La semana pasada os hablábamos de algunas formas sencillas con las que podíais pasar el tiempo dentro de vuestra casa sin aburriros, entre los que os incluíamos algunas series, juegos, y la recomendación de que realicéis algo de ejercicio para manteneros activos.

Sin embargo, aunque la reclusión en casa podría ser aprovechada para realizar esas limpiezas de armario tan necesitadas, la puesta al día con otras tareas y estudios, normalmente siempre acabamos delante de una pantalla. Y es que sin ir más lejos, este ha sido el caso de muchos de nosotros. Razón por la cual hemos decidido compartir con vosotros unos cuantos juegos para la cuarentena a los que estamos dedicándole nuestro tiempo libre y que esperamos os brinden a vosotros un buen momento para olvidarse un rato del COVID-19. Por supuesto hay otros muchos a los que jugar. !Paciencia y ánimo!

Final Fantasy XIV

Género: Online / RPG

Plataformas: PC, PS4 y Xbox One

Recomendado por Eduardo Malo

Más de cinco años han pasado desde que comenzase a jugar de forma accidental a este MMO, entrando justo en el comienzo de su remontada y la llegada de su primera expansión A Realm Reborn. Desde entonces, y pese ha que tenido mis más y mis menos con otros títulos como World of Warcraft, Neverwinter o Black Desert, sigo sin encontrar ningún título de este género que me haya llenado tanto.

Y es que pese al gran inconveniente de que el juego no cuente con un doblaje al español, la gran narrativa y el buen saber hacer de Square Enix hace que cada día me enamore más de este juego. Todo partiendo de la base de que se trata de uno de los títulos más alejados del propio concepto de rol y estrategia por turnos que tanto ha caracterizado a esta saga durante años.

Pero es que su complejo pero fácilmente adaptable sistema de combate a tiempo real le dan un nuevo sentido a las míticas clases y profesiones, incluyendo incluso algunas misiones, contenidos y referencias al resto de entregas que gustarán tanto al aficionado como a los nuevos jugadores, y sobre todo, a los más veteranos.

No obstante, otra de las razones por las que recomiendo y actualmente aprovecho para dedicarle más tiempo a este juego, es sin duda su componente social online. Y es que además de algunos amigos y conocidos dentro del juego, no resulta nada difícil encontrar otros jugadores con los que poder hablar y recuperar esa parte de socialización que tanto podemos llegar a echar en falta en estos días.

Misma razón por la cual también he aprovechado a desempolvar Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard, que con un funcionamiento más rápido y una comunidad algo más amigable que la de su principal competidor, me permite disfrutar de un buen título competitivo y colaborativo con el que reunirme con algunos amigos.

Mass Effect Andromeda

Género: Rol de acción y aventura

Plataformas: PC, PS4 y Xbox One

Recomendado por Juan Ranchal



Aunque toda la redacción se ha trasladado a casa para pasar el aislamiento que nos ha tocado vivir en España y en otros países, seguimos ofreciendo toda la información tecnológica que nos va llegando y cumpliendo los compromisos que tenemos con clientes. Quiero decirte que no tengo mucho más tiempo libre que el que tendría en una situación de «normalidad». Aún así, el ahorro de traslados, noches o fines de semana nos permite más tiempo libre… aunque sea forzoso.

Además de ver alguna serie y un par de libros (en papel) pendientes, «destrozar» algún juego está siendo mi afición favorita. Como muchos, tengo decenas de títulos en cartera para jugar, re-jugar o completar. El elegido es de estos últimos y quizá te sorprenda por su fecha de lanzamiento y por sus mañas críticas. Como muchos amantes de la serie Mass Effect esperaba con ansiedad el lanzamiento de «Andromeda», cuarta entrega que prometía muchísimo después de la fantástica (en su conjunto) trilogía.

Y como muchos seguidores de la saga quedé muy decepcionado, a todos los niveles, técnicos con bugs por doquier, animaciones, jugabilidad, una historia que no enganchaba, un mundo enorme demasiado grande como para no aburrirse, etc. De hecho, lo tenía comprado y lo devolví. Ahora, lo pillé en oferta para PC las pasadas navidades y he decidido darle una oportunidad. Mi impresión está siendo más positiva y me ha vuelto a enganchar. Algunas cuestiones siguen ahí, son de base y no van a mejorar, porque el juego nació herido ante el cambio de estudio, los cambios de rumbo en el desarrollo y un lanzamiento sin que el juego estuviera acabado.

