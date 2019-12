El año se acaba y como es tradicional hacemos repaso de los temas que nos han ocupado estos doce meses con los mejores del año, una serie de artículos especiales en los que encontraréis un poco de todo. En este caso y tras haber visto lo que dice la crítica especializada, os proponemos algo diferente, más personal: los mejores juegos de 2019… según MC. Y es que, como os podéis imaginar, nosotros también tenemos opinión y no tiene por qué coincidir con la de los ‘expertos’. ¿O tal vez sí?

Sea como fuere, cada redactor ha elegido el juego que más ha disfrutado este año de entre las novedades que han ido saliendo y, de manera totalmente subjetiva, os ofrece su recomendación más sincera, sin entrar mucho en detalles pero con la convicción de haberlo pasado muy bien y compartirlo con todo vosotros. Por supuesto, nos encantará leer cuál ha sido vuestro juego preferido de este 2019, así que no dudéis en dejarnos un comentario contándonoslo.

Los mejores juegos de 2019… según MC

Un pequeño apunte antes de empezar: como sabéis, en MC le damos a todo lo que lleve circuitos, pero principalmente a nuestro querido PC y todo lo que lo rodea. No obstante, la lista consta de títulos multiplataforma que encontraréis también para consola. Dicho lo cual, sí, lo de los mejores juegos de 2019 es un decir, pero, al fin y al cabo, ¿no es mejor el que más gusta? Era una pregunta retórica. ¡Comenzamos!

A Plague Tale: Innocence

Género: Survival horror

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Recomendado por Eduardo Malo

Lejos de ofrecer la típica historia de héroes legendarios que salvan a princesas y el mundo, nos llegó esta impresionante propuesta que nos acerca justo al concepto contrario, encarnando a una pareja de protagonistas jóvenes, frágiles, y llenos de miedo a la adversidad.

Ambientado en una edad media con ciertos toques de fantasía, acompañaremos a Amicia y su hermano Hugo a través de unos parajes progresivamente oscurecidos junto a la historia, que nos llevará a enfrentarnos a una horrible plaga de ratas. Pero no siempre lo más terrorífico resulta ser el mal mayor, y es que el propio juego nos demostrará uno de los lados más oscuros que puede llegar a implicar la avaricia del hombre.

En cuanto a la jugabilidad, nos encontramos con un título para un jugador donde premiará una dinámica de sigilo e ingenio. Y es que nuestros protagonistas no son más que niños incapaces de hacer frente a estos soldados adultos; o al menos no de forma directa.

Y es que junto con la narrativa, el mayor punto fuerte de este juego es la enorme interacción con los distintos elementos del entorno. De esta manera, gracias al único uso de una honda, podremos aturdir a nuestros enemigos, encender hogueras en la distancia, e incluso provocar pequeños «accidentes» para nuestro beneficio.

Por último, aun a costa de resultar repetitivo, debo destacar la genial historia y narrativa del juego, que si bien no cuenta con un doblaje de voces al español, nos lo compensa con una inmersiva y muy lograda interpretación de sus actores, capaces de otorgar toda clase de matices y emociones a cada segundo del juego.

Red Dead Redemption 2

Género: Aventura / Survival horror

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Recomendado por Tomás Cabacas

Se esperaba mucho de Rockstar y Rockstar no decepcionó. Lejos de hacer el «GTA en el oeste» que algunos esperaban o de apostar por un título continuista, el estudio de Nueva York nos brindó un videojuego largo, profundo y que se debe degustar poco a poco. Lo mejor de Red Dead Redemption 2 es que es el juego que Rockstar quería hacer y eso es mucho decir en un título triple A por definición.

Inmenso, con obsesión casi enfermiza por los detalles y que invita al jugador a salirse del camino cuantas veces quiera sin que las mecánicas jugables se resientan, creo que Red Dead Redemption 2 será recordado dentro de muchos años como el título que llevó al extremo el género sandbox.

Un argumento digno del mejor Tarantino, tecnología deslumbrante (más todavía sin el lastre tecnológico que suponen las consolas) y una ingente de trabajo para crear lo más parecido a un universo vivo que hemos visto en un videojuego lo encumbran, desde mi punto de vista, al podio del mejor título de 2019.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Género: Aventura / RPG

Plataformas: Nintendo Switch

Recomendado por J.Pomeyrol

Tengo que reconocer que cuando supe que Nintendo preparaba un remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Switch, me lo apunté para pillármelo conforme saliera; pero también que una vez que lo tuve en las manos y lo comencé, el pensamiento que invadía mi mente era la cara dura que tiene Nintendo para venderlo al mismo precio que The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Porque compararlos es… imposible. Sin embargo, una vez te sumerges en colorido y preciosista mundo que han recreado a partir del original y la magia fluye, dejas atrás cualquier objeción para centrarte en lo que de verdad importa: salvar a Zel… No en esta ocasión.

