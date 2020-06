Más allá del eterno debate sobre si es mejor jugar en consola o PC, podemos encontrar un pequeño punto en común para ambos jugadores: los mandos. Pese a que durante años hemos tenido una separación casi obligada de estos periféricos, cada vez son más los usuarios que optan por este estándar.

Y es que pese aunque no siempre encontraremos una compatibilidad total para todos los títulos, ya es algo normal ver la integración de estos controladores en plataformas como Steam, o la optimización especial de la interfaz en algunos juegos como Final Fantasy XIV. Sin embargo, una de las grandes desventajas de este tipo de mandos multiplataforma es que suelen estar ligados a un uso y conexión por cable, limitando en cierta medida su comodidad y posibilidad.

Es por eso por lo que hemos querido crear este pequeño recopilatorio con algunos de los mandos inalámbricos más populares y compatibles para jugar en consola, ordenador y móviles. Así pues, antes de comenzar con él, nos gustaría puntualizar que no se trata de un listado ordenado en base a la calidad o preferencia de unos mandos sobre otros, ya que la elección final siempre quedará de manos (nunca mejor dicho) del propio jugador.

Logitech F710

Comenzando con una de las opciones más curiosas de este listado, nos encontramos con este mando bajo respaldo de una gran marca como Logitech, que pese al paso de los años, todavía ofrece una enorme capacidad de uso y compatibilidad.

Y es que además de mantener una distribución clásica para sus botones y Joysticks, este mando cuenta con el soporte añadido del software Profiler, con el que podremos reconfigurar y personalizar el gamepad, e incluso añadir entradas de teclado y ratón.

Además, se trata del único controlador de este listado que se alimenta a través de pilas extraíbles, que si bien nos limitarán a la conocida dependencia hacia las mismas, nos permitirán «cargar» y utilizar el mando en cualquier momento y en cuestión de segundos.

No obstante, cabe resaltar que al tratarse de un mando más económico, también será posible encontrarle algunas pegas. La primera de ellas es su tamaño, algo más pequeño y corto que la mayoría de modelos. Aunque sin duda destaca más el hecho de que sólo se pueda conectar a través de una frecuencia de 2,4 GHz, pudiendo encontrar interferencias o problemas en el caso de tener otros dispositivos conectados a su alrededor. Además, esto limita su uso a la dependencia del receptor, por lo que su uso se vería reducido en exclusiva a consolas y ordenadores.

Tal y como decíamos, actualmente podemos encontrar este mando disponible en Amazon y PcComponentes desde tan sólo 33,99 euros, un precio que además de asequible, estará más que recompensado.

8Bitdo Sn30 Pro

Durante los últimos años hemos visto un gran despunte y vuelta de títulos retro y remasterizaciones de todas las plataformas. Y qué mejor forma de revivir esos momentos que con un mando acorde a la época, pero con todas las ventajas y utilidades del juego actual.

Nos encontramos con uno de los controladores más completos lanzados por esta compañía, con un diseño que imita los mandos clásicos de SNES incorporando un D-Pad en forma de cruz y los cuatro botones de cara tradicionales, al que se suman dos Joysticks analógicos en la parte central y unos gatillos traseros.

Así pues, y pese a la discontinuidad de su variante de 2,4GHz, este mando será compatible con prácticamente cualquier plataforma habilitada con bluetooth, optimizado para Windows, MacOS, Android, Nintendo Switch e incluso Raspberry Pi.

Por desgracia, actualmente la compañía sólo distribuye sus productos en América, a través de Amazon y BestBuy, por lo que su distribución a Europa se ha visto algo limitada. No obstante, todavía es posible encontrar el mando a través algunos distribuidores como PcComponentes, con precios cercanos a los 44,99 dólares.

Newskill Arkadia

Tomando un matiz más orientado hacia un mando secundarios que hacia los controladores profesionales, volvemos a destacar uno de los periféricos anteriormente analizado en esta web.

Además de los añadidos de iluminación, lo primero que nos llama la atención de este mando es su parecido con el controlador de PS4, manteniendo incluso la presencia de un panel táctil frontal, que nos permitirá disfrutar de una experiencia completa para los juegos de Sony. Aunque sin duda el mayor punto fuerte de este mando viene de su conectividad, que nos permitirá conectarlo sin problemas a la PS4, sumando la compatibilidad con los dispositivos móviles y la consola portátil Nintendo Switch gracias a la incorporación del Bluetooth 2.1, o al PC a través de ambos cable e inalámbrico.

Así pues, el Newskill Arkadia se mantiene por debajo del precio del controlador original de PS4, disponible a través de la web oficial de la marca por 49,95 euros.

DualShock 4

Poco se puede añadir que no se sepa ya del mando original de la actual generación de consolas de Sony. Y es que compartiendo la misma línea de diseño que su predecesores, se trata de uno de los mandos más completos actualmente, con unos Joysticks analógicos y gatillos mejorados, un sistema de acelerómetro y el giroscopio integrados de gran sensibilidad, y su característico panel panel táctil delantero.