Andromeda no alcanza el nivel de, por ejemplo, Mass Effect 2, ni de lejos, y si quieres jugar algún título de la saga esa sería mi recomendación. Sin embargo, los sucesivos parches publicados por Bioware par Andromeda han ido mejorando el apartado técnico y conociendo los problemas anteriores ya es un gran avance. Lo he jugado en PC con un equipo bien actualizado a tiempos actuales (RTX 2080 Super) y me estoy divirtiendo.

No soy partidario de trucos en juegos porque desvirtúan la experiencia, pero para la ocasión estoy utilizando un tráiner que puedes encontrar por Internet y con ello aumento la velocidad del jugador, el vehículo y también vuelo (sic) para no perder tiempo entre los interminables (y aburridos en muchas zonas) mapas. Tengo la trama principal casi rematada y si me da tiempo terminaré las misiones secundarias y las de relaciones con el resto del equipo que dan lugar a los amoríos correspondientes. Para los amantes de la saga de rol y acción de Bioware que en su momento descartaron (con toda razón) el juego, quizá sea un buen momento de volver a la galaxia de Andromeda.

O no. Personalmente, en el apartado de juegos nuevos tengo una fecha marcada en el calendario que no me voy a saltar: DOOM Eternal. Matar demonios por doquier sería mi «otra» recomendación para pasar el aislamiento.

Days Gone

Género: survival horror de acción

Plataformas: PS4

Recomendado por Isidro Ros



Le tenía muchas ganas, aunque por cuestiones de tiempo no había podido disfrutarlo hasta ahora. A pesar de la cuarentena tampoco tengo mucho libre, ya que mi trabajo no ha cambiado, afortunadamente, así que le dedico pequeños ratos por las noches.

Nuestro compañero Tomás ya analizó Days Gone hace casi un año, y comparto, en general, casi todo su análisis. A nivel técnico creo que raya a un gran nivel, de hecho me sorprende ver lo bien que han aprovechado los desarrolladores el hardware de PS4 para crear un mundo abierto de este calibre y con un nivel de detalle tan bueno.

En cuanto a la jugabilidad debo decir que también está muy conseguida, de hecho me ha recordado un poco a Dying Light, sobre todo por el tema de la resistencia. El hecho de que nuestro personaje se canse, unida a la velocidad y agresividad de los engendros, nos deja en una situación de vulnerabilidad clara y añade un toque de tensión fantástico que te obliga a ir con sumo cuidado.

La posibilidad de explorar el mundo en nuestra moto, de mejorarla, de comprar nuevas armas y de tomar decisiones relativamente importantes añaden un toque de profundidad que se ve rematado por un pequeño componente rolero, gracias a la posibilidad de ganar puntos de habilidad con los que mejorar a nuestro personaje en distintos aspectos.

Muy recomendable en líneas generales, aunque es cierto que en algunos momentos puede llegar a hacerse un poco repetitivo, y los tiempos de carga son bastante pesados.

CS:GO / Urban Terror

Género: FPS

Plataformas: PC

Recomendado por Jose Pomeyrol

Tal y como apunta mi compi Juan más arriba, la vida no ha cambiado demasiado para mí en términos de horarios y «jornada laboral», porque sigo haciéndolo casi todo desde casa más o menos igual, lo cual significa que entre el trabajo y mis quehaceres habituales, que ahora son algo más intensos, no me sobra apenas tiempo como para sumergirme en el tipo de juegos que me gustaría. Por otro lado, la restricción del libre movimiento que no me permite ni salir con la bici yo solo con excusas peregrinas (no me he caído nunca, me voy a caer ahora…) mientras otros abusan ‘sacando al perro’ o ‘yendo a comprar’ varias veces al día…

Eso me estresa bastante y lo que estoy haciendo para desahogarme un poco es jugar a ratos a dos de mis FPS multijugador preferidos: Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) y Urban Terror; dos títulos similares con los que puedo soltar algo de la ansiedad contenida volando cabezas. Además, como señalaba mi compi Edu, el componente social de poder chatear y hablar con otra gente es muy bienvenido y siempre hay buen humor, por lo que es normal echarte unas risas con los conocidos más asiduos.

De CS: GO no hará falta que te cuente mucho y de Urban Terror tampoco, porque aunque no te suene, no creo que te interese: se trata de un FPS que surgió hace veinte años al albur de Quake III, cuyo apartado técnico se quedó anclado a principios de siglo; tiene poquísimos servidores activos y cada vez menos jugadores… pero le guardo un cariño especial porque llevo jugándolo a ratos sueltos más de una década… Y ahí seguiré mientras dure. Si nunca lo has jugado te diría que pases de él porque te va a parecer una atrocidad; te recomiendo CS: GO, que es lo mismo, pero mucho mejor a todos los niveles.