Salvo algunos añadidos más o menos curiosos, The Legend of Zelda: Link’s Awakening es prácticamente el mismo juego que salió para Game Boy hace más de un cuarto de siglo, con medios técnicos muy superiores, pero con la misma historia, y a pesar de que no resulta tan intenso -al menos para mí, que lo jugué en su momento, y menos aún después de machacar Breath of the Wild– como antaño, tengo que repetir eso de que la magia sigue ahí, porque es cierto. Y lo que es peor, me encantaría que hicieran lo mismo con The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Sé que The Legend of Zelda: Link’s Awakening no es el mejor juego del año en términos reales, y algunos de los elegidos por mis compañeros lo ponen en evidencia. Pero esto no va de determinar tal o cual, sino de recomendar con sinceridad lo que más nos ha gustado. Y aunque tampoco es que haya jugado a mucho títulos de estreno este año, mi mejor experiencia ha sido volver a recorrer la isla Koholint y hacer todo lo que ya hice cuando era un crío, porque por sorprendente que parezca, la sensación de gozo no ha desaparecido. Claro que soy un amante confeso de la saga Zelda, así que…

Resident Evil 2 Remake

Género: Survival horror

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Recomendado por Isidro Ros

Llevaba muchos años esperando este juego, y al final no solo he tenido la fortuna de jugarlo, sino que también tuve la responsabilidad de analizarlo. Resident Evil 2 Remake tenía una misión muy complicada, rescatar uno de los mejores survival horror de la historia y adaptarlo a los estándares de la tecnología actual.

La compañía japonesa tenía dos opciones, mantener el enfoque clásico o reinventarlo, y al final optó de forma mayoritaria por la segunda opción, aunque sin sacrificar del todo la fórmula del original. En Resident Evil 2 Remake desaparecen los escenarios prerenderizados y las cámaras fijas, pero se mantiene la historia, los personajes del original y se potencia la esencia del mismo de una manera tan buena que acabó sorprendiendo incluso a los fans más acérrimos de la franquicia.

Resident Evil 2 Remake es un derroche de trabajo bien hecho, y un ejemplo de que se pueden rehacer los clásicos de los noventa mejorando la fórmula original. Sin duda el mejor remake hecho hasta la fecha que ha sido reconocido, además, como mejor juego de 2019 en diferentes eventos especializados, como los Golden Joystick Awards, por ejemplo.

No deberías perdértelo. Tanto si eres un fan de la franquicia como si nunca has tocado un Resident Evil disfrutarás de una experiencia única, terrorífica, profunda e innovadora que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final.

Ion Fury

Género: Acción / FPS

Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Recomendado por Eduardo Medina

Ion Fury está llamado a ser un juego especial, siendo considerado como el “heredero espiritual” más claro del mítico Duke Nukem 3D, ya que ambos títulos fueron gestados bajo el paraguas de 3D Realms y el más reciente utiliza en esencia la misma tecnología que el más antiguo, aunque obviamente evolucionada.

Debido a que 3D Realms ha perdido los derechos sobre la licencia de Duke Nukem, la protagonista de Ion Fury es Shelly «Bombshell» Harrison, la misma que la del fallido Bombshell.

Como ya comenté en el análisis que publiqué en MuyLinux, el juego ofrece lo que se espera de él: mucha acción directa aderezada con momentos de exploración en los que hay que encontrar las llaves que permitan avanzar por los niveles.

No, aquí no hay un guion muy trabajado como en las creaciones de Hideo Kojima, sino que lo importante es la jugabilidad y el desafío que se le pone por delante al jugador, que básicamente se dedicará a moverse a toda pastilla por los escenarios mientras va explorando, combatiendo a los enemigos y esquivando los ataques de estos últimos. Lo mejor es que el diseño de los niveles va mejorando conforme se avanza, así que a pesar de un comienzo algo tibio termina enganchando sin remedio.

Sin embargo, a pesar de que su calidad jugable justifica de sobra de los 21 euros que cuesta, posiblemente su obsoleto acabado gráfico, hecho adrede para el juego, termine ahuyentando a los jugadores más jóvenes debido a que están acostumbrado a acabados técnicos mucho más modernos.

Disco Elysium

Género: RPG

Plataformas: PC

Recomendado por Juan Ranchal

La verdad es que no tengo mucho tiempo para juegos y el poco que me queda lo dedico a analizar los que publico en MC, prácticamente reducidos al PC y a los géneros de la estrategia y RPG que son los que más me gustan. El último, Age of Empires II: Definitive Edition, podía haber sido el recomendado en este especial al ser la revisión definitiva de uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de la historia. Pero, he pensado, cómo iba a recomendar un juego que a pesar de la excelencia de su remasterización tiene 20 años a sus espaldas.

