargo, hasta ahí llegan las similitudes con la mayoría de lo que se cuece en este género.

The Boys es la adaptación del cómic del mismo nombre y del mismo autor de Preacher, y si AMC lo ha bordado con la serie del predicador, Amazon lo ha repetido con la que nos ocupa. The Boys es, al menos en su primera temporada, una serie intensa pero desenfadada y, sobre todo, muy entretenida. Diría incluso que es fresca, porque hemos visto muchas cosas más allá de la perspectiva predominante del héroe de humor blanco y actos poco reprochables, pero por lo general siempre está enfocado en la acción y los efectos.

En The Boys los superhéroes son solo la excusa para contar una historia que no va de grandes hazañas, aunque sí tiene mucha acción. En este sentido los Watchmen de HBO son otra propuesta de lo más interesante, pero solo podía elegir una y es esta. Comencé a ver los primeros minutos por curiosidad profesional, sin ganas o intención de continuarla, y no me duró una semana. Ergo, te la recomiendo si no la has visto y te atrae lo de que los superhéroes sean unos cabro…

Black Summer

Género: Terror

La puedes ver en Netflix

Recomendada por Isidro Ros

Qué puedo decir, soy un amante de las series de zombis. Cuando se produjo el anuncio de Black Summer mis expectativas se dispararon, sobre todo porque se comentaba que iba a contar lo ocurrido antes de los hechos que vimos en Nación Z. Esperaba un enfoque similar aquella, es decir, un toque gamberro, divertido y alocado, pero al final me encontré todo lo contrario.

Reconozco que al principio me sentí desconcertado, y es normal, iba con una idea fija en la cabeza que al final no se cumplió en absoluto, pero Black Summer me acabó gustando, y mucho. Esta serie nos lleva a la primera fase de una pandemia zombi y nos coloca justo en el momento en el que todo empieza a desmoronarse de verdad.

Sé que puede sonar extraño unir «zombis» y «realismo» en una frase, pero eso es precisamente lo que más me ha gustado de esta serie, lo bien que combina ambas ideas. En otras series los supervivientes, que en teoría no son más que civiles, se convierten en máquinas de matar en cuestión de horas y no fallan un tiro a la cabeza, un cliché que está ausente en Black Summer.

Ese realismo viene acompañado de una mayor humanidad, para bien y para mal. Las debilidades de los personajes se mezclan con los vicios y las ambiciones propias del más puro egoísmo humano, dando forma a una serie que ha logrado lo que creía que ya no era posible, sorprenderme y «refrescar» un género muy manido.