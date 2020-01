La serie de Obi-Wan Kenobi afronta problemas debido a que el guion ha sido descartado

Disney+ está llamado a ser uno de los pesos pesados del video on demand (VOD), posiblemente incluso la plataforma que tenga más usuarios de aquí a un tiempo, cuando esté disponible a nivel mundial.

Disney cuenta con una enorme cartera de propiedades intelectuales en su haber, que abarcan sus propios clásicos tanto de animación como acción real, Star Wars, Marvel Studios y más recientemente 21st Century Fox, con la que ha conseguido hacerse con Los Simpsons, Deadpool y Avatar. Con semejante catálogo de producciones, Disney+ parece tenerlo todo para arrasar, si bien su principal punta de lanza fue la serie The Mandalorian, que sorprendió para bien tanto a fans como a la crítica (siendo posiblemente la mejor producción audiovisual basada en el universo de Star Wars en muchos años).

Viendo la buena pinta que tenía The Mandalorian y con el fin de impulsar su plataforma con contenidos exclusivos y específicamente dirigidos al formato, Disney anunció la serie de Obi-Wan Kenobi, maestro del malogrado Anakin Skywalker (que posteriormente se convertiría en Darth Vader), que estaría protagonizada por el mismo actor que lo encarnó en la segunda trilogía de películas de la saga: el escocés Ewan McGregor.

Sin embargo, parece que la serie de Obi-Wan Kenobi se está enfrentando a graves problemas, ya que el guion ha sido rechazado. Esto en teoría podría acarrear el retraso de su estreno en Disney+, aunque Ewan McGregor y la directora Deborah Chow han salido al paso diciendo que esperan que eso no ocurra. Según las informaciones de las que nos hemos hecho eco, Disney habría rechazado dos guiones para el proyecto, descartando por completo la historia que en un principio se quería contar.

El hecho de que el día de estreno se vea o no alternado por los problemas con el guion no es algo que se pueda confirmar debido a que la serie no tiene de momento ninguna fecha oficial, lo que, haya sido querer o sin querer, ha jugado en esta ocasión a favor de Disney. Pero viendo estas informaciones y su calado pinta que el día de estreno sí se verá retrasado, aunque sea dentro de la programación interna de la compañía.

Los motivos exactos de los problemas con los guiones de la serie de Obi-Wan Kenobi son algo que no ha trascendido. Por otro lado, no sería la primera vez que una producción basada en el universo de Star Wars se enfrenta a problemas en su producción, ya que la película de Han Solo tuvo varios en este sentido.