Tocaba otra cosa. Así que me he decidido por un lanzamiento reciente que me ha sorprendido gratamente. Se trata de Disco Elysium, un título del que probablemente no hayas oído hablar, pero que merece muy mucho la pena por verdaderamente distinto e innovador. Ha sido desarrollado por el desconocido estudio ZA/UM, estonio para más señas, con edición/distribución por ellos mismos. Pura artesanía.

Disco Elysium es un título de rol que adopta la mecánica de los juegos de mesa basado en las reglas de Dungeons & Dragons, pero con sus peculiaridades. ¿Se puede crear un videojuego de rol sin combate? Pues sí. Ese es uno de sus grandes aciertos. Olvídate del Diablo de Blizzard, esto no es un mata-mata y ni siquiera un Planescape: Torment o un Baldur’s Gate por más que viva de ellos, sino algo distinto con una acción que se sucede a través de la narrativa, de los controles de habilidad, diálogos y textos en una interfaz inspirada en los clásicos CRPG de Infinity Engine y los juegos de rol de tablero.

El arranque del juego parte de una premisa nada espectacular. Un tipo mugriento se despierta con amnesia y una enorme resaca en la mugrienta habitación de un hotel de la ciudad ficticia de Revachol. Es un detective que tiene que resolver un asesinato mientras intenta reconstruir su pasado y descubrir quién es realmente. A partir de aquí lo que tú quieras porque esto es un mundo abierto. Aunque el final sea común con pequeñas variaciones las maneras de actuar y resolver objetivos dan para muchas horas de juego.

No hay armas, armaduras ni hechizos. Hay 24 habilidades que cubren apartados de lógica, la percepción, la velocidad de reacción hasta la resistencia, la autoridad o la moral. A medida que hables con la gente, revelarás pensamientos que se insertarán en tu cerebro. Cuantos más desarrolles y al tiempo que mejoras tus estadísticas más complejo se volverá tu personaje y una trama que tiene tanto de detectivesca como de psicodrama en un mundo tan sombrío como elegantemente descrito tanto por la pluma de su escritura como en los aspectos visuales.

No te cuento más. Tendrás que probarlo, aunque no es un juego para todos, comenzando por su género muy especial y porque no está localizado al español. Las críticas hablan de que este sorprendente título puede llegar a crear un subgénero en los juegos de rol para ordenador. Palabras mayores. A mí me ha gustado mucho. Tienes más información y compra en Steam.



FIFA 20

Género: Simulador / Deportivo

Plataformas: PC

Recomendado por Jorge Lastra

No podía faltar en nuestra selección de mejores juegos de 2019 el líder indiscutible en ventas año tras año, el FIFA. La saga anual futbolera volverá a ser el juego más vendido en todas las plataformas. La edición 2020 se ha vuelto a renovar en jugabilidad y en modos de juego y se mantiene firme como primera opción a la hora de disfrutar del deporte rey.

La principal novedad de este año fue la integración del fútbol callejero. El modo Volta cambia el clásico 11 contra 11 por partidos 3×3, 4×4, 5×5, con paredes, etc. Jugar al fútbol en este nuevo modo da un aire fresco a este videojuego con partidos rápidos y ágiles. Cuenta con un modo historia, parecido al de las tres ediciones anteriores que protagonizaba Alex Hunter, en el que se controla un personaje y se va aumentando cualidades con el paso de los partidos. También cuenta con torneos y ligas offline y online por si quieres dejar de lado esta historia y disfrutar de este nuevo modo.

Sin embargo, el modo que sin dudas sigue triunfando es el Ultimate Team. Crear una plantilla a tu gusto, conseguir jugadores a través de sobres, conseguir sobres a través de jugar partidos y ganar en las competiciones semanales y de fin de semana. Aunque hay alguna novedad que lo suaviza, jugar a este modo implica dedicarle muchas horas para tener un equipo competitivo y disputar los campeonatos que más recompensas generan. Aunque EA también te ofrece saltarte pasos a través de pagos reales.

La parte negativa es que la jugabilidad se ha renovado muy poco, los cambios cada vez son más difíciles, y que hay modos, como el «Modo Carrera», que necesitan algo más de valor y que EA lleva años sin mejorar. También se echa de menos un nuevo capítulo de «El camino», ya que el modo Volta, no tiene nada que ver.

Aún así, el FIFA 20 se coloca como uno de los mejores videojuegos del año al que echarle horas en los diferentes modos y disfrutar de jugar al fútbol y de ganar todas las competiciones posibles. Está disponible en PC (Windows), Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.