Aunque sin duda una de las grandes ventajas de este mando es que, fuera de su consola, cuenta con un sistema de emparejamiento por bluetooth realmente sencillo, permitiéndonos su uso inalámbrico en cualquier ordenador y móvil, además de la propia conexión por cable USB.

Disponible en la gran mayoría de distribuidores locales como PcComponentes, Game, Fnac o El Corte Inglés o Carrefour, y con una todavía mayor variedad de colores y ediciones especiales, podremos encontrar este mando disponible desde los 59,90 euros.

Steam Controller

Siendo uno de los proyectos más queridos y odiados, y tal y como expusimos en nuestro análisis,el controlador de Valve es «único». Y es que la compañía de juegos destacó con un mando altamente personalizable, un diseño ergonómico un tanto especial, y una redistribución casi completa de su distribución en la que se incluía un único stick analógico y unos botones principales deplazados hasta el espacio central inferior.

Así pues, es imposible no fijarse en los enormes paneles redondos que completan el mando, cuyas funciones están destinadas a cubrir el segundo joystick y la cruceta, con una mayor cantidad de sensores y posiciones que ayudaban a cubrir de manera altamente precisa una direccionalidad de 360º. Unas peculiaridades que si bien lo hacían realmente cómodo en algunos juegos de última generación, resultaban bastante más complejos a la hora de enfrentarnos a títulos más clásicos.

Por desgracia, actualmente Steam ha descontinuado su mando, por lo que resulta algo más difícil encontrar unidades disponibles. Aunque ya se ha anunciado que la compañía está trabajando en la próxima llegada de una versión mejorada.

Nintendo Switch Pro

Sabemos que una de las grandes novedades que introduce la consola de Nintendo son los Joy-Con, una solución muy versátil que hará posible disfrutar de nuevas maneras de jugar, pero los mandos tradicionales como el Switch Pro seguirán siendo imprescindibles para la mayoría de los juegos, así que es un complemento indispensable para cualquier comprador de Nintendo Switch.

Volviendo al tema del soporte es importante destacar que aunque podremos conectar el mando al PC a través de un puerto USB Type-C no podremos utilizarlo de esa forma, ya que dicho protocolo no lo permite. Aunque por suerte su conectividad Blutooth no sólo nos permitira el emparejamiento con ordenadores, sino que además será capaz de funcionar sin problemas en equipos Windows y Mac, además de en cualquier dispositivo Android.

Se trata así de una gran opción para aquellos que juegan a la consola portátil en modo dock y que además disfrutan del juego en otras plataformas. Aunque esto no implica que necesariamente debamos ser un usuario de Nintendo, ya que se trata de una opción igualmente atractiva para estas plataformas secundarias.

Actualmente podemos encontrar este mando pro disponible en distintos distribuidores como Amazon o PcComponentes, bajo un precio de 69,99 euros.

Xbox One Controller

Una de las opciones favoritas de los jugadores pasa por el mando original de Xbox One. Y es que además de la propia compatibilidad con la consola, gracias al respaldo de Microsoft, nos encontramos con uno de los mandos de mayor compatibilidad para ordenadores

Además, se trata del único controlador ajeno que cuenta con una compatibilidad especial dentro de Steam, siendo la representación de esta distribución de botones uno de los grandes quebraderos de cabeza de los usuarios del DualShock 4. Por último, y ahora todavía más presente con la llegada del Project xCloud, también encontraremos una compatibilidad total de conexión para los teléfonos móviles.

Además de en otros distribuidores locales, podremos encontrar este mando disponible a través de la propia tienda de Microsoft, bajo un precio de 59,99 euros. Aunque si queremos una conexión inalámbrica fuera del bluetooth, tendremos que recurrir a un pequeño accesorio adicional de 2,4GHz, distribuido sólo con algunas ediciones del mando, o vendido de forma individual.

Xbox Elite Controller

Pero si lo que queremos es una experiencia de juego óptima, siempre podremos ir un paso más allá del modelo original, y optar por su versión profesional. Y es que como su propio nombre indica, se trata de un controlador de élite, con una gran cantidad de funciones añadidas para la personalización tanto digital como física del mando.

Lo primero de todo, destaca la actualización de su cruceta tradicional, cambiada por un panel redondeado y texturizado que nos permitirá ampliar los movimientos de la misma también a las diagonales. Aunque sin duda los grandes cambios se encuentran en la parte trasera del mismo, con el añadido de cuatro botones de palanca en los que podremos asignar algunas funciones especiales de los botones.