Two Point Hospital y otros

Género: Simulación

Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch

Recomendado por María Guilarte



Aunque haya resaltado este título en concreto, realmente debo confesar que también estoy aprovechando para jugar a todos los títulos de simulación y gestión de recursos que tengo en mi biblioteca, como el recientemente analizado Surviving The Aftermath, o el algo más antiguo Surviving Mars. Y es que la gran atención al detalle que exigen este tipos de juegos resulta de lo mejor para lograr evadirse.

En general, se tata de juegos fáciles de comprender, pero realmente complejos para dominar, lo que nos garantiza una enorme cantidad de horas y diversión. Además del hecho de que todos ellos cuentan con un generador aleatorio de partidas y acontecimientos, por lo que nunca llegaremos a repetir una misma situación, eliminando no sólo la monotonía, sino aumentando todavía más la dificultad al no poder prever nunca lo que sucederá a continuación.

De hecho, es muy común que estos juegos cuenten con un «baremo de estabilidad», en el que si logramos que todo vaya perfectamente bien durante mucho tiempo, sólo se tratará de la calma antes de la tormenta, provocando el propio sistema la entrada de nuevos retos.

Minecraft

Género: Mundo abierto

Plataformas: PC (Windows, Mac y Linux), PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, Android e iOS

Recomendado por David Salces

Minecraft, por supuesto. No se me ocurre mejor manera de combatir el confinamiento casero que recorrer vastas extensiones de campos, desiertos y demás biomas, al tiempo que te enfrentas a criaturas salvajes, picas más profundo en busca de diamantes y, claro, intentas fundar un hogar. De acuerdo, en el mundo real no puedo cruzar la puerta de casa, pero en mi mundo de bloques siempre puedo ir un chunk más allá.

Además, cuando todavía estoy intentando reponerme del ataque de amor que me provocaron las abejas de la 1.15, desde hace unas semanas ya es posible probar las versiones de desarrollo de la 1.16 (snapshots a partir de la 20w06a). ¿Se te ocurre un plan mejor, durante la reclusión doméstica, que explorar los nuevos biomas del nether e intentar encontrar netherita (un nuevo material que debuta en esta versión) y madera ignífuga? Todavía no es seguro, pero me han chivado por ahí que quizá se puedan construir barcas para navegar por la lava…

Y sí en algún momento acabo aburrido de explorar el mundo en soledad, nada como dar un salto atrás (de vuelta a la 1.15) para volver a alguno de los servidores en los que juego habitualmente. En ellos encontraré a un buen número de amigos con los que salir a explotar, buscar dungeons y, ¿quién sabe? Quizá llegue el momento de volver al End, de dónde solo podremos salir con los pies por delante o con la cabeza del dragón en nuestras manos.

¿Minecraft un juego “tonto”? Envidio a las personas que piensan eso, porque todavía tienen a su alcance la posibilidad de sorprenderse tanto como lo hicimos en su momento los que, al observar la realidad, ya solo la vemos en forma de bloques.

Icewind Dale

Género: Rol

Plataformas: iPad Pro

Recomendado por Tomás Cabacas



Por razones personales el estado de alarma que vivirá España durante la próxima quincena me ha pillado fuera de mi domicilio habitual. Durante este tiempo, el iPad Pro será mi herramienta principal de trabajo y de ocio, tanto para disfrutar de contenido multimedia como de videojuegos.

Estoy dedicando bastantes horas a Icewind Dale, primo bastardo del mítico Baldur´s Gate con el que comparte motor (el maravilloso Infinity) interfaz, mecánicas jugables y universo. La conversión realizada por Beamdog es excelente y el iPad es un dispositivo perfecto para disfrutarlo, dado que es el un título donde la táctica y la estrategia priman por encima de la acción directa.

Icewind Dale no puede presumir de una gran historia como sus “hermanos mayores” pero es un título entretenido y todo un reto, especialmente a partir del nivel difícil. Quizás su mayor hándicap es la apuesta por el combate directo para resolver situaciones, con algunos momentos de auténtico mata-mata.

Mi segunda opción para estos días es un título más desconocido pero que también recomiendo para pasar horas muertas y relajarse: TheoTown es un título de gestión inspirado en SimCity de gráficos modestos y posibilidades casi infinitas, donde podéis pasar horas creando la ciudad de vuestros sueños.

Le toca a los lectores. ¿A qué titulos estáis jugando estos días de aislamiento? Os leemos en los comentarios.