Además, también encontraremos algunas mejoras en los gatillos, con la posibilidad de personalización de tres opciones de recorrido táctil; o el añadido de dos tomas y botones adicionales en la parte central superior. En la parte central delantera del mando, podremos encontrar una pequeña pestaña con la que podremos, de manera inmediata, cambiar entre los dos perfiles personalizables del mando, pudiendo así ajustarnos a las distintas necesidades de cada juego o jugador.

Por último, la última versión de este controlador nos permitirá la opción de jugar a través de Xbox Wireless, Bluetooth o USB-C, mejorando la conectividad del primer modelo, y permitiéndonos una compatibilidad de uso en las consolas Xbox, PC y móviles.

Al igual que el resto de periféricos y mandos de la compañía, podemos encontrar este mando disponible a través de la tienda web de Microsoft, con un precio que ascenderá hasta los 179,99 euros, pero que recompensará sobradamente a los jugadores más exigentes.

Nacon Revolution Unlimited Pro

Nos encontramos con un mando pro un tanto especial, que si bien presenta algunos añadidos frente a los controlador convencionales, destaca por una serie de luces y sombras, con la ausencia de algunas optimizaciones básicas en este tipo de dispositivos.

Uno de los mayores puntos fuertes de este mando reside en la incorporación de hasta cuatro perfiles de configuración, con lo que podremos cambiar los ajustes de los botones de manera rápida a través de un botón situado en la parte trasera. Sin embargo, el cambio de perfiles será secuencial, por lo en algunas ocasiones nos llevará más de una pulsación y tiempo extra.

De igual manera, también contaremos con una pequeña personalización para el hardware del mando, con un pequeño accesorio adicional para elevar ligeramente la altura de ambos joysticks. Frente a lo que destaca el hecho de contar con una cruceta tradicional, para la que no tendremos ningún accesorio adicional para su mejora.

Por suerte, los puntos positivos volverán a equilibrar la balanza a su favor, con la presencia de cuatro botones adicionales y personalizables situados en la parte trasera de los cuernos de agarre del mando, una posición que si bien no es la más utilizada, acaba resultando bastante accesible. Además, estos cuernos también esconderán un hueco en el que podremos incluir hasta tres pesos diferentes, personalizando un nivel más la experiencia de uso.

Optimizado originalmente para PS4, y pese a incluir un panel táctil delantero, no deja de ser curioso que este mando guarde más similitudes con la distribución de los controladores de Microsoft, consolas con las que por desgracia, no será compatible. Aunque por suerte, a diferencia de otros mandos anteriores de su familia, en esta ocasión sí que contaremos con una conexión vía bluetooth, ampliándose así su eso para móviles.

Disponible en algunos de distribuidores locales como BigBenShop o PcComponentes, en esta ocasión nos encontramos con un precio algo sobre-elevado de 169 euros, donde si bien podremos encontrar un rendimiento y características realmente buenas, cabría esperar una mayor cantidad de funcionalidades y compatibilidad.

Razer Raiju Ultimate

Cerrando el listado se presenta uno de los mandos profesionales más completos que hemos tenido la oportunidad de probar. Con una estructura algo más grande y pesada que los mandos convencionales, nos ofrece un diseño ergonómico y unos materiales que favorecen enormemente su agarre, además de hasta cinco botones, cruzetas y joysticks adicionales intercambiables, permitiendo una amplia personalización para cada tipo de jugador y juego.

Entre otros añadidos, contaremos con hasta dos botones adicionales, situados en la parte superior central del mando, entre los gatillos; y dos botones de palanca en la parte trasera del controlador, todos ellos personalizables para cumplir tanto acciones simples, como algunas combinaciones de botones y funciones. Además, podremos encontrar unos pequeños topes ajustables para acortar el recorrido y respuesta de los gatillos.

Aunque uno de los aspectos de mayor utilidad de este mando es la inclusión de un pequeño panel de botones de configuración en su parte baja delantera, desde los que podremos controlar el cambio entre perfiles, cambiar de la iluminación RGB del panel táctil, forzar una sincronización inalámbrica, o simplemente bloquear el panel para evitar los contactos accidentales.

En cuanto al apartado de conectividad, nos encontramos con un espectro realmente amplio a través del Bluetooth y cable, con una compatibilidad con PC (Windows y Mac), así como para ambas consolas PS4 y Xbox y cualquier dispositivo móvil.

De hecho, será en estos últimos a través de los cuales contaremos con una aplicación dedicada, con la que podremos configurar y personalizar los distintos perfiles y funciones del mando, que se guardarán directamente dentro de la memoria del mando, y que se aplicarán a su uso en todas las plataformas.

Actualmente podemos encontrar el Razer Raiju Ultimate en la tienda web de Razer, así como en otros distribuidores online como Amazon, y bajo un precio de 199,99 euros. Si bien a primera vista el precio puede parecer algo alto, en realidad no dista demasiado de otros mandos profesionales de gama alta, sumando además numerosas funciones y